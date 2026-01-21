Tinerii din Groenlanda îi ironizează pe americani imitând comportamentul drogaților cu fentanil cunoscuți drept „zombi”: „Cultura americană”

Videoclipuri în care tineri din Groenlanda mimează efectele consumului de fentanil, ca satiră la adresa culturii americane, au devenit virale în mediul online și au stârnit dezbateri aprinse pe rețelele de socializare și pe forumuri.

În ultimele zile, au apărut pe rețelele sociale o serie de videoclipuri în care tineri din Groenlanda mimează comportamente asociate consumului de fentanil și adoptă mișcări exagerate, care amintesc de efectele drogurilor. Aceste clipuri sunt prezentate cu umor satiric și sunt însoțite de textul ironico-politic: „Bringing American culture to Greenland” („Cultura americană adusă în Groenlanda”).

Fenomenul vine în contextul în care Donald Trump pare de neclintit în decizia sa de a anexa Groenlanda, indiferent de mijloace, declarațiile sale pe acest subiect au devenind din ce în ce mai dure şi stârnind reacții critice din partea autorităților daneze și europene. În urmă cu doar o zi, într-un gest considerat de unii provocator, Donald Trump a postat pe platformele sale de socializare un videoclip generat cu inteligență artificială, în care apare înfigând steagul american pe pământul Groenlandei.

Videoclipurile realizate de tinerii groenlandezi vor să fie o satiră la adresa retoricii agresive a lui Trump și a problemelor sociale ale Americii, mai ales a crizei de fentanyl, care a provocat zeci de mii de decese prin supradoză și continuă să fie una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din SUA.

În clipurile virale, tinerii se mișcă lent și adoptă poziții bizare, imitând persoanele afectate de droguri, aşa-numiţii „zombi fentanilici”.

Scopul videoclipurilor este să transmită un mesaj satiric despre modul în care influența culturală și politică a Statelor Unite asupra altor țări poate veni „la pachet” cu problemele interne ale Americii.

Sub masca parodiei, imaginile pun în lumină o problemă extrem de gravă în Statele Unite, şi anume „epidemia de fentanil”, pe care administrația americană nu reușește să o gestioneze, mesajul fiind acela că „importul culturii americane” nu înseamnă doar valori și tehnologii, ci poate aduce și probleme sociale serioase.

Videoclipurile au stârnit un val de comentarii, cu opinii pozitive, negative și ambivalente.

Reacţiile internauţilor

Pe reddit, dar şi pe alte forumuri şi pe rețelele sociale, videoclipurile, devenite virale, au generat numeroase comentarii, stârnind controverse între cei care cred că imaginile sunt inspirate şi amuzante şi cei care consideră că acestea sunt o ofensă la adresa persoanelor dependente şi nu neapărat o satiră la adresa Statelor Unite.

* „O reacție inteligentă și amuzantă la presiunea externă. Satira poate transmite un mesaj puternic fără violență.”

* „Este o critică creativă la adresa problemelor Americii și a influenței sale externe. Umorul este folosit ca formă de protest.”

* „Videoclipurile arată cum tinerii pot folosi cultura digitală pentru a comenta asupra politicii globale. Foarte inspirat!”

* „Aceste videoclipuri nu sunt amuzante pentru cei afectați de dependență. Se poate ironiza America fără să fie batjocoriți dependenții de droguri.”

* „Mă îngrijorează că astfel de glume pot minimaliza gravitatea crizei fentanilului în SUA.”

* „Nu toate mesajele sunt potrivite. Unele clipuri par să profite de suferința altora pentru umor.”

* „Parodia este amuzantă, dar poate răni. Este nevoie de atenție la modul în care mesajul este perceput.”

* „Videoclipurile reflectă frustrările față de politica externă americană, dar și preocupările legate de consumul de droguri.”

* „O combinație de umor și critică socială. Depinde de fiecare cât de mult se raportează la mesaj”, sunt câteva dintre comentarii, lăsându-le deoparte pe cel în care unii dau indicații de regie despre cum ar trebui să se comporte protagoniștii pentru a fi și mai credibili.