Canada primește o invitație pe care UE nu o poate onora

Ursula von der Leyen a făcut Canadei o ofertă cu greutate politică și cu o problemă juridică imediată: i-a propus să devină „membru asociat” al Uniunii Europene, deși tratatele UE nu prevăd un asemenea statut. În discursul despre starea Uniunii, rostit în prezența premierului canadian Mark Carney, gestul a sunat ca începutul unei noi relații. Deocamdată, nimeni nu a explicat cum ar arăta aceasta în practică.

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Europa a mai lansat idei ambițioase care s-au împotmolit când a venit vremea deciziilor. Constituția europeană, propusă în 2004, a fost respinsă prin referendum în Franța și Țările de Jos un an mai târziu. Tratatul de la Lisabona a preluat o parte dintre prevederile ei, dar într-o altă formă. Și ideea unor cercuri de state asociate Uniunii a revenit periodic în dezbatere, fără să se transforme într-un statut clar. Oferta făcută Canadei riscă să urmeze același drum.

Problema nu este lipsa de interes a Ottawei. Canada și UE au deja un acord comercial, CETA, semnat în 2016 și aplicat provizoriu din 2017. Aproape un deceniu mai târziu, zece state membre încă nu au încheiat ratificarea necesară pentru intrarea sa deplină în vigoare. Dacă un acord comercial cu un partener apropiat avansează atât de greu, crearea unui statut nou va fi și mai dificilă.

Totuși, relația nu pornește de la zero. În iunie 2025, UE și Canada au semnat un parteneriat de securitate și apărare. Au discutat atunci și accesul Canadei la SAFE, instrumentul european care pune la dispoziția statelor membre împrumuturi pentru investiții în apărare și încurajează achizițiile comune. Aici apropierea are un conținut ușor de înțeles: firmele pot colabora, pot produce echipamente, iar armatele pot cumpăra împreună. Un asemenea proiect valorează mai mult decât un titlu nou, dacă ajunge să livreze rezultate.

Există și o miză economică dincolo de CETA. Cele două părți au convenit să coopereze mai strâns pentru aprovizionarea cu materii prime critice și au deschis, în martie 2026, negocieri pentru un acord privind comerțul digital. Pentru Europa, Canada poate fi un partener în reducerea dependențelor economice și tehnologice. Pentru Ottawa, piața europeană oferă mai mult spațiu de manevră într-o perioadă de tensiuni cu Washingtonul. Aceste interese comune pot fi urmărite prin acorduri precise, chiar dacă statutul de „membru asociat” rămâne neclar.

La fel de grăitoare este precauția cu care von der Leyen a prezentat propunerea. Parteneriatul cu Canada, a ținut ea să spună, „nu este îndreptat împotriva altcuiva”. Aluzia la Washington este greu de ocolit. În 2020, UE a mers înainte cu acordul de investiții cu China în ciuda nemulțumirii viitoarei administrații Biden. Astăzi, apropierea de o democrație occidentală este însoțită de asigurări că nu reprezintă un gest antiamerican. Diferența spune mult despre relația Europei cu Statele Unite sub Donald Trump.

Prudența este și mai puternică în estul Europei. Pentru aceste state, sprijinul american rămâne esențial într-un moment în care Rusia continuă războiul din Ucraina și testează securitatea europeană prin drone, sabotaje și alte acțiuni greu de încadrat într-un conflict deschis. De aceea, propunerile de apărare din discursul lui von der Leyen merită cel puțin la fel de multă atenție ca invitația adresată Canadei: un consiliu de securitate al UE și un mecanism de consultare în caz de amenințare, inspirat de articolul 4 al NATO.

Consultarea ar putea ajuta statele membre să reacționeze mai repede și mai coerent. Ea nu ține însă locul forțelor, echipamentelor și deciziilor necesare atunci când amenințarea devine un atac. Aici se vede distanța dintre ambiția politică a Europei și capacitatea ei de a acționa. Canada poate contribui la o industrie de apărare mai puternică și la o cooperare mai strânsă între aliați, dar un nou statut diplomatic nu rezolvă singur această problemă.

Discursul a trecut de la apărare la incendiile de vegetație, migrație, accesul copiilor la rețelele sociale și siguranța inteligenței artificiale. Toate sunt probleme reale. Adunate însă sub aceeași promisiune de securitate, ele fac mai greu de văzut ce va face Uniunea mai întâi și ce resurse este pregătită să aloce. O listă lungă de inițiative nu rezolvă singură problema priorităților.

Nici expresia „membru asociat” nu ajută. Nu are un înțeles stabilit în dreptul UE și lasă deschise întrebările esențiale: ce drepturi ar primi Canada, ce obligații și cine ar trebui să aprobe noul statut? Întrebările contează și pentru țările candidate, care parcurg ani de negocieri pe baza unor criterii cunoscute. Un titlu oferit Canadei înainte de definirea regulilor poate stârni entuziasm politic, dar nu poate înlocui aceste reguli.

Reacțiile din Canada arată că nici acolo formula nu este acceptată fără rezerve. Liderul opoziției conservatoare a respins ideea ca țara să devină al 28-lea membru al UE, așa cum respinge și perspectiva de a deveni al 51-lea stat american. Viitorul ambasador canadian pe lângă Uniune a preferat expresia „alianță pentru viitor”. Dincolo de nume, Ottawa va dori să știe ce câștigă concret.

Carney a pregătit terenul pentru o apropiere de Europa când, la Davos, a vorbit despre o „ruptură, nu o tranziție” a ordinii internaționale. Mesajul său către puterile mijlocii a fost că trebuie să acționeze împreună dacă vor să aibă un cuvânt de spus. Oferta lui von der Leyen răspunde acestei idei și transmite un semnal politic atât Canadei, cât și Washingtonului. Valoarea ei se va măsura însă prin acordurile și proiectele care vor urma.

Pentru România, miza este concretă. SAFE finanțează investiții în apărare și achiziții comune, iar cooperarea cu industria canadiană poate conta dacă ajută la producerea și livrarea mai rapidă a echipamentelor de care au nevoie armatele europene. Instrumentele UE pot întări securitatea flancului estic și pot completa angajamentul american. Dar un statut nou pentru Canada sau un consiliu nou la Bruxelles nu oferă, prin ele însele, protecție suplimentară. România are nevoie ca ambițiile anunțate la Strasbourg să se vadă în capacități militare, decizii rapide și angajamente pe care partenerii le pot respecta.