 Republicanii l-au salvat pe Pete Hegseth de la punerea sub acuzare. Lupta politică nu s-a încheiat însă. Democrații ar putea relua procedura în următorul Congres | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Republicanii l-au salvat pe Pete Hegseth de la punerea sub acuzare. Lupta politică nu s-a încheiat însă. Democrații ar putea relua procedura în următorul Congres

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Camera Reprezentanților a respins marți încercarea republicanului Thomas Massie de a-l pune sub acuzare pe secretarul de război Pete Hegseth, scutindu-l de amenințarea unui proces umilitor și potențial devastator. Democrații ar putea relua procedura în următorul Congres, când vor prelua controlul asupra ambelor camere ale legislativului.

Pete Hegseth, secretarul de Război al SUA
Pete Hegseth, șeful Pentagonului Foto: Profimedia

Camera Reprezentanților a respins marți inițiativa de declanșare a procedurii de impeachment împotriva secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, înlăturând astfel, cel puțin temporar, riscul unui proces politic care i-ar fi putut afecta grav poziția.

Rezoluția a fost blocată în urma unui vot procedural în care 211 de membri ai Camerei au votat împotriva continuării demersului, iar 204 s-au pronunțat în favoarea acestuia.

Inițiativa fusese lansată de congresmanul republican Thomas Massie, care l-a acuzat pe șeful Pentagonului de comiterea unor fapte grave și abateri de la atribuțiile funcției.

Massie a fost singurul republican care a votat pentru continuarea procedurii.

Votul reprezintă o victorie politică pentru Hegseth, care a declarat marți, în cadrul unei rare conferințe de presă organizate la Pentagon, că tentativa de înlăturare a sa din funcție constituie un atac atât asupra militarilor americani, cât și asupra președintelui Donald Trump.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a reușit să mențină unitatea partidului și să blocheze inițiativa, în pofida rezultatelor slabe obținute de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. Acestea au fost influențate, printre altele, de nepopularitatea războiului cu Iranul, gestionat de Hegseth.

Johnson a criticat dur demersul, pe care l-a descris drept o manevră politică menită să atragă atenția.

„Thomas Massie este pur și simplu un congresman nemulțumit, iar tentativa de punere sub acuzare este o aventură politică prin care încearcă să atragă atenția”, le-a declarat Johnson jurnaliștilor înaintea votului.

Inițiativa nu a obținut suficiente voturi, inclusiv pentru că 11 congresmeni democrați nu au participat la scrutin. În tabăra republicană, doar opt membri ai Camerei au lipsit de la vot.

Democrații ar putea relua procedura în următorul Congres

Subiectul unei eventuale demiteri a lui Pete Hegseth va reveni în atenția Congresului în următoarea legislatură, când democrații vor controla atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.

Reprezentanții partidului au anunțat deja că intenționează să supună activitatea lui Hegseth și a subordonaților săi din cadrul Pentagonului unei supravegheri parlamentare stricte.

Printre subiectele pe care democrații vor să le investigheze se numără costurile și consecințele războiului cu Iranul, atacurile soldate cu victime asupra unor nave suspectate de transportul drogurilor, precum și demiterile controversate ale unor ofițeri militari de rang înalt, dispuse de Hegseth.

Pentagonul taie capete, Iranul așteaptă lovitura

Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, considerat principalul candidat pentru funcția de președinte al Camerei în următorul an, și-a exprimat sprijinul pentru inițiativa de impeachment.

Chiar dacă demersul lui Massie ar fi trecut de Camera Reprezentanților, rezultatul final ar fi rămas incert.

Senatul, controlat de republicani, ar fi putut respinge acuzațiile fără să mai organizeze un proces politic. O altă posibilitate ar fi fost ca Mike Johnson să refuze transmiterea articolelor de impeachment către Senat, amânând astfel examinarea cazului pentru următoarea legislatură.

Unii republicani îl critică pe Hegseth, dar resping demiterea

Mai mulți congresmeni republicani au decis să nu susțină procedura de impeachment, deși și-au exprimat nemulțumirea față de activitatea șefului Pentagonului.

Congresmanul Don Bacon, membru al Comisiei pentru Serviciile Armate din Camera Reprezentanților, care se pregătește să încheie cariera parlamentară și a avut anterior divergențe cu administrația Trump, a declarat că nu este de acord cu argumentele invocate de Massie.

„Personal, nu îl susțin pe acest ministru. Nu cred că a fost persoana potrivită pentru această funcție. Dar, atunci când citesc documentul lui Massie privind impeachmentul, nu sunt de acord cu argumentele prezentate”, a afirmat Bacon.

Hegseth și Trump resping acuzațiile

În contextul intensificării presiunilor politice, Pete Hegseth a adoptat o poziție fermă în apărarea mandatului său.

Marți, în cadrul primei sale conferințe de informare organizate la Pentagon după mai multe luni, secretarul Apărării a susținut că tentativa de demitere reprezintă un atac la adresa militarilor americani și a președintelui Donald Trump.

Trump și aliații săi politici au intervenit, de asemenea, în apărarea șefului Pentagonului, care s-a confruntat cu critici tot mai puternice.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale după conferința de presă a lui Hegseth, președintele american i-a acordat acestuia nota „A+++” pentru modul în care s-a apărat în fața atacurilor lui Thomas Massie.

Trump l-a descris pe congresman drept un fost parlamentar nemulțumit, furios și învins, folosind totodată o formulare extrem de jignitoare la adresa acestuia.

Deși inițiativa de impeachment a fost blocată, disputa politică privind conducerea Pentagonului este departe de a se fi încheiat. Odată cu schimbarea raportului de forțe în Congres, democrații ar putea relua investigațiile și demersurile împotriva lui Hegseth.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
Stenograme | Cum au ajuns doi polițiști să fie informatori pentru un clan de interlopi: „Sunteți mai mulți inși într-un dosar, sunt numele voastre, o să fiți chemați cu toții”
gandul.ro
image
CNSAS a deconspirat peste 17.000 de informatori ai Securității din 2000 până acum
mediafax.ro
image
Jucătorii au refuzat să se antreneze! Mesaj fără precedent al șefilor pe grupul de WhatsApp: „Cine vrea, e așteptat să rezilieze”
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
digisport.ro
image
Oamenii care preferă singurătatea îşi dezvoltă această capacitate
click.ro
image
Un primar PSD din Argeș, supărat că partidul vrea sa îi comaseze comuna. „Noi am mai fost comasați și ne-am despărțit”
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Au 35 de limuzine, de 3 milioane de euro, dar nu şi-au plătit taxele. Maşinile, confiscate în Galaţi
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
cancan.ro
image
Casa de pensii, obligată să ofere mai mulți bani unor pensionari cu grupe de muncă. „Nu căutați scuze!”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
prosport.ro
image
Poți primi amendă dacă stai la semafor cu telefonul în mână? Ce spune Codul Rutier în 2026
playtech.ro
image
Singura condiție ca Florinel Coman să semneze în iarnă cu FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Marea campioană, coșmar fără sfârșit: a NOUA intervenție chirurgicală! "Mă rog să fie și ultima!"
digisport.ro
image
Șofer român, reținut după carambolul devastator din Bulgaria, soldat cu 11 morți și 51 de răniți. Ce au descoperit anchetatorii pe autostrada Trakia
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan i-a semnat demisia. Decretul este la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Doar 15 județe rămase în urma reformei administrative propuse de PSD. Cum ar arăta harta României
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac
actualitate.net
image
Mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca, scoasă la licitație! Milionarul riscă să piardă și alte bunuri
click.ro
image
Ana Baniciu, dezvăluiri despre viața de familie. Ce obiect moștenit de la mama sa îi poartă noroc și cum este Mircea Baniciu în rolul de bunic
click.ro
image
Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Kate Middleton Zara Tindall Harriet Phillips profimedia getty images jpg
Hotărât să se debaraseze de Meghan, după scandalul cu tatăl ei, Palatul britanic o pregătește pe Kate nr.2. Cine e înlocuitoarea
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
image
Mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca, scoasă la licitație! Milionarul riscă să piardă și alte bunuri

OK! Magazine

image
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood