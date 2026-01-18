Criza Groenlandei zguduie NATO. Premierul britanic și aliații europeni avertizează asupra unei „spirale periculoase” după amenințările lui Trump

Premierul britanic Keir Starmer s-a alăturat duminică liderilor europeni care avertizează că NATO riscă să intre într-o „spirală periculoasă” de destabilizare, după ce Donald Trump a amenințat cu declanșarea unui război comercial împotriva aliaților care se opun preluării Groenlandei de către Statele Unite.

Într-o declarație comună fără precedent, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit au transmis că susțin „ferm principiile suveranității și integrității teritoriale” și și-au exprimat solidaritatea deplină cu Regatul Danemarcei și cu populația Groenlandei.

Intervenția lui Trump a șocat alianța militară. Președintele american a anunțat că statele care se opun preluării teritoriului danez autonom vor fi sancționate cu tarife punitive începând cu 1 februarie. Într-o postare explozivă pe rețeaua sa socială, Trump a precizat că taxele vor porni de la 10% și ar putea ajunge la 25% până în luna iunie, dacă opoziția nu „capitulează”.

Europa strânge rândurile

Răspunsul european a fost rapid și coordonat. „Amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să declanșeze o spirală periculoasă”, se arată în declarația comună. Statele semnatare au subliniat că exercițiile militare daneze din Arctica, desfășurate în cooperare cu aliații NATO, nu reprezintă o amenințare pentru nimeni, ci răspund nevoii reale de securitate într-o regiune tot mai disputată.

Mesajul este limpede: securitatea Arcticii este un interes comun al NATO, iar folosirea instrumentelor comerciale pentru a forța decizii strategice în interiorul alianței este considerată inacceptabilă.

Londra, între loialitate și alarmă

Declarațiile lui Trump au alimentat temeri că liderul de la Casa Albă este dispus să fractureze pactul occidental care a stat la baza stabilității globale timp de aproape opt decenii. În Marea Britanie, reacțiile au fost dure. Parlamentari conservatori au cerut chiar anularea vizitei de stat a regelui Charles la Washington, programată pentru primăvară.

„Lumea civilizată nu mai poate negocia cu Trump. Este un gangster-pirat”, a declarat Simon Hoare, figură influentă a Partidului Conservator.

Ministrul Culturii, Lisa Nandy, a insistat că sprijinul pentru suveranitatea Groenlandei este „nenegociabil” și a calificat amenințările comerciale drept „profund nefolositoare”. Totuși, guvernul britanic evită, deocamdată, să lege direct această criză de vizita regală, invocând „profunzimea relației transatlantice”.

Economiștii avertizează că Marea Britanie ar putea reintra pe „lista de supraveghere a recesiunii” dacă SUA vor aplica tarifele anunțate. În paralel, europarlamentari de rang înalt avertizează că un acord comercial UE–SUA ar putea fi înghețat, alimentând spectrul unui nou război comercial global.

Starmer și Macron ridică tonul

Keir Starmer a avut una dintre cele mai dure poziții publice față de Trump, în pofida eforturilor sale anterioare de a menține o relație funcțională cu Washingtonul. „Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul său este o chestiune care ține de groenlandezi și danezi”, a spus premierul britanic, subliniind că impunerea de tarife aliaților NATO este „complet greșită”.

Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat la rândul său vehement, promițând consultări cu liderii UE. „Nicio intimidare și nicio amenințare nu ne vor influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici oriunde altundeva”, a declarat Macron, avertizând că Europa va răspunde „unit și coordonat” dacă tarifele vor fi confirmate.

Fisuri și disonanțe

Nu toate vocile britanice au fost la fel de tranșante. Nigel Farage a criticat tarifele mai degrabă din perspectiva impactului economic, în timp ce Richard Tice, lider adjunct al Reform UK, a recunoscut că îngrijorările lui Trump privind China în Arctica sunt legitime, dar a calificat abordarea drept „complet greșită”.

Fostul ministru de Externe Jeremy Hunt a declarat că nu crede într-o invazie americană a Groenlandei, avertizând însă că un asemenea scenariu ar însemna „sfârșitul NATO peste noapte”.

Poate cea mai dură evaluare a venit din partea fostului consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, care a descris amenințările cu tarife drept „cea mai periculoasă și distructivă declarație” a președintelui american, cu consecințe „incalculabile” pentru NATO și credibilitatea SUA.

Groenlanda, miza reală

În spatele retoricii de securitate națională se află și o miză economică majoră. Groenlanda deține cel puțin 25 dintre cele 34 de materii prime considerate critice de Uniunea Europeană. Criticii susțin că interesul lui Trump este legat mai degrabă de aceste resurse neexploatate decât de apărarea antirachetă invocată prin proiectul „Golden Dome”.

O întâlnire desfășurată săptămâna trecută la Casa Albă între reprezentanți ai SUA, Danemarcei și Groenlandei s-a încheiat fără rezultat. Între timp, mii de oameni au ieșit în stradă la Copenhaga și în Nuuk, scandând „Groenlanda nu este de vânzare”.

Criza a devenit un test major pentru coeziunea occidentală. Mai mult decât o dispută teritorială, Groenlanda a ajuns simbolul unei confruntări între forță și reguli, între alianță și presiune – o confruntare care riscă să redefinească însăși ideea de solidaritate în NATO.