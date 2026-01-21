Pentagonul nu a primit, deocamdată, ordin să planifice o invazie a Groenlandei, în ciuda amenințărilor lui Trump

Deși Pentagonul lucrează constant la scenarii militare dintre cele mai diverse, până în acest moment nu a fost solicitat să elaboreze planuri pentru o eventuală invazie a Groenlandei sau pentru gestionarea consecințelor unei asemenea operațiuni, au declarat marți oficiali americani, citați de The New York Times.

Afirmațiile vin pe fondul declarațiilor repetate ale președintelui Donald Trump, care a sugerat în mod deschis că Statele Unite ar putea recurge la forța militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, în cazul în care Danemarca refuză să vândă teritoriul. Cu toate acestea, Pentagonul nu a primit nicio directivă oficială în acest sens.

Întrebat marți, într-o conferință de presă la Casa Albă, cât de departe este dispus să meargă pentru a obține Groenlanda, Trump a răspuns enigmatic: „Veți afla”. Anterior, liderul american declarase că intenționează să preia insula „fie că le place sau nu” și avertizase că „dacă nu o facem pe cale ușoară, o vom face pe calea grea”.

La rândul său, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a sugerat duminică, într-un interviu acordat NBC, că recurgerea la forță militară nu este exclusă, dacă negocierile cu Danemarca vor eșua.

Nu a fost solicitată să pregătească un plan de invazie a Groenlandei sau un plan de administrare post-conflict

Oficialii Pentagonului, care au vorbit sub protecția anonimatului, au subliniat însă că, deși armata americană analizează constant diverse scenarii de criză, nu a fost solicitată să pregătească un plan de invazie a Groenlandei sau un plan de administrare post-conflict.

Din punct de vedere militar, o preluare a Groenlandei nu ar fi dificilă, susțin analiștii. Insula are o populație de aproximativ 56.000 de locuitori, pe un teritoriu de aproape trei ori mai mare decât Texasul, și găzduiește deja o bază militară americană în extremitatea nordică — față de 17, câte existau în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În spatele ușilor închise, însă, oficiali de rang înalt ai Pentagonului și comandanți militari își exprimă îngrijorarea și frustrarea față de faptul că președintele continuă să fluture public opțiunea forței militare. Groenlanda este teritoriu danez, iar Danemarca este un aliat NATO de încredere, ale cărui trupe au luptat și au murit alături de cele americane în Irak și Afganistan. Un atac asupra Groenlandei ar echivala cu un atac asupra unui stat membru NATO, punând în pericol alianța care a stat la baza securității occidentale de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Tensiunile s-au amplificat săptămâna trecută, când mai multe state europene au trimis personal militar în Groenlanda pentru exerciții comune, într-un gest de solidaritate cu Danemarca. Mișcarea ar fi provocat nemulțumirea lui Trump, care a amenințat ulterior aceste țări cu tarife comerciale dacă nu renunță la opoziția față de preluarea Groenlandei de către SUA.

În acest context, mai mulți oficiali americani, actuali și foști, avertizează că o ipoteză considerată de neconceput până de curând — aceea ca Statele Unite să atace un aliat NATO — riscă să devină o realitate cu efecte devastatoare asupra relațiilor transatlantice.

„Chiar și simpla amenințare de a lua Groenlanda ridică probleme profunde pentru relațiile transatlantice și pentru viitorul NATO”, a avertizat fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder.