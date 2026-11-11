Republicanii l-au salvat pe Pete Hegseth de la punerea sub acuzare. Lupta politică nu s-a încheiat însă. Democrații ar putea relua procedura în următorul Congres

Camera Reprezentanților a respins marți încercarea republicanului Thomas Massie de a-l pune sub acuzare pe secretarul de război Pete Hegseth, scutindu-l de amenințarea unui proces umilitor și potențial devastator. Democrații ar putea relua procedura în următorul Congres, când vor prelua controlul asupra ambelor camere ale legislativului.

Pete Hegseth, șeful Pentagonului Foto: Profimedia

Camera Reprezentanților a respins marți inițiativa de declanșare a procedurii de impeachment împotriva secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, înlăturând astfel, cel puțin temporar, riscul unui proces politic care i-ar fi putut afecta grav poziția.

Rezoluția a fost blocată în urma unui vot procedural în care 211 de membri ai Camerei au votat împotriva continuării demersului, iar 204 s-au pronunțat în favoarea acestuia.

Inițiativa fusese lansată de congresmanul republican Thomas Massie, care l-a acuzat pe șeful Pentagonului de comiterea unor fapte grave și abateri de la atribuțiile funcției.

Massie a fost singurul republican care a votat pentru continuarea procedurii.

Votul reprezintă o victorie politică pentru Hegseth, care a declarat marți, în cadrul unei rare conferințe de presă organizate la Pentagon, că tentativa de înlăturare a sa din funcție constituie un atac atât asupra militarilor americani, cât și asupra președintelui Donald Trump.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a reușit să mențină unitatea partidului și să blocheze inițiativa, în pofida rezultatelor slabe obținute de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. Acestea au fost influențate, printre altele, de nepopularitatea războiului cu Iranul, gestionat de Hegseth.

Johnson a criticat dur demersul, pe care l-a descris drept o manevră politică menită să atragă atenția.

„Thomas Massie este pur și simplu un congresman nemulțumit, iar tentativa de punere sub acuzare este o aventură politică prin care încearcă să atragă atenția”, le-a declarat Johnson jurnaliștilor înaintea votului.

Inițiativa nu a obținut suficiente voturi, inclusiv pentru că 11 congresmeni democrați nu au participat la scrutin. În tabăra republicană, doar opt membri ai Camerei au lipsit de la vot.

Democrații ar putea relua procedura în următorul Congres

Subiectul unei eventuale demiteri a lui Pete Hegseth va reveni în atenția Congresului în următoarea legislatură, când democrații vor controla atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.

Reprezentanții partidului au anunțat deja că intenționează să supună activitatea lui Hegseth și a subordonaților săi din cadrul Pentagonului unei supravegheri parlamentare stricte.

Printre subiectele pe care democrații vor să le investigheze se numără costurile și consecințele războiului cu Iranul, atacurile soldate cu victime asupra unor nave suspectate de transportul drogurilor, precum și demiterile controversate ale unor ofițeri militari de rang înalt, dispuse de Hegseth.

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Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, considerat principalul candidat pentru funcția de președinte al Camerei în următorul an, și-a exprimat sprijinul pentru inițiativa de impeachment.

Chiar dacă demersul lui Massie ar fi trecut de Camera Reprezentanților, rezultatul final ar fi rămas incert.

Senatul, controlat de republicani, ar fi putut respinge acuzațiile fără să mai organizeze un proces politic. O altă posibilitate ar fi fost ca Mike Johnson să refuze transmiterea articolelor de impeachment către Senat, amânând astfel examinarea cazului pentru următoarea legislatură.

Unii republicani îl critică pe Hegseth, dar resping demiterea

Mai mulți congresmeni republicani au decis să nu susțină procedura de impeachment, deși și-au exprimat nemulțumirea față de activitatea șefului Pentagonului.

Congresmanul Don Bacon, membru al Comisiei pentru Serviciile Armate din Camera Reprezentanților, care se pregătește să încheie cariera parlamentară și a avut anterior divergențe cu administrația Trump, a declarat că nu este de acord cu argumentele invocate de Massie.

„Personal, nu îl susțin pe acest ministru. Nu cred că a fost persoana potrivită pentru această funcție. Dar, atunci când citesc documentul lui Massie privind impeachmentul, nu sunt de acord cu argumentele prezentate”, a afirmat Bacon.

Hegseth și Trump resping acuzațiile

În contextul intensificării presiunilor politice, Pete Hegseth a adoptat o poziție fermă în apărarea mandatului său.

Marți, în cadrul primei sale conferințe de informare organizate la Pentagon după mai multe luni, secretarul Apărării a susținut că tentativa de demitere reprezintă un atac la adresa militarilor americani și a președintelui Donald Trump.

Trump și aliații săi politici au intervenit, de asemenea, în apărarea șefului Pentagonului, care s-a confruntat cu critici tot mai puternice.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale după conferința de presă a lui Hegseth, președintele american i-a acordat acestuia nota „A+++” pentru modul în care s-a apărat în fața atacurilor lui Thomas Massie.

Trump l-a descris pe congresman drept un fost parlamentar nemulțumit, furios și învins, folosind totodată o formulare extrem de jignitoare la adresa acestuia.

Deși inițiativa de impeachment a fost blocată, disputa politică privind conducerea Pentagonului este departe de a se fi încheiat. Odată cu schimbarea raportului de forțe în Congres, democrații ar putea relua investigațiile și demersurile împotriva lui Hegseth.