Trump, întrebat dacă va folosi forța pentru a prelua Groenlanda: „No comment”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude utilizarea forței militare pentru a prelua Groenlanda, într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News. Întrebat direct dacă o intervenție militară este o opțiune, Trump a răspuns sec: „No comment (fără comentarii)”.

În același interviu, liderul de la Casa Albă a afirmat că va continua „100%” cu planurile sale de a impune tarife comerciale statelor europene, dacă nu va obține un acord privind Groenlanda. Trump a susținut că Statele Unite au interese strategice majore în regiune și a anunțat deja că intenționează să aplice tarife de 10% Danemarcei și altor șapte țări europene, măsuri care ar urma să intre în vigoare de la 1 februarie.

Trump și-a exprimat, totodată, nemulțumirea față de Norvegia, reluând subiectul Premiului Nobel pentru Pace, pe care consideră că ar fi trebuit să îl primească.

„Norvegia îl controlează în totalitate, în ciuda a ceea ce spun ei”, a declarat președintele american, adăugând: „Le place să spună că nu au nimic de-a face cu asta, dar au în totalitate de-a face cu asta”.

Președintele SUA a criticat și poziția liderilor europeni în această dispută, afirmând că atenția lor ar trebui să fie îndreptată către conflictul din estul Europei. „Europa ar trebui să se concentreze pe războiul dintre Rusia și Ucraina. Asta ar trebui să fie prioritatea, nu Groenlanda”, a spus Trump.

Tensiunile s-au amplificat după ce Trump i-a transmis un mesaj prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre, în care a legat explicit subiectul Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace. Mesajul a fost făcut public de autoritățile norvegiene, în conformitate cu legislația privind transparența informațiilor.

„Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit opt războaie și altele, nu mai simt obligația de a mă gândi exclusiv la pace, ci la ceea ce este bun pentru Statele Unite”, a scris Trump în mesaj.

Într-o reacție oficială, premierul norvegian a declarat luni că Norvegia susține pe deplin Danemarca, subliniind că Groenlanda face parte din Regatul Danez. Totodată, autoritățile de la Oslo au reamintit că Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet independent, format din cinci membri numiți de Parlamentul norvegian.

Disputa privind Groenlanda și amenințările comerciale lansate de Trump au generat îngrijorări în rândul aliaților europeni, care avertizează asupra riscului escaladării tensiunilor transatlantice într-un context geopolitic deja fragil.