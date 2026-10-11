Fostul trimis special al lui Trump pentru Ucraina spune care sunt motivele ascunse ale lui Putin de a acceptat acordul privind motorina

Fostul trimis special al lui Trump pentru Ucraina spune că ar accepta livrările suplimentare de combustibil, dar nu are încredere în motivele Kremlinului. În opinia lui, Kievul trebuie să continue atacurile.

Keith Kellogg, fost trimis special al președintelui american pentru Ucraina/FOTO:EPA/EFE

Keith Kellogg, fost trimis special al președintelui american pentru Ucraina, consideră că înțelegerea lui Vladimir Putin privind livrarea de motorină către SUA ar putea fi o încercare de a obține oprirea loviturilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Potrivit lui, Ucraina ar trebui să continue aceste atacuri, pentru că ele vizează obiective legate de purtarea războiului.

Generalul-locotenent american în rezervă a făcut declarațiile în direct, la Fox News.

Întrebat despre înțelegerea dintre Donald Trump și Putin, Kellogg a spus că, în locul SUA, ar accepta livrările suplimentare de combustibil, dar ar privi cu suspiciune motivele Moscovei.

„Aș spune: «Domnule Putin, vă mulțumesc foarte mult, ne ajută cu adevărat». Dar m-aș uita la motivele ascunse pentru care a aranjat livrarea de motorină către Statele Unite și piața internațională”, a declarat el.

În opinia lui Kellogg, explicația ar putea fi loviturile reușite ale Ucrainei în adâncimea teritoriului rus.

„Președintele Zelenski lovește puternic rafinăriile rusești. Atacă adânc în interiorul Rusiei. Cred că este una dintre metodele prin care președintele Putin încearcă să reducă această presiune”, a afirmat el.

Fostul trimis a sugerat că Moscova ar putea folosi acordul privind motorina și în actualele negocieri cu SUA.

Negocierile de la Miami

Săptămâna aceasta, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au avut consultări la Miami cu delegația ucraineană și cu parteneri europeni. Au fost invitați, printre alții, consilierii pentru securitate națională ai Marii Britanii, Germaniei și Franței. Printre subiectele discutate s-au numărat garanțiile de securitate pentru Ucraina, posibile formule de încetare a focului și reconstrucția postbelică.

„Nu am încredere în Putin”

Kellogg a spus că nu crede explicațiile Moscovei, potrivit cărora Rusia ar vrea doar să ajute piața americană.

„Pur și simplu nu am atâta încredere în Putin încât să cred că face asta din bunătate sufletească. Când citesc ce spune Kirill Dmitriev, care se ocupă practic de dosarul economic al Rusiei, chiar nu am încredere în el. Cred că o fac din alt motiv, nu doar ca să câștige simpatia americanilor”, a spus el.

Kellogg a subliniat și că natura loviturilor ucrainene și a celor rusești este fundamental diferită.

„Dacă te uiți la Ucraina, ei atacă în mare parte complexul militaro-industrial. Dacă te uiți la Rusia, care atacă Ucraina, lovește școli, lovește biserici. Țintele sunt foarte diferite”, a spus el.

Potrivit lui, Ucraina „aduce războiul acasă, în Rusia”, iar populația rusă simte tot mai mult consecințele unui război pe care Kremlinul l-a prezentat inițial drept o „operațiune militară specială” rapidă.

Kellogg a mai spus că Putin încearcă încă să cucerească restul regiunii Donețk, dar s-a îndoit că trupele ruse vor reuși.

„Are o mare problemă. Problema lui este că nu câștigă. Ucrainenii chiar îl presează”, a spus fostul trimis.

Kellogg consideră că Moscova vrea să oprească loviturile ucrainene asupra industriei rafinării petrolului, iar prin acordul privind motorina Kremlinul transmite Kievului și Washingtonului mesajul „încetați să ne mai atacați rafinăriile”.

„Nu o vor face. Vor continua să atace, așa cum trebuie. Este o operațiune militară, este război. Atacă așa cum se cuvine”, a concluzionat el.