De ce a vrut Putin ca Melania Trump să medieze armistițiul din Oleșki?

Vladimir Putin și-ar fi dorit foarte mult ca Melania Trump să participe la medierea unui armistițiu în orașul Oleșki, aflat sub ocupație rusă, în regiunea Herson din sudul Ucrainei, potrivit unui consilier al Primei Doamne a Statelor Unite.

Melania Trump, prima doamnă a SUA Foto: AFP

Marc Beckman, consilier principal al Melaniei Trump, a declarat pentru publicația Kyiv Independent, la 28 octombrie, că președintele rus și-a exprimat în mod explicit dorința ca aceasta să joace rolul de mediator.

„Președintele Putin și-a dorit foarte mult ca ea să participe și i-a trimis, de asemenea, o scrisoare oficială în care explica faptul că urma să fie recunoscută drept unicul intermediar din partea Rusiei”, a afirmat Beckman.

Potrivit acestuia, armata rusă a propus devansarea cu două zile a intrării în vigoare a armistițiului și extinderea zonei geografice vizate, dincolo de orașul Oleșki, către alte părți ale regiunii Herson.

Modificările ar urma să faciliteze livrarea ajutoarelor umanitare și pregătirile pentru evacuarea civililor. Ucraina a acceptat propunerea.

Beckman a descris aceste schimbări drept un gest de bună-credință și a susținut că ambele părți au cooperat până în prezent pentru punerea în aplicare a acordului.

„Acțiunile lor vor vorbi, în cele din urmă, de la sine, dar ceea ce am văzut până acum este o cooperare extraordinară din partea ambelor tabere”, a declarat el, adăugând că, până la momentul respectiv, ambele părți respectaseră condițiile armistițiului.

Îndoieli privind intențiile Moscovei

Cu toate acestea, au fost exprimate îngrijorări cu privire la motivele reale ale Rusiei pentru acceptarea armistițiului și a rolului de mediator al Melaniei Trump.

John Foreman, fost atașat militar al Regatului Unit la Kiev și Moscova, decorat cu distincția CBE, a declarat pentru Kyiv Independent că Moscova ar putea urmări obiective politice prin această înțelegere.

„Știu exact ce fac”, a afirmat Foreman.

Acesta a adăugat că permiterea Melaniei Trump de a-și asuma meritul pentru mediere ar putea consolida imaginea Rusiei de susținătoare a păcii în rândul bazei electorale MAGA, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Oleșki, un oraș care avea aproximativ 24.000 de locuitori înainte de război, se află sub ocupație rusă încă din primele zile ale invaziei pe scară largă a Ucrainei, lansate de Moscova în februarie 2022.

Situat pe malul opus al fluviului Nipru față de orașul Herson, Oleshky a fost practic izolat de forțele ruse, care au împiedicat accesul ajutoarelor umanitare la populația civilă.

Un armistițiu temporar pentru evacuarea civililor

Armistițiul, a cărui mediere de către Melania Trump a fost anunțată de Casa Albă la 23 octombrie și confirmată ulterior de Ucraina și Rusia, se afla în a doua zi de aplicare la 28 octombrie.

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Acordul ar urma să rămână în vigoare până la începutul lunii noiembrie, perioadă în care sunt planificate livrări de ajutoare umanitare, deminarea unor drumuri importante și evacuarea locuitorilor.

Inițiativa vine pe fondul unei atenții internaționale sporite asupra situației civililor blocați în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

La începutul acestei luni, Papa Leon al XIV-lea i-a cerut lui Vladimir Putin să accepte un armistițiu. Liderul rus a răspuns atribuind Ucrainei responsabilitatea pentru situația existentă.

Beckman a afirmat că nici Vaticanul, nici Organizația Națiunilor Unite și nici Comitetul Internațional al Crucii Roșii nu au reușit să fie implicate în procesul de mediere.

Kievul avertizează asupra riscului de propagandă

Autoritățile ucrainene au avertizat că Rusia ar putea exploata operațiunea de evacuare în scopuri propagandistice.

La 25 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia va încerca, cel mai probabil, să organizeze evacuarea astfel încât locuitorii să ajungă pe teritoriul rus și să rămână acolo.

„Rusia va face, cel mai probabil, tot ce îi stă în putință pentru a elibera drumurile într-un asemenea mod încât acești oameni să se îndrepte spre Rusia și să rămână acolo”, a afirmat Zelenski.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a avertizat, la rândul său, că Moscova pregătește realizarea a zeci de înregistrări video cu scop propagandistic.

Peter Pomerantsev, director executiv al organizației The Reckoning Project, a scris într-un articol de opinie publicat de Kyiv Independent că personalități importante din mass-media rusă au început deja să promoveze ideea că Rusia îi „salvează” pe locuitorii pe care, potrivit acestuia, i-a terorizat.

Reprezentanții Ucrainei și Rusiei s-ar fi întâlnit în Belarus

Potrivit lui Beckman, Dmitro Lubineț, comisarul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean, urma să ajungă la Oleshky în următoarele 36 de ore pentru a coordona operațiunile de pe teren.

Consilierul Melaniei Trump a mai declarat că reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit față în față în Belarus pentru a semna acordul de încetare a focului.

El a precizat că reprezentanții ambelor țări i-au solicitat separat să păstreze confidențiale anumite detalii ale înțelegerii, invocând caracterul sensibil al informațiilor.

Beckman a refuzat să ofere detalii suplimentare, afirmând că ambele părți au insistat asupra necesității discreției.