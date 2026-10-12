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Un ticălos la Casa Albă

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Nu ne putem imagina o meschinărie mai vertiginoasă decât cea a lui Donald Trump, pentru că ce anume a provocat explozia prețurilor la combustibil?

Donald Trump
Donald Trump Foto: AFP

Niciun șofer nu ignoră acest lucru. Scumpirea benzinei și a motorinei nu datează de la sancțiunile impuse Rusiei după invadarea Ucrainei, ci de la războiul cu Iranul și blocarea strâmtorii Hormuz. Faptele sunt clare. Nu se poate contesta acest lucru, dar atunci de ce a ales Donald Trump să se înțeleagă cu Vladimir Putin pentru a redeschide robinetul rusesc, în loc să redeschidă strâmtoarea Hormuz prin încheierea unui compromis cu Iranul?

Pur și simplu nu voia să-și recunoască vina. Nu voia să recunoască amploarea greșelii pe care o comisese lansând ofensiva împotriva Iranului fără să se asigure în prealabil că această strâmtoare, prin care tranzitează un sfert din exporturile de petrol, va rămâne deschisă navigației. Cu mai puțin de o lună înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, nu a vrut să se acuze singur de dificultățile întâmpinate de „minunații săi fermieri” și de „minunații săi șoferi de camion”, adică de propriii săi alegători, și a preferat, așadar, să mintă, să mintă fără rușine, prefăcându-se că ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei va permite o revenire la normal.

Nu va fi așa. Prețurile vor scădea, dar nu atât de spectaculos – și nici pe departe – pe cât au crescut. Donald Trump știe asta foarte bine, dar mizează pe faptul că un număr suficient de americani vor fi impresionați de acest anunț privind o scădere viitoare, astfel încât să-și poată salva majoritatea în Senat, dacă nu chiar și în Camera Reprezentanților.

Dimpotrivă, un număr suficient de americani s-ar putea simți umiliți că au fost considerați atât de ușor de păcălit și ar putea transforma astfel retragerea republicanilor într-o adevărată înfrângere. Nu s-a decis nimic în mod explicit, dar cert este că acest om nu face altceva decât să disprețuiască națiunea căreia pretinde că îi redă măreția.

Așa cum a declarat diplomația europeană, el i-a oferit, de asemenea, lui Vladimir Putin „mijloacele de a face război”, deoarece motorina pe care americanii i-o vor cumpăra va fi, desigur, plătită lui, și nu la prețul anterior, ci la cel stabilit de aventura iraniană.

Dacă rezumăm, Donald Trump va fi scufundat astfel o munte de dolari într-un război care nu a răsturnat dictatura iraniană, ci a dezorganizat economia mondială și care îl conduce acum, în speranța de a evita o respingere electorală, să înjunghie Ucraina prin ridicarea unilaterală a sancțiunilor împotriva Rusiei, căreia îi va umple visteria chiar în timp ce aceasta susține Iranul împotriva Statelor Unite.

Poate că acest președinte nu este nebun din punct de vedere clinic, dar prezintă toate semnele unei nebunii. Poate că acest președinte nu este controlat de serviciile secrete ruse, dar nu s-ar descurca mai bine nici dacă ar fi. Acest președinte este cu siguranță cel mai rău din întreaga istorie americană, cel mai incapabil, cel mai dăunător și cel care oferă Statelor Unite cea mai urâtă imagine posibilă, deoarece nu a ezitat să se înțeleagă cu un criminal de război care a hotărât să zdrobească familiile ucrainene sub bombe, în lipsa posibilității de a-i face pe fiii lor să se retragă de pe front.

Nu ne putem imagina ceva mai rău, dar există ceva și mai rău.

Încă din prima secundă a războiului său, Vladimir Putin cere capul lui Volodymyr Zelenski, pe care ar dori să-l înlocuiască cu un Pétain la alegerea sa. Asta numește el „denazificare”, iar de când ucrainenii reușesc să lovească rafinăriile rusești, el le cere să renunțe la asta, în timp ce el, la rândul său, își continuă bombardamentele.

Ei bine, aceste două cerințe au fost preluate de Donald Trump sâmbătă. „Ucraina are nevoie de un alt președinte”, a răbufnit el în fața camerelor de filmat, amenințând în același timp că va întrerupe accesul ucrainienilor la informațiile secrete americane dacă nu încetează atacurile împotriva rafinăriilor rusești.

Cu un purtător de cuvânt și un om de încredere al Kremlinului la conducerea Statelor Unite, noi, europenii, nu putem conta decât pe noi înșine.

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