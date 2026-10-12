Trump acuză UE că a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari. Replica dură a cancelarului german

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Uniunea Europeană că a contribuit la finanțarea invaziei rusești în Ucraina prin achizițiile de energie din Rusia. Liderul american a susținut că europenii au plătit Moscovei 250 de miliarde de dolari pentru energie, în timp ce administrația sa a acceptat un acord privind livrările de motorină rusească.

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia

„Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energie, iar presa care răspândește știri false nu vrea să se apropie de acest subiect. Am luat decizia corectă pentru poporul american. ÎNTOTDEAUNA, AMERICA PE PRIMUL LOC!”, a scris Donald Trump, într-un mesaj publicat luni pe platforma Truth Social.

Acordul anunțat de liderul de la Casa Albă prevede livrarea inițială a 300.000 de tone de motorină pe piețele americană și mondială, urmată de alte transporturi. Potrivit lui Trump, Rusia ar urma să livreze 500.000 de tone în noiembrie, încă un milion de tone ulterior și alte trei milioane de tone într-un interval scurt, în funcție de situația rafinăriilor rusești.

Vicepremierul rus Alexander Novak a confirmat cifrele pentru agenția de stat TASS și a afirmat că, în viitor, exporturile ar putea ajunge la trei milioane de tone pe lună.

Merz respinge acordul și cere menținerea sancțiunilor

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat luni decizia administrației americane și a exclus posibilitatea ca Germania și Europa să urmeze un astfel de demers. El a susținut că Rusia va negocia serios doar dacă este supusă presiunii și a pledat pentru menținerea sancțiunilor împotriva Moscovei, conform dpa.

Merz a argumentat că măsurile restrictive ar trebui chiar înăsprite, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Totodată, cancelarul german a dat asigurări că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va putea conta în continuare pe sprijinul Germaniei și al Europei.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a avertizat anterior că suspendarea sancțiunilor americane asupra exporturilor rusești de motorină contribuie la finanțarea războiului declanșat de Kremlin. La rândul său, Volodimir Zelenski a calificat acordul drept un cadou pentru Vladimir Putin, susținând că acesta echivalează cu „o investiție într-un război care trebuie oprit”.

Senatori americani contestă legalitatea acordului

Decizia administrației Trump a provocat critici și în Congresul SUA. Șapte senatori, dintre care patru republicani și trei democrați, i-au cerut președintelui să revină asupra hotărârii, susținând că acordul încalcă legislația americană privind importurile de energie din Rusia.

Potrivit informațiilor prezentate despre înțelegere, Trezoreria SUA ar urma să suspende până la 7 aprilie sancțiunile aplicate exporturilor rusești de motorină, în timp ce alte active, inclusiv cele deținute în băncile americane, ar rămâne înghețate.

Senatorii au amintit că, în 2022, Congresul a interzis importurile de energie din Rusia pentru a împiedica folosirea banilor americani la finanțarea războiului împotriva Ucrainei. Aceștia au avertizat că veniturile obținute de Moscova din exporturile de combustibili îi pot oferi lui Putin resurse financiare suplimentare, în timp ce atacurile asupra civililor ucraineni continuă.

Anunțul acordului vine după ce atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au afectat sectorul energetic al Rusiei, iar Moscova a restricționat exporturile de motorină. Evoluțiile au pus presiune suplimentară pe piețele internaționale ale combustibililor, deja afectate de tensiunile generate de războiul din Iran.