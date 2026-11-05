Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvăluit joi, la Casa Albă, detalii despre negocierile purtate cu Rusia și Ucraina pentru obținerea unui armistițiu temporar în orașul Oleșkî, din regiunea Herson.

Acordul a permis evacuarea a sute de civili din localitatea aflată sub ocupație rusă. Melania Trump a susținut că a fost implicată în toate etapele operațiunii, de la planificarea deminării până la stabilirea rutelor de evacuare, potrivit Sky News.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, unde Prima Doamnă a primit delegații din Rusia și Ucraina, la câteva zile după expirarea armistițiului de șase zile.

„Sper ca Oleșkî să inspire o pace mai amplă. Acum trebuie să folosim curajul de care s-a dat dovadă la Oleșkî pentru a găsi un teren comun, pornind de la preocuparea noastră față de suferința oamenilor nevinovați”, a declarat Melania Trump.

Melania Trump, mediator între Rusia și Ucraina Foto: AFP

Prima Doamnă a explicat că a aflat despre gravitatea situației din regiune în luna septembrie. Ulterior, a discutat cu reprezentantul său pentru a iniția, în numele ei, contacte cu Moscova și Kievul.

„Rusia și Ucraina respectă relația pe care o au cu mine și au fost de acord să colaboreze cu mine, în calitate de mediator exclusiv, pentru stabilirea unui armistițiu în Oleșkî și în regiunea înconjurătoare din Herson”, a afirmat ea.

Melania Trump a precizat că rolul său de mediator exclusiv a fost consemnat în documente scrise, redactate și semnate de ambele părți.

„Am fost implicată în fiecare etapă a planificării. Am analizat planurile privind deminarea, imaginile aeriene, am evaluat drumurile și am discutat despre rutele de evacuare, accesul ambulanțelor la spitale și resursele medicale”, a declarat Melania Trump.

Prima doamnă a SUA a vorbit în continuare despre importanța libertății și explică faptul că aceasta există doar atunci când „mintea este lipsită de teamă”.

„O lume liberă este o lume în care oamenii pot trăi cu demnitate, adevăr și cunoaștere, fără teamă, și se pot bucura de libertate sub razele soarelui. Trebuie să existe promisiunea unei vieți fără opresiune.”, afirmă ea.

Melania Trump spune că, pentru o scurtă perioadă, locuitorii din Oleșkî „au avut parte de o ușurare în fața ororilor psihologice ale războiului”.

Emisarul rus laudă „rolul crucial de lider” al Melaniei Trump în obținerea armistițiului

Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, i-a mulțumit Melaniei Trump pentru „rolul crucial de lider” pe care l-a avut în misiunea umanitară din Oleșkî.

„Această misiune umanitară demonstrează ce se poate realiza atunci când compasiunea, determinarea și cooperarea se reunesc. Dragă Melania, ai salvat și ai atins viețile atât de multor oameni”, a declarat acesta, în timp ce îi oferea un cadou primei doamne a SUA.

Kirill Dmitriev i-a dăruit Melaniei Trump un desen realizat de o fetiță în vârstă de 11 ani, pe care era scris mesajul: „O iubesc pe Melania”.

Delegații din Rusia și Ucraina, primite la Casa Albă

Întâlnirea de la Washington a reunit reprezentanți implicați în operațiunea de evacuare, dar și oficiali cu experiență în negocierile dintre cele două țări.

Delegația ucraineană i-a inclus pe Dmytro Lubinets, Avocatul Poporului din Ucraina, și pe deputatul Davyd Arakhamia. Rusia a fost reprezentată de Yana Lantratova, omologul lui Lubinets, și de Kirill Dmitriev, un om de afaceri apropiat Kremlinului, care a participat în repetate rânduri la negocieri mediate de Statele Unite.

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Săptămâna trecută, Lubinets și Lantratova au călătorit împreună în Oleșkî, într-o demonstrație neobișnuită de cooperare între oficialii celor două state aflate în război.

Arakhamia, liderul grupului parlamentar al partidului lui Volodimir Zelenski, a făcut anterior parte din echipa ucraineană de negociere în discuțiile de pace cu Rusia. Potrivit unor surse diplomatice citate de presa ucraineană, el a fost responsabil de contactele informale dintre Casa Albă și Moscova în perioada armistițiului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că delegația rusă va fi formată din Lantratova și Dmitriev.

Casa Albă a susținut că Melania Trump a inițiat independent dialogul dintre cele două națiuni aflate în război și a reușit să obțină armistițiul. Administrația americană a descris demersul drept o inițiativă diplomatică fără precedent pentru o Primă Doamnă a Statelor Unite.

Cum a fost posibilă evacuarea civililor din Oleșkî

Orașul Oleșkî, din regiunea Herson, devenise centrul unei crize umanitare grave. Locuitorii rămași sub ocupație rusă se confruntau cu lipsuri severe de alimente, apă potabilă și electricitate, iar evacuarea era extrem de periculoasă din cauza drumurilor minate.

Primele imagini de la operațiunea umanitară din Oleşki Foto: X/@wartranslated

Armistițiul temporar a intrat în vigoare pe 27 octombrie și a permis o pauză de șase zile în lupte. În acest interval au fost deminate anumite trasee și au fost livrate alimente, medicamente și apă potabilă. Totodată, civilii blocați în oraș de luni sau chiar ani au avut posibilitatea să plece.

Operațiunea umanitară comună ruso-ucraineană a implicat 25 de autobuze și nouă ambulanțe. Potrivit relatărilor despre misiune, aproximativ 800 de persoane au fost evacuate.

Pentru o parte dintre cei care au dorit să ajungă în teritoriile controlate de Ucraina, drumul a fost complicat. Unii au traversat Crimeea ocupată și au ajuns la Anapa, în Rusia, de unde au zburat spre Belarus și și-au continuat călătoria cu autobuzul către Ucraina.

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Armistițiul s-a încheiat duminică, după cele șase zile în care evacuarea și transportul ajutoarelor umanitare au fost posibile.

Melania Trump, decorată de Volodimir Zelenski

Întâlnirea de la Casa Albă a avut loc la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acordat Melaniei Trump Ordinul Prințesei Olga, clasa I, distincție destinată femeilor.

Potrivit decretului prezidențial, decorația i-a fost conferită pentru „contribuția personală semnificativă la sprijinul umanitar acordat Ucrainei”.

Documentul a menționat și eforturile sale privind copiii ucraineni afectați de război. În 2025, Melania Trump a anunțat că a fost stabilit un „canal deschis de comunicare” cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a facilita reunirea copiilor ucraineni strămutați în timpul războiului cu familiile lor.

Potrivit autorităților de la Kiev, aproape 20.000 de copii au fost transferați ilegal în Rusia și Belarus de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

La începutul acestui an, Organizația Națiunilor Unite a transmis că deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni în Rusia constituie crime împotriva umanității și crime de război.