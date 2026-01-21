LIVE TEXT Donald Trump a ajuns în Elveția, într-un context tensionat cu Europa privind Groenlanda

Avionul lui Donald Trump a aterizat miercuri la Zurich, Elveția, cu o întârziere de câteva ore după ce Air Force One a fost nevoit să se întoarcă din drum din cauza unei probleme electrice minore. Oficialii europeni intenționează să folosească prilejul pentru a organiza o intervenție diplomatică menită să calmeze tensiunile legate de Groenlanda, care au pus continentul pe jar în ultimele zile, au declarat trei surse pentru CNN.

UPDATE 14.55 Italia nu va face parte din Consiliul pentru Pace, scrie presa italiană

Cotidianul Corriere della Sera a relatat, că, potrivit constituţiei Italia poate adera la organizaţii internaţionale menite să asigure „pacea şi dreptatea între naţiuni” doar „în condiţii de egalitate cu alte state”, o condiţie incompatibilă cu supremaţia SUA în noul consiliu de administraţie.

O sursă a declarat pentru Reuters că este puţin probabil ca premierul italian Giorgia Meloni, care are relaţii apropiate cu Trump, să meargă la Davos.

Consiliul pentru Pace ar urma să fie prezidat pe viaţă de Trump și ar urma să fie extins dincolo de planul de pace pentru Fâșia Gaza, vizând soluționarea conflictelor globale.

Aproximativ 60 de țări au primit invitații de a se alătura consiliului.

Știrea inițială

Președintele Donald Trump a aterizat în Elveția cu puțin înainte de ora 13:00, ora locală, cu mai bine de două ore de întârziere. Președintele american urmează să se îmbarce în elicopterul său Marine One pentru a ajunge la Davos.

Președintele SUA va participa la o recepție cu liderii de afaceri, înainte de a susține un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos în această după-amiază.

Înainte de a porni spre Elveția, acesta a sugerat că are un plan pentru Groenlanda de care toată lumea va fi mulțumită, însă nu a oferit detalii.

La Davos vor fi prezenți cancelarul german Friedrich Merz - care a adoptat un ton mai conciliant față de amenințările cu noi tarife decât omologii săi europeni, în special președintele francez Emmanuel Macron - dar și președintele finlandez Alexander Stubb.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, pare să încerce să calmeze spiritele, în ceea ce privește răspunsul NATO la dorința lui Trump privind Groenlanda, afirmând în cadrul unei mese rotunde organizate miercuri dimineața la Davos că președintele american are dreptate să încerce să consolideze securitatea SUA în Arctica în fața influenței Rusiei și a Chinei.

Aproximativ 35 de națiuni sunt așteptate să participe la ceremonia de aderare aConsiliului pentru Pace a lui Trump

La ceremonia de înființare a Consiliului pentru Pace vor participa aproximativ 35 din cele 50 de națiuni invitate la evenimentul de joi de la Davos, a declarat un înalt oficial al administrației.

Consiliul a fost creat pentru reconstrucția Gazei, dar președintele american a sugerat ulterior că grupul „ar putea” înlocui Națiunile Unite.

Consiliul de administrație a stârnit controverse chiar înainte de a fi înființat, alimentat parțial de cerința lui Trump ca țările invitate să plătească 1 miliard de dolari pentru a fi membri permanenți. Administrația a invitat, de asemenea, adversari tradiționali precum China și Rusia să se alăture, ceea ce naște semne de întrebare despre cum ar funcționa în condițiile în care două țări aflate în război au fost invitate să adere.