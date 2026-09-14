Parlamentul European își deschide un birou la Ottawa. Roberta Metsola: „Europa și Canada împărtășesc valori și interese”

Parlamentul European va deschide un birou la Ottawa, cu scopul de a consolida relațiile parlamentare dintre Uniunea Europeană și Canada. Decizia a fost luată luni, 14 septembrie, de Biroul Parlamentului European, cu doar trei zile înainte ca premierul canadian Mark Carney să susțină un discurs în plenul legislativului european, la Strasbourg.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola Foto: Europa.eu

Noul birou va consolida prezența Parlamentului European în Canada, va contribui la promovarea activității instituției în rândul publicului canadian și va facilita schimburile dintre parlamentarii europeni și canadieni.

Reprezentanța de la Ottawa va avea, de asemenea, un rol în dialogul parlamentar privind teme strategice pentru Uniunea Europeană și Canada, de la securitatea transatlantică și comerț până la problemele legate de Arctica, potrivit Agerpres.

„Într-o perioadă când lumea devine mai impredictibilă, parteneri în deplin acord trebuie să lucreze împreună mai îndeaproape. Europa și Canada împărtășesc valori, interese și un angajament față de aceeași ordine internațională bazată pe reguli”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Aceasta a subliniat că prezența Parlamentului European la Ottawa va permite transformarea parteneriatului dintre UE și Canada într-o cooperare parlamentară mai strânsă.

„De la securitatea transatlantică și comerț la Arctica și toate provocările pe care le întâmpinăm împreună”, a adăugat Metsola.

Parlamentul European are deja nouă birouri în afara UE

În prezent, Parlamentul European are nouă birouri în afara Uniunii Europene. Acestea se află la Addis Abeba, pentru relațiile cu Uniunea Africană, la Chișinău, pentru relațiile cu regiunea Parteneriatului Estic, la Jakarta, pentru relațiile cu ASEAN, la Londra, pentru relațiile cu Regatul Unit, și la New York, pentru relațiile cu Organizația Națiunilor Unite.

Alte birouri funcționează în Panama, pentru relațiile cu America Latină și Caraibe, la Tirana, pentru Balcanii Occidentali, și la Washington, pentru relațiile cu Statele Unite.

Parlamentul European are, de asemenea, o reprezentanță oficială la Kiev, prin care și-a consolidat prezența și sprijinul pentru Ucraina.

Decizia privind biroul de la Ottawa vine în urma consolidării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Canada.