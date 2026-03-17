Trump a cerut Chinei „să amâne cu o lună” vizita sa la Beijing. „Vreau să fiu aici din cauza războiului”

Președintele Donald Trump a afirmat că a cerut Chinei luni, 16 martie, „să amâne cu aproximativ o lună” vizita sa de stat, programată între 31 martie şi 2 aprilie, afirmând că vrea să rămână în țară „din cauza războiului” din Orientul Mijlociu.

„Vreau să fiu aici din cauza războiului” din Orientul Mijlociu, a explicat preşedintele american într-un schimb de idei cu jurnaliştii în Biroul Oval, adăugând: „Am cerut amânarea acesteia cu aproximativ o lună”, scrie Agerpres.

Pregătirile sunt în desfăşurare de luni de zile pentru această vizită care urmează să îi permită lui Donald Trump să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping şi, poate, să dezamorseze durabil războiul comercial dintre cele două mari puteri.

Dar conflictul din Orientul Mijlociu, aflat acum în a 19-a zi, perturbă atât agenda, cât şi relaţia dintre cele două puteri.

China, mare consumatoare de petrol iranian, „ar trebui să ne mulţumească” pentru declanşarea ofensivei, a declarat Donald Trump, care prezintă operaţiunea israeliano-americană ca pe o garanţie a securităţii viitoare pentru întreaga lume.

Preşedintele american face presiuni asupra aliaţilor săi, dar şi asupra Chinei, pentru a-l ajuta să restabilească traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, închisă de Iran.

„Este absolut normal ca cei care profită de pe urma acestei strâmtori să contribuie pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic neplăcut acolo", a declarat președintele american într-un interviu, reamintind că Europa și China depind puternic de petrolul din Golf, spre deosebire de Statele Unite.

China are relații apropiate de mult timp cu conducerea iraniană, iar evoluțiile recente au stârnit îngrijorare la Beijing.

La rândul său, Iranul a recunoscut că a primit sprijin militar din partea Chinei și Rusiei, într-un context regional tot mai tensionat.

„Am avut o cooperare apropiată în trecut [cu Rusia și China], care continuă și în prezent, iar aceasta include și cooperare militară. Nu voi intra însă în detalii”, a declarat Araghchi.