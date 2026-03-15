Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Iranul recunoaște că beneficiază de sprijin din partea Rusiei și Chinei

Război în Orientul Mijlociu
Iranul a admis, pentru prima dată în mod direct, că beneficiază de sprijin militar din partea Rusiei și Chinei, într-un context regional tot mai tensionat.

Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului/FOTO:X

Declarația a fost făcută de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, care a descris cele două state drept „parteneri strategici” ai Iranului.

De altfel, oficiali de rang înalt din Statele Unite susțineau de mai mult timp că Moscova ar fi furnizat Teheranului informații sensibile, inclusiv date despre pozițiile exacte ale navelor militare americane din regiune.

Aceste acuzații ar fi fost însă respinse de președintele rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

„Cooperare militară continuă”

Întrebat direct dacă Rusia și China oferă Iranului sprijin militar și informații de intelligence, șeful diplomației iraniene a evitat să ofere detalii, dar a confirmat existența unei colaborări strânse.

„Am avut o cooperare apropiată în trecut [cu Rusia și China], care continuă și în prezent, iar aceasta include și cooperare militară. Nu voi intra însă în detalii”, a declarat Araghchi.

Potrivit unor surse citate de presa americană, o parte dintre informațiile transmise ar proveni din imaginile obținute prin rețeaua complexă de sateliți operată de Rusia.

Deocamdată nu există dovezi clare că vreun atac iranian ar fi fost coordonat direct pe baza unor astfel de date. Cu toate acestea, mai multe atacuri cu drone au vizat în ultimele zile poziții ale militarilor americani din regiune.

Posibil sprijin și din partea Chinei

În paralel, rapoarte de intelligence americane indică faptul că China ar putea oferi în curând Iranului sprijin financiar, piese de schimb pentru vehicule militare și componente pentru rachete.

În acest context, presa internațională a relatat recent că nava chineză de spionaj Liaowang-1 ar fi fost observată în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Un specialist în securitate a descris anterior această navă drept „un supercomputer plutitor, capabil să cartografieze câmpul de luptă invizibil”.

Miza energetică a Beijingului

Interesul Chinei pentru stabilitatea din regiune este strâns legat de dependența sa de petrolul iranian. Potrivit unor surse diplomatice, Beijingul ar fi făcut presiuni asupra Teheranului pentru a garanta siguranța transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, oficiali citați de presă susțin că autoritățile chineze ar prefera o detensionare rapidă a conflictului, deoarece războiul riscă să afecteze aprovizionarea cu energie a economiei chineze.

