search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Criza Groenlandei zguduie NATO. Premierul britanic și aliații europeni avertizează asupra unei „spirale periculoase” după amenințările lui Trump

0
0
Publicat:

Premierul britanic Keir Starmer s-a alăturat duminică liderilor europeni care avertizează că NATO riscă să intre într-o „spirală periculoasă” de destabilizare, după ce Donald Trump a amenințat cu declanșarea unui război comercial împotriva aliaților care se opun preluării Groenlandei de către Statele Unite.

Premierul britanic Keir Starmer /FOTO:EPA/EFE
Premierul britanic Keir Starmer /FOTO:EPA/EFE

Într-o declarație comună fără precedent, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit au transmis că susțin „ferm principiile suveranității și integrității teritoriale” și și-au exprimat solidaritatea deplină cu Regatul Danemarcei și cu populația Groenlandei.

Intervenția lui Trump a șocat alianța militară. Președintele american a anunțat că statele care se opun preluării teritoriului danez autonom vor fi sancționate cu tarife punitive începând cu 1 februarie. Într-o postare explozivă pe rețeaua sa socială, Trump a precizat că taxele vor porni de la 10% și ar putea ajunge la 25% până în luna iunie, dacă opoziția nu „capitulează”.

Europa strânge rândurile

Răspunsul european a fost rapid și coordonat. „Amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să declanșeze o spirală periculoasă”, se arată în declarația comună. Statele semnatare au subliniat că exercițiile militare daneze din Arctica, desfășurate în cooperare cu aliații NATO, nu reprezintă o amenințare pentru nimeni, ci răspund nevoii reale de securitate într-o regiune tot mai disputată.

Mesajul este limpede: securitatea Arcticii este un interes comun al NATO, iar folosirea instrumentelor comerciale pentru a forța decizii strategice în interiorul alianței este considerată inacceptabilă.

Londra, între loialitate și alarmă

Declarațiile lui Trump au alimentat temeri că liderul de la Casa Albă este dispus să fractureze pactul occidental care a stat la baza stabilității globale timp de aproape opt decenii. În Marea Britanie, reacțiile au fost dure. Parlamentari conservatori au cerut chiar anularea vizitei de stat a regelui Charles la Washington, programată pentru primăvară.

„Lumea civilizată nu mai poate negocia cu Trump. Este un gangster-pirat”, a declarat Simon Hoare, figură influentă a Partidului Conservator.

Ministrul Culturii, Lisa Nandy, a insistat că sprijinul pentru suveranitatea Groenlandei este „nenegociabil” și a calificat amenințările comerciale drept „profund nefolositoare”. Totuși, guvernul britanic evită, deocamdată, să lege direct această criză de vizita regală, invocând „profunzimea relației transatlantice”.

Economiștii avertizează că Marea Britanie ar putea reintra pe „lista de supraveghere a recesiunii” dacă SUA vor aplica tarifele anunțate. În paralel, europarlamentari de rang înalt avertizează că un acord comercial UE–SUA ar putea fi înghețat, alimentând spectrul unui nou război comercial global.

Citește și: Macron, furios după amenințarea cu tarife a lui Trump: „Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat”

Starmer și Macron ridică tonul

Keir Starmer a avut una dintre cele mai dure poziții publice față de Trump, în pofida eforturilor sale anterioare de a menține o relație funcțională cu Washingtonul. „Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul său este o chestiune care ține de groenlandezi și danezi”, a spus premierul britanic, subliniind că impunerea de tarife aliaților NATO este „complet greșită”.

Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat la rândul său vehement, promițând consultări cu liderii UE. „Nicio intimidare și nicio amenințare nu ne vor influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici oriunde altundeva”, a declarat Macron, avertizând că Europa va răspunde „unit și coordonat” dacă tarifele vor fi confirmate.

Fisuri și disonanțe

Nu toate vocile britanice au fost la fel de tranșante. Nigel Farage a criticat tarifele mai degrabă din perspectiva impactului economic, în timp ce Richard Tice, lider adjunct al Reform UK, a recunoscut că îngrijorările lui Trump privind China în Arctica sunt legitime, dar a calificat abordarea drept „complet greșită”.

Fostul ministru de Externe Jeremy Hunt a declarat că nu crede într-o invazie americană a Groenlandei, avertizând însă că un asemenea scenariu ar însemna „sfârșitul NATO peste noapte”.

Poate cea mai dură evaluare a venit din partea fostului consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, care a descris amenințările cu tarife drept „cea mai periculoasă și distructivă declarație” a președintelui american, cu consecințe „incalculabile” pentru NATO și credibilitatea SUA.

Groenlanda, miza reală

În spatele retoricii de securitate națională se află și o miză economică majoră. Groenlanda deține cel puțin 25 dintre cele 34 de materii prime considerate critice de Uniunea Europeană. Criticii susțin că interesul lui Trump este legat mai degrabă de aceste resurse neexploatate decât de apărarea antirachetă invocată prin proiectul „Golden Dome”.

O întâlnire desfășurată săptămâna trecută la Casa Albă între reprezentanți ai SUA, Danemarcei și Groenlandei s-a încheiat fără rezultat. Între timp, mii de oameni au ieșit în stradă la Copenhaga și în Nuuk, scandând „Groenlanda nu este de vânzare”.

Criza a devenit un test major pentru coeziunea occidentală. Mai mult decât o dispută teritorială, Groenlanda a ajuns simbolul unei confruntări între forță și reguli, între alianță și presiune – o confruntare care riscă să redefinească însăși ideea de solidaritate în NATO.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
observatornews.ro
image
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Fetița căzută în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova, salvată de un cetățean din India! Olguţa Vasilescu spune că va primi titlul de cetăţean de onoare
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor