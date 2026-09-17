 Canada primește o invitație pe care UE nu o poate onora | adevarul.ro
search
Joi, 17 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Canada primește o invitație pe care UE nu o poate onora

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ursula von der Leyen a făcut Canadei o ofertă cu greutate politică și cu o problemă juridică imediată: i-a propus să devină „membru asociat” al Uniunii Europene, deși tratatele UE nu prevăd un asemenea statut. În discursul despre starea Uniunii, rostit în prezența premierului canadian Mark Carney, gestul a sunat ca începutul unei noi relații. Deocamdată, nimeni nu a explicat cum ar arăta aceasta în practică.

ChatGPT Image 17 sept 2026, 07 56 32 png
Foto: ChatGPT

Europa a mai lansat idei ambițioase care s-au împotmolit când a venit vremea deciziilor. Constituția europeană, propusă în 2004, a fost respinsă prin referendum în Franța și Țările de Jos un an mai târziu. Tratatul de la Lisabona a preluat o parte dintre prevederile ei, dar într-o altă formă. Și ideea unor cercuri de state asociate Uniunii a revenit periodic în dezbatere, fără să se transforme într-un statut clar. Oferta făcută Canadei riscă să urmeze același drum.

Problema nu este lipsa de interes a Ottawei. Canada și UE au deja un acord comercial, CETA, semnat în 2016 și aplicat provizoriu din 2017. Aproape un deceniu mai târziu, zece state membre încă nu au încheiat ratificarea necesară pentru intrarea sa deplină în vigoare. Dacă un acord comercial cu un partener apropiat avansează atât de greu, crearea unui statut nou va fi și mai dificilă.

Totuși, relația nu pornește de la zero. În iunie 2025, UE și Canada au semnat un parteneriat de securitate și apărare. Au discutat atunci și accesul Canadei la SAFE, instrumentul european care pune la dispoziția statelor membre împrumuturi pentru investiții în apărare și încurajează achizițiile comune. Aici apropierea are un conținut ușor de înțeles: firmele pot colabora, pot produce echipamente, iar armatele pot cumpăra împreună. Un asemenea proiect valorează mai mult decât un titlu nou, dacă ajunge să livreze rezultate.

Există și o miză economică dincolo de CETA. Cele două părți au convenit să coopereze mai strâns pentru aprovizionarea cu materii prime critice și au deschis, în martie 2026, negocieri pentru un acord privind comerțul digital. Pentru Europa, Canada poate fi un partener în reducerea dependențelor economice și tehnologice. Pentru Ottawa, piața europeană oferă mai mult spațiu de manevră într-o perioadă de tensiuni cu Washingtonul. Aceste interese comune pot fi urmărite prin acorduri precise, chiar dacă statutul de „membru asociat” rămâne neclar.

La fel de grăitoare este precauția cu care von der Leyen a prezentat propunerea. Parteneriatul cu Canada, a ținut ea să spună, „nu este îndreptat împotriva altcuiva”. Aluzia la Washington este greu de ocolit. În 2020, UE a mers înainte cu acordul de investiții cu China în ciuda nemulțumirii viitoarei administrații Biden. Astăzi, apropierea de o democrație occidentală este însoțită de asigurări că nu reprezintă un gest antiamerican. Diferența spune mult despre relația Europei cu Statele Unite sub Donald Trump.

Prudența este și mai puternică în estul Europei. Pentru aceste state, sprijinul american rămâne esențial într-un moment în care Rusia continuă războiul din Ucraina și testează securitatea europeană prin drone, sabotaje și alte acțiuni greu de încadrat într-un conflict deschis. De aceea, propunerile de apărare din discursul lui von der Leyen merită cel puțin la fel de multă atenție ca invitația adresată Canadei: un consiliu de securitate al UE și un mecanism de consultare în caz de amenințare, inspirat de articolul 4 al NATO.

Consultarea ar putea ajuta statele membre să reacționeze mai repede și mai coerent. Ea nu ține însă locul forțelor, echipamentelor și deciziilor necesare atunci când amenințarea devine un atac. Aici se vede distanța dintre ambiția politică a Europei și capacitatea ei de a acționa. Canada poate contribui la o industrie de apărare mai puternică și la o cooperare mai strânsă între aliați, dar un nou statut diplomatic nu rezolvă singur această problemă.

Discursul a trecut de la apărare la incendiile de vegetație, migrație, accesul copiilor la rețelele sociale și siguranța inteligenței artificiale. Toate sunt probleme reale. Adunate însă sub aceeași promisiune de securitate, ele fac mai greu de văzut ce va face Uniunea mai întâi și ce resurse este pregătită să aloce. O listă lungă de inițiative nu rezolvă singură problema priorităților.

Nici expresia „membru asociat” nu ajută. Nu are un înțeles stabilit în dreptul UE și lasă deschise întrebările esențiale: ce drepturi ar primi Canada, ce obligații și cine ar trebui să aprobe noul statut? Întrebările contează și pentru țările candidate, care parcurg ani de negocieri pe baza unor criterii cunoscute. Un titlu oferit Canadei înainte de definirea regulilor poate stârni entuziasm politic, dar nu poate înlocui aceste reguli.

Reacțiile din Canada arată că nici acolo formula nu este acceptată fără rezerve. Liderul opoziției conservatoare a respins ideea ca țara să devină al 28-lea membru al UE, așa cum respinge și perspectiva de a deveni al 51-lea stat american. Viitorul ambasador canadian pe lângă Uniune a preferat expresia „alianță pentru viitor”. Dincolo de nume, Ottawa va dori să știe ce câștigă concret.

Carney a pregătit terenul pentru o apropiere de Europa când, la Davos, a vorbit despre o „ruptură, nu o tranziție” a ordinii internaționale. Mesajul său către puterile mijlocii a fost că trebuie să acționeze împreună dacă vor să aibă un cuvânt de spus. Oferta lui von der Leyen răspunde acestei idei și transmite un semnal politic atât Canadei, cât și Washingtonului. Valoarea ei se va măsura însă prin acordurile și proiectele care vor urma.

Pentru România, miza este concretă. SAFE finanțează investiții în apărare și achiziții comune, iar cooperarea cu industria canadiană poate conta dacă ajută la producerea și livrarea mai rapidă a echipamentelor de care au nevoie armatele europene. Instrumentele UE pot întări securitatea flancului estic și pot completa angajamentul american. Dar un statut nou pentru Canada sau un consiliu nou la Bruxelles nu oferă, prin ele însele, protecție suplimentară. România are nevoie ca ambițiile anunțate la Strasbourg să se vadă în capacități militare, decizii rapide și angajamente pe care partenerii le pot respecta.

Mai multe de la Alexandru Grumaz

Super Mario și viitorul prim-ministru al Italiei
Opinii
O ipoteză stranie! (Maskirovka - un altfel de jurnal de război)
Opinii
A patra criză din strâmtoarea Taiwan!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
digi24.ro
image
Un profesor român de la Stanford, în spatele unui experiment fără precedent: șoareci cu jumătate de creier uman
stirileprotv.ro
image
Dosarul Odeta-Rifai-Ciucu e pe cale să explodeze. După sute de ore de interceptări, procurorii DNA refac harta relațională a fostei șefe ONJN și au noi ținte în vizor
gandul.ro
image
SUA, la un pas de a adopta NOI SANCȚIUNI împotriva Kremlinului. Proiectul a ajuns pe masa lui Trump
mediafax.ro
image
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale celor “turnaţi” după declarații scrise
fanatik.ro
image
Consultări la Cotroceni. Nicuşor Dan se întâlneşte, azi, cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea premierului
libertatea.ro
image
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
A murit subit la doar 30 de ani. Era însărcinată cu primul ei copil: ”10 minute mai târziu a fost găsită inconștientă”
digisport.ro
fără imagine
Ții dietă pentru slăbire și suferi de constipație? Ce poți face pentru a-ți regla tranzitul intestinal
click.ro
image
Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată
observatornews.ro
image
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
cancan.ro
image
Pensie recalculată, blocată de soft: pensionarii așteaptă de luni întregi deciziile. „Nu merge programul”
newsweek.ro
image
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
prosport.ro
image
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'. Angajații au explicat ce face
playtech.ro
image
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
fanatik.ro
image
Guvern PSD-AUR, anticipate sau suspendarea președintelui. Variantele pentru ieșirea din criză. De ce a treia propunere de premier ar putea fi votată
ziare.com
image
VIDEO Meci suspendat în Europa: imagini de necrezut în Spania
digisport.ro
image
Guacamole cu lime și chipsuri tortilla
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 17 septembrie 2026. O zi cu surprize de proporții! Unii nativi primesc o veste mult așteptată, iar alții pot da lovitura la bani
mediaflux.ro
image
Ce se află în meniul cafenelei deschise, ieri, de Dan și Diana Șucu
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Dana Săvuică, mărturisiri emoționante despre fiica sa. Cum arată relația lor la un an de la nunta lui Julie: „Fiecare are libertatea de a-și urmări visul”
click.ro
image
Pensiile recalculate greșit îi pot costa scump pe cei care au primit bani în plus. 500.000 de oameni, în situația de a fi executați silit
click.ro
image
Fiica Mădălinei Apostol, prezentă la priveghi după ce a aflat că mama ei a murit. Ce spune Nick Rădoi despre viitorul micuței
click.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
„Incidentul” care i-a obligat pe Meghan și Harry să-și retragă deja copiii de la școală
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Veste uriașă pentru două zodii pe 17 septembrie. Acești nativi au parte de ajutor divin în următoarea perioadă
image
Dana Săvuică, mărturisiri emoționante despre fiica sa. Cum arată relația lor la un an de la nunta lui Julie: „Fiecare are libertatea de a-și urmări visul”

OK! Magazine

image
Cartea contelui Spencer dinamitează monarhia britanică. Imediat după moartea Prințesei Diana, Regele Charles ar fi spus: ”O vom uita în curând”