Trump anunță un „acord important” după întâlnirea cu emisarul lui Putin. „Ar putea implica întreaga Europă”

Președintele american Donald Trump a confirmat că a discutat joi, la Casa Albă, cu Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin, însă nu s-a întâlnit cu oficialii ucraineni aflați în vizită la Washington.

Trump anunță un „acord important” după întâlnirea cu emisarul lui Putin Foto: Profimedia

Întrebat de jurnaliști, în Biroul Oval, despre discuția cu Dmitriev, Trump a recunoscut că aceasta a avut loc, dar a refuzat să ofere detalii. „Nu vă pot spune ce am discutat”, a declarat președintele american, citat de Independent.

Întrebat dacă s-a întâlnit și cu reprezentanții Ucrainei, Trump a răspuns că nu.

Oficiali din ambele țări s-au aflat la Casa Albă pentru un eveniment dedicat eforturilor primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, de a intermedia un armistițiu în localitatea Oleshky, din Ucraina.

Deși a refuzat să dezvăluie detalii despre discuția cu emisarul rus, Trump a lăsat să se înțeleagă că se conturează un acord mai amplu.

„Va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina”, a afirmat liderul de la Casa Albă, adăugând că acesta ar putea include chiar întreaga Europă.

Emisarul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a participat joi la Casa Albă, alături de Melania Trump, la o reuniune la care au fost invitați oficiali ruși și ucraineni. Evenimentul a avut ca scop marcarea armistițiului local pe care prima doamnă americană l-a negociat între cele două țări, într-o localitate ucraineană aflată sub asediu.

În intervenția sa, susținută la invitația Melaniei Trump, Dmitriev i-a mulțumit primei doamne pentru „rolul său umanitar remarcabil” în obținerea armistițiului de șase zile.

Emisarul rus a precizat că Vladimir Putin a dat personal instrucțiuni în legătură cu operațiunea și i-a transmis Melaniei Trump aprecierea președintelui rus. La eveniment au participat și reprezentanți ai Ucrainei, armistițiul fiind semnat la 23 octombrie.

Printre aceștia s-au numărat Davyd Arakhamia, liderul grupului parlamentar al partidului președintelui Volodimir Zelenski, și Dmytro Lubinets, Avocatul Poporului din Ucraina.

Arakhamia i-a spus primei doamne americane că a făcut o treabă „extraordinară” și a încurajat-o să continue să sprijine poporul ucrainean, care se confruntă cu războiul de peste patru ani, după ce Putin a trimis trupele ruse peste graniță și a invadat Ucraina în 2022.

„Cu siguranță, am dori să vă cerem să continuați, să găsiți noi misiuni și să contribuiți la detensionarea situației cât mai mult posibil”, a declarat Arakhamia.

Melania Trump colaborează încă de anul trecut cu reprezentanții ambelor țări pentru reunirea familiilor despărțite de război. Până în prezent, a contribuit la întoarcerea a aproape 30 de copii la familiile lor.

Joi, prima doamnă americană și-a exprimat speranța că armistițiul din Oleshky va putea deveni mai durabil și va fi extins.

„Fie ca Oleshky să fie scânteia modestă care se transformă într-o flacără durabilă a păcii”, a declarat Melania Trump.

Până în prezent, președintele american Donald Trump nu a reușit să obțină pacea între Rusia și Ucraina, deși, de la revenirea sa la Casa Albă, în urmă cu aproape doi ani, a exercitat presiuni alternativ asupra Moscovei și Kievului pentru încheierea războiului.

Într-un discurs susținut vineri în Spania, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că operațiunea din Oleshky demonstrează „un lucru foarte simplu: atunci când Putin vrea ca luptele să se oprească, acestea se opresc. Au fost într-adevăr zile în care s-a făcut liniște, nu au avut loc atacuri, iar noi am salvat sute de vieți”.