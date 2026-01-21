Video Trump, confuz la Davos. A vorbit despre Islanda când se referea la Groenlanda: „Vrem o bucată de gheață”

Președintele american Donald Trump a făcut mai multe greșeli în timpul discursului susținut la Forumul Economic de la Davos, referindu-se la Groenlanda drept Islanda. În paralel, el a reafirmat intenția de a controla insula arctică, fără a recurge la forță, și a criticat Danemarca pentru „nerecunoștință”.

Donald Trump a stârnit confuzie la Davos, în Elveția, când a folosit de patru ori numele Islandei, deși părea să se refere la Groenlanda – insula arctică pe care intenționează să o anexeze, scrie CNN.

La un moment dat, președintele american a spus că NATO „m-a iubit” până „în ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”. Mai târziu, el a adăugat că Alianța „nu a fost acolo pentru noi, în Islanda”.

Sursa video: X/ @jankibaat1

Referindu-se la scăderile bursiere înregistrate marți, alimentate de temerile privind ruperea legăturilor transatlantice, Trump a afirmat: „Bursa a înregistrat ieri prima scădere din cauza Islandei. Deci Islanda ne-a costat deja o mulțime de bani”.

În realitate, insula vizată este Groenlanda, un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, nu Islanda, care este o națiune independentă. Trump a descris în trecut Groenlanda drept „o bucată mare de gheață în mijlocul oceanului” și s-a plâns: „Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, iar ei nu ne-o dau”.

Sursa video: X/ @Novexa24

Anunțul despre Groenlanda

În discursul său de la Forumul Economic Mondial, Trump a promis că nu va folosi forța pentru a anexa Groenlanda: „Lumea a crezut că voi folosi forța. Nu am nevoie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”.

În același timp, el a susținut că Statele Unite sunt singura „mare putere” capabilă să apere insula și a acuzat Danemarca de „nerecunoștință”: „Orice aliat din NATO are obligația să-și poată apăra propriul teritoriu. Și este un adevăr că nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să apere Groenlanda, cu excepția Statelor Unite. Suntem o mare putere, mult mai mare decât își imaginează lumea”, a declarat Trump, citat de Reuters și AFP.

El a reproșat Danemarcei că neglijează securitatea regiunii arctice în fața amenințărilor pe care le vede din partea Rusiei și Chinei, motivând astfel intenția sa de a prelua controlul asupra Groenlandei. De asemenea, Trump a susținut că prezența militară americană pe insulă, stabilită încă din perioada Războiului Rece, nu mai este suficientă.

Totuși, unii analiști pun sub semnul întrebării sinceritatea acestor afirmații, menționând că Groenlanda este bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, esențiale pentru tehnologiile avansate și industria militară, domenii care l-au interesat constant pe Trump de la revenirea la Casa Albă, notează Agerpres.