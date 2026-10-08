 Donald Trump, huiduit la un miting în Texas. Protestatarii, catalogați ca „manifestanți plătiți”, au fost scoși din sală | adevarul.ro
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Video Donald Trump, huiduit la un miting în Texas. Protestatarii, catalogați ca „manifestanți plătiți”, au fost scoși din sală

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Președintele american Donald Trump a fost întrerupt de mai multe ori de protestatari în timpul unui miting organizat miercuri seară în Texas. Potrivit presei locale, aproximativ zece persoane au fost expulzate de la eveniment, după ce au perturbat discursul liderului de la Casa Albă.

Trump i-a calificat pe protestatari drept „manifestanți plătiți”, în timp ce mulțimea prezentă la miting i-a huiduit pe cei care au întrerupt discursul și a început să scandeze „U-S-A!”, conform AFP.

Una dintre persoanele evacuate părea să se filmeze în momentul în care era scoasă din sală, în timp ce o altă persoană purta un tricou cu mesajul „SOS Cuba”. Cuba se află de mai mult timp sub sancțiuni severe impuse de Statele Unite.

În timp ce erau scoși din sală, mai mulți protestatari au fost agresați de susținătorii republicani. 

Mitingul din Texas face parte din seria de evenimente prin care Donald Trump și-a intensificat în ultimele săptămâni aparițiile publice, în încercarea de a-și mobiliza susținătorii înaintea alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

Scrutinul se anunță dificil pentru Partidul Republican, iar mai multe sondaje indică posibilitatea ca formațiunea prezidențială să piardă majoritatea în una sau chiar în ambele camere ale Congresului.

Costul vieții, una dintre principalele teme ale campaniei

Costul vieții reprezintă una dintre principalele preocupări ale alegătorilor americani în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului. Situația este complicată de creșterea prețurilor la energie, pe fondul conflictului militar cu Iranul.

Tensiunile din regiune au afectat transporturile energetice, iar blocarea de către Teheran a strâmtorii Ormuz a contribuit la creșterea puternică a prețurilor hidrocarburilor.

Pentru administrația Trump, evoluția prețurilor la combustibili reprezintă o provocare politică, în condițiile în care republicanii încearcă să-și păstreze majoritatea în Congres.

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