Video Trump laudă „gestul magnific” al liderei opoziției venezuelene, după ce i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace la Casa Albă

Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi, 15 ianuarie, gestul liderei opoziției venezuelene Maria Corina Machado, care i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, calificând momentul drept „magnific”.

„Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Ce gest magnific de respect reciproc. Mulţumesc, Maria!”, a scris pe platforma sa Truth Social preşedintele american care râvneşte deschis la acest premiu, potrivit Agerpres.

Mai devreme, lidera opoziţiei venezuelene anunţase că i-a "oferit" medalia Premiului Nobel pentru Pace lui Donald Trump, care o exclude din strategia sa pentru Venezuela.

„Îl merită. A fost un moment foarte emoţionant", a spus ea într-un interviu acordat Fox News.

Nobel Peace Center, muzeu situat la Oslo, capitala Norvegiei, a precizat oportun joi pe X că laureaţii pot dispune de medalia aurită asociată distincţiei după cum consideră de cuviinţă.

A adăugat însă: „O medalie îşi poate schimba proprietarul, dar nu şi numele unui laureat".

Prânzul dintre Donald Trump şi Maria Corina Machado, prezentat de partea americană ca o întâlnire de curtoazie mai degrabă decât orice altceva, a avut loc fără accesul presei.

La scurt timp după capturarea lui Nicolás Maduro, în prezent deţinut în Statele Unite, preşedintele american a afirmat că María Corina Machado, care părăsise în secret Venezuela în decembrie pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, nu este calificată să conducă ţara.