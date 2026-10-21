Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, s-a întâlnit miercuri cu președintele rus Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, pentru discuții privind războiul din Ucraina și posibilitatea reluării negocierilor de pace. Întrevederea a avut loc după ce oficialul american a purtat discuții pe care le-a descris drept constructive cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în Norvegia.

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff și președintele Rusiei, Vladimir Putin Foto: Captură Video

Potrivit agenției ruse de stat TASS, întâlnirea s-a desfășurat la Palatul Konstantinovski din Sankt Petersburg. Putin a fost însoțit de Kirill Dmitriev, emisarul prezidențial rus care l-a întâmpinat pe Witkoff la sosirea pe aeroportul Pulkovo.

În cadrul primului schimb de replici, Vladimir Putin și-a exprimat interesul pentru restabilirea relațiilor și a cooperării economice dintre Rusia și Statele Unite. Liderul de la Kremlin a lăudat, de asemenea, acordul privind motorina încheiat cu administrația Donald Trump.

Putin a amintit și declarațiile președintelui american privind necesitatea încheierii războiului din Ucraina pentru a opri pierderile de vieți omenești și l-a întrebat pe Witkoff despre discuțiile purtate la Oslo.

La rândul său, emisarul american a afirmat că speră ca liderul rus să ia în considerare reluarea negocierilor de pace între Statele Unite, Rusia și Ucraina, inclusiv pentru discuții tehnice.

Witkoff a descris întâlnirea din Norvegia drept productivă și a susținut că a fost creată o bază pentru avansarea către un armistițiu.

La momentul relatării, nu erau disponibile detalii complete despre rezultatul întrevederii de la Sankt Petersburg.

Înaintea discuțiilor cu Vladimir Putin, Steve Witkoff a anunțat că Rusia a eliberat un cetățean american încarcerat sub acuzația de a fi luptat ca mercenar în Ucraina.

Agențiile de presă l-au identificat pe acesta drept Stephen Hubbard, arestat în 2024. Eliberarea sa a fost anunțată în ziua întâlnirii dintre emisarul american și președintele rus.

Întrevederea are loc într-un moment în care administrația de la Washington încearcă să găsească o cale de oprire a războiului, în timp ce pozițiile Moscovei și Kievului rămân un obstacol major în calea unui acord de pace.