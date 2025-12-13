Belarus a eliberat 123 de deținuți după ridicarea sancțiunilor americane, printre care și un laureat al Premiului Nobel

Belarus a eliberat 123 de deținuți, inclusiv laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiatski și lidera opoziției Maria Kalesnikava, după ce SUA au ridicat sancțiunile impuse asupra exporturilor belaruse de potasiu.

Anunțul a venit după două zile de discuții cu un trimis al președintelui SUA, Donald Trump, cea mai recentă încercare diplomatică de la începutul negocierilor administrației Trump cu președintele Aleksandr Lukașenko, scrie The Guardian.

Așadar, sâmbătă, regimul Lukașenko a eliberat mai mulți deținuți politici, inclusiv Ales Bialiatski, Maria Kalesnikava și Viktar Babaryka, într-o mișcare ce face parte dintr-o apropiere față de Occident.

Această detensionare este văzută de oficialii americani ca o încercare de a reduce influența Rusiei asupra Belarusului, deși opoziția belarusă rămâne sceptică.

Eliberarea a fost primită cu entuziasm de susținătorii drepturilor omului și de comunitatea internațională.

Starea de sănătate a multor deținuți s-a deteriorat în timpul detenției, ca urmare a ceea ce grupurile pentru drepturile omului descriu ca fiind rele tratamente aplicate de autorități.

Sora lui Kalesnikava, Tatsiana Khomich, a declarat că sora sa este recunoscătoare SUA pentru rolul jucat în facilitarea eliberării sale.

„Mi-a spus că este foarte fericită că a fost eliberată, că este recunoscătoare SUA și lui Trump pentru eforturile depuse în proces și tuturor țărilor implicate”, a declarat Khomich pentru Reuters.

Rudele deținuților s-au adunat în fața ambasadei SUA din Vilnius, Lituania, de unde unii din ei vor fi preluați din Belarus. Autoritățile ucrainene au declarat că 114 civili, inclusiv cetățeni ucraineni și belaruși, au fost transferați în Ucraina.

Trimisul SUA pentru Belarus, John Coale, a declarat jurnaliștilor la Minsk că SUA vor ridica sancțiunile asupra exportului de potasiu „conform instrucțiunilor președintelui Trump”.

SUA și UE au impus sancțiuni Belarusului după reprimarea protestelor din 2020 și pentru sprijinul acordat Rusiei în invadarea Ucrainei. Opoziția belarusă a apreciat rolul lui Trump în eliberarea deținuților politici și a cerut menținerea sancțiunilor UE pentru a susține tranziția democratică.

Lukașenko neagă existența prizonierilor politici, iar organizația Viasna raportează că mai rămân 1.227 de deținuți politici. Oficialii americani văd în Lukașenko un posibil mediator între Rusia și Ucraina.

„Președintele vostru are o lungă istorie cu președintele Putin și are capacitatea de a-l consilia. Acest lucru este foarte util în această situație. Sunt prieteni de mult timp și au nivelul necesar de relație pentru a discuta astfel de probleme”, a spus Coale, conform agenției de stat Belta.