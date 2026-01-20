Cum răspund danezii planurilor lui Trump: „Să cumpărăm California”, propunere lansată printr-o petiție

O petiție satirică inițiată în Danemarca, care propune cumpărarea statului american California, a strâns deja peste 280.000 de semnături, pe fondul nemulțumirii tot mai mari din Europa față de planul lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Inițiativa - „Să cumpărăm California de Trump”, găzduită pe un site cu nume sugestiv, vine cu un „plan” plin de ironii: Disneyland ar urma să fie redenumit „Hans Christian Andersenland”, iar California însăși ar deveni „Noua Danemarcă”. Lista motivelor pentru această achiziție fictivă este lungă și parodiază chiar argumentele folosite de Trump în legătură cu Groenlanda. „Este în interesul național să promovăm moștenirea extraordinară a națiunii noastre, astfel încât California să devină Noua Danemarcă”, se arată pe site, într-un stil care amintește de retorica președintelui american. „Los Angeles? Mai degrabă ca Løs Ångeles”.

O altă secțiune susține că achiziționarea Californiei ar fi necesară pentru „a proteja lumea liberă”. „Majoritatea oamenilor spun că avem cea mai bună libertate”, mai spune site-ul. „Libertate colosală”. Petiția promite și să aducă „hygge”, celebrul concept danez de confort și bunăstare, la Hollywood. Potrivit autorilor, totul ar costa „1 trilion de dolari (plus sau minus câteva miliarde)”.

Textul nu ocolește nici ideea că voința californienilor nu ar conta prea mult, într-o ironie directă la adresa stilului politic al lui Trump. „Cât despre voința cetățenilor? Ei bine, să fim serioși - când l-a oprit asta vreodată?”, se spune pe site. „Dacă Trump vrea să vândă California, o va vinde”.

Donațiile pentru campanie vin la pachet cu promisiuni la fel de satirice: o scrisoare „din partea familiei regale daneze”, o rezervă pe viață de avocado californiene și chiar o plajă privată în Malibu, relatează The Independent.

Contextul tensiunilor legate de Groenlanda

Gluma vine într-un moment în care Donald Trump continuă să facă amenințări foarte reale la adresa Groenlandei. De-a lungul timpului, el a susținut că preluarea controlului asupra insulei este necesară pentru securitatea națională a Statelor Unite, invocând atât rezervele bogate de minerale rare, cât și presupusa creștere a prezenței rusești și chineze în regiune. În paralel, a exercitat presiuni asupra Europei, amenințând cu tarife vamale țările care îi condamnă deschis planurile.

Danemarca a insistat însă că este hotărâtă să protejeze teritoriul, la fel ca Regatul Unit, Uniunea Europeană și Canada. Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a fost la rândul său categoric: teritoriul autonom vrea să rămână în cadrul Regatului Danez. „Dacă trebuie să alegem între Statele Unite și Danemarca aici și acum, alegem Danemarca”, a declarat el recent, într-o conferință de presă la care a participat și prim-ministrul danez Mette Frederiksen.

Proteste și sloganuri ironice pe insulă

În ultimele săptămâni, în Groenlanda au izbucnit proteste împotriva ideii unei preluări americane. O tendință care parodiază iconografia MAGA a devenit populară printre manifestanți: șepci roșii pe care, în loc de „Make America Great Again”, scrie „Make America Go Away”. La marșuri s-au auzit strigăte de „Groenlanda nu este de vânzare”, în timp ce protestatarii au fluturat atât steagurile insulei, cât și pe cele ale Regatului Danemarcei.