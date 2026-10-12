 Kremlinul spune că apreciază poziția SUA față de Ucraina, dar respinge propunerea lui Zelenski privind un armistițiu de 60 de zile | adevarul.ro
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Kremlinul spune că apreciază poziția SUA față de Ucraina, dar respinge propunerea lui Zelenski privind un armistițiu de 60 de zile

Război în Ucraina
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Rusia afirmă că dorește un acord de pace pe termen lung, nu o încetare temporară a focului. Declarațiile Moscovei vin după ce Donald Trump a susținut că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic, informație care i-ar fi luat prin surprindere pe oficialii ucraineni.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului/FOTO:AFP

Kremlinul nu are, deocamdată, un anunț de făcut în legătură cu un posibil armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, declarat de președintele american Donald Trump, a afirmat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, pe 12 octombrie.

„Contactele sunt în desfășurare. De îndată ce vom avea ceva de comunicat în această privință, vă vom informa”, a declarat Peskov, potrivit agenției de presă ruse de stat TASS.

Cu o zi înainte, Trump afirmase pe platforma sa Truth Social că atât Kievul, cât și Moscova ar fi fost de acord cu un armistițiu care să vizeze infrastructura energetică. Anunțul ar fi luat prin surprindere oficialii ucraineni.

Zelenski: Ucraina va opri atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova își oprește loviturile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a reafirmat pe 12 octombrie disponibilitatea de a respecta un eventual armistițiu energetic, cu condiția ca Rusia să procedeze la fel.

Zelenski a precizat că Ucraina își va suspenda atacurile asupra rafinăriilor rusești numai dacă Moscova încetează loviturile asupra rețelei electrice ucrainene.

O încetare a focului limitată la atacurile asupra rafinăriilor ar avea puțin sens pentru Ucraina, în condițiile în care țara dispune de o singură rafinărie, grav avariată, potrivit relatării.

Cu toate acestea, Rusia ar fi încălcat armistițiul energetic la scurt timp după anunțul lui Trump. În seara zilei de 11 octombrie, forțele ruse ar fi lovit o centrală electrică din Harkov, continuând apoi atacurile asupra infrastructurii energetice din mai multe regiuni ale Ucrainei.

Kremlinul respinge propunerea unui armistițiu de 60 de zile

Tot luni, 12 octombrie, Peskov a respins propunerea lui Zelenski privind o încetare a focului de 60 de zile, necesară pentru organizarea alegerilor în Ucraina. Kremlinul susține că obiectivul ar trebui să fie un acord de pace, nu un armistițiu temporar.

„Atât președintele Putin, cât și oficiali de la alte niveluri au declarat în repetate rânduri că nu ne dorim un armistițiu”, a spus Peskov.

„Ne dorim o pace de durată și suntem pregătiți să facem tot ce este posibil pentru a o obține”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a afirmat totuși că președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să ordone suspendarea atacurilor asupra Ucrainei în ziua alegerilor, dacă autoritățile de la Kiev decid să le organizeze.

„Cele 60 de zile pe care le cere Zelenski nu sunt necesare pentru desfășurarea alegerilor, ci pentru regrupare, refacerea forțelor și continuarea războiului”, a susținut Peskov.

La rândul său, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a pus sub semnul întrebării oportunitatea unei pauze în conflict.

„Nu cred că a câștigat dreptul la o pauză și nu cred că vom mai da crezare asigurărilor și promisiunilor”, a declarat Lavrov pe 12 octombrie, referindu-se la Zelenski.

Trump îi cere lui Zelenski să accepte un acord

Declarațiile Kremlinului vin după ce Trump a anunțat că Rusia ar fi acceptat să furnizeze motorină Statelor Unite și piețelor internaționale. Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, pe 9 octombrie.

Pe 10 octombrie, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele american a criticat conducerea Ucrainei și a sugerat că țara ar trebui să aibă un alt lider, capabil să ajungă la un acord cu Rusia.

„Sugerez ca ucrainenii să-și aleagă un nou lider, care să poată încheia un acord”, a declarat Trump.

El a susținut că Zelenski ar fi avut numeroase ocazii să pună capăt războiului, dar ar fi ales să nu facă acest lucru.

„Zelenski ar fi putut încheia acest război de multe ori, de foarte multe ori, dar alege să nu o facă”, a afirmat președintele american.

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