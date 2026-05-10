Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Trump anunță eliberarea a doi cetățeni moldoveni și a trei polonezi din Belarus și Rusia: „SUA își respectă angajamentele față de aliații și prietenii noștri”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică, 10 mai, că administrația americană a reușit eliberarea a doi cetățeni moldoveni și a trei cetățeni polonezi din centre de detenție din Belarus și Rusia, în urma unor negocieri diplomatice desfășurate prin intermediul emisarului special John Coale.

Donald Trump FOTO: Profimedia
Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Trump a afirmat că operațiunea diplomatică a avut loc după luni de negocieri.

„Tocmai am obținut eliberarea a trei prizonieri polonezi și a doi prizonieri moldoveni din centrele de detenție din Belarus și Rusia. Datorită trimisului meu special prezidențial, John Coale, am reușit să depunem eforturi susținute pentru a face posibilă această eliberare”, a transmis liderul american pe Truth Social. 

Trump a susținut că unul dintre principalele obiective ale negocierilor a fost eliberarea jurnalistului și activistului polonez Andrzej Poczobut, închis în Belarus din 2021.

„Prietenul meu, președintele Karol Nawrocki al Poloniei, s-a întâlnit cu mine în septembrie anul trecut și m-a rugat să-l ajut să-l eliberez pe Andrzej Poczobut din închisoarea din Belarus. Astăzi, Poczobut este liber datorită eforturilor noastre”, a mai spus Trump.

Liderul de la Casa Albă i-a mulțumit și liderului belarus Aleksandr Lukașenko pentru cooperarea în negocierile care au dus la eliberarea prizonierilor. 

Statele Unite își respectă angajamentele față de aliații și prietenii noștri. Mulțumesc președintelui Aleksandr Lukașenko pentru cooperare și prietenie. Foarte frumos!”, a declarat Donald Trump.

