 Trump anunță „legea talionului”: SUA vor distruge un pod sau o centrală din Iran pentru fiecare navă lovită în Strâmtoarea Ormuz | adevarul.ro
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Trump anunță „legea talionului”: SUA vor distruge un pod sau o centrală din Iran pentru fiecare navă lovită în Strâmtoarea Ormuz

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că Statele Unite vor distruge câte un pod sau o centrală electrică din Iran de fiecare dată când o navă va fi atacată în Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump anunţă că va aplica legea talionului. FOTO: AFP
Donald Trump anunţă că va aplica legea talionului. FOTO: AFP

„De acum înainte, de fiecare dată când Republica Islamică Iran trage asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz, fie că o face cu o rachetă, o rachetă, o dronă sau orice alt dispozitiv ori armă, Statele Unite vor bombarda și distruge UN POD SAU O CENTRALĂ ELECTRICĂ”, a scris Donald Trump pe rețelele sociale.

Amenințarea vine într-un moment în care conflictul dintre Washington și Teheran se intensifică, iar negocierile diplomatice nu dau semne că ar putea duce la o soluție.

Criza afectează deja economia mondială, iar prețurile combustibililor au început să crească, pe fondul temerilor privind blocarea unei rute maritime prin care, în perioade normale, circulă aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale tranzacționate la nivel global.

Atacuri de ambele părți asupra infrastructurii

Declarația președintelui american vine după o serie de atacuri care au vizat infrastructura civilă. Statele Unite au lansat o nouă rundă de lovituri asupra unor obiective din Iran, iar sistemele de apărare aeriană iraniene au fost activate deasupra capitalei Teheran.

La rândul său, Iranul a lansat un atac cu rachete asupra unui oraș din Iordania aflat în apropierea Israelului, dar și în Bahrain și Arabia Saudită, unde a lovit infrastructură energetica și instalații de desalinizare care asigură apa potabilă pentru populație.

În ultimele zile, ambele tabere au încercat să obțină avantaje prin atacarea unor obiective strategice, deşi atacarea infrastructurii civile este în general interzisă de dreptul internațional, cu excepția situațiilor în care aceasta este folosită în scopuri militare.

În acest context, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat marți astfel de acțiuni, pe care le-a calificat drept „inacceptabile”.

Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul fierbinte

Închiderea Strâmtorii Ormuz a provocat îngrijorare pe piețele internaționale, unde preţul la combustibili continuă să crească.

În acelaşi timp, situaţia se complică şi mai tare după amenințările rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, care au anunțat că ar putea ataca nave saudite în Marea Roșie, o altă zonă importantă pentru comerțul global.

În Statele Unite, costurile conflictului sunt tot mai vizibile. Potrivit secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, operațiunile militare au costat până acum aproximativ 37,5 miliarde de dolari. În același timp, petrolul Brent a urcat spre 94 de dolari pe baril, iar prețurile carburanților au început din nou să crească.

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