Partea neștiută a vacanțelor în Grecia. Care sunt cele mai aglomerate și scumpe insule și cum să le eviți

Grecia a devenit în ultimii ani una dintre principalele destinații de vacanță ale românilor. Este accesibilă, apropiată de România și oferă un peisaj divers, dominat de numeroasele sale insule. Pe cât de apreciate sunt, unele dintre insulele sale populare ar putea provoca disconfort turiștilor.

Santorini. Foto Michelle Maria Pitzel , Pixabay
Peste un milion de români vizitează în fiecare an Grecia, mulți dintre ei în timpul concediilor și vacanțelor de vară. Una dintre destinațiile preferate ale românilor este peninsula Halkidiki, cu cele trei brațe ale sale – Kassandra, Sithonia și Athos, aflate la 750–800 de kilometri de București, la capătul unui drum ce poate fi parcurs în 9–10 ore, sau mult mai rapid cu avionul.

Insulele care i-au cucerit pe români

Pentru o excursie și mai scurtă ca distanță, de circa 600 de kilometri din București, mulți români preferă insula Thassos, faimoasă pentru plajele sale și atractivă prin monumente ca Mănăstirea Arhanghelului Mihail ori satul Panagia. Insula grecească Lefkada, situată la peste 1.000 de kilometri de România, rămâne și ea o destinație favorită, datorită plajelor sale, fiind accesibilă datorită podului care o leagă de continent. Athosul este dedicat vieții monahale, dar mănăstirile sale pot fi admirate de pe mare, în timpul croazierelor. Grecia numără mii de insule care pot fi explorate, deși cele mai multe dintre ele nu sunt locuite.

„Insulele sunt principala caracteristică a reliefului Greciei și o parte integrantă a culturii țării de-a lungul veacurilor. Țara cuprinde 6.000 de insule și insulițe răspândite în mările Greciei, dintre care doar 227 sunt locuite. Litoralul grecesc oferă un peisaj divers: plaje care se întind pe mulți kilometri, golfuri și mici golfuri adăpostite, plaje cu nisip, dune, plaje cu pietriș, zone umede și delte, peșteri formate de apa mării și nisip de culoare închisă în zonele vulcanice”, notează pagina oficială de turism Visit Greece.

Unele insule grecești sunt extrem de populare, însă tocmai această faimă poate face vacanța mai puțin relaxantă, din cauza aglomerației, a prețurilor ridicate și a infrastructurii care face față tot mai greu numărului mare de turiști. Specialiștii în turism arată ce neajunsuri au acestea și care sunt insulele de evitat în vacanțele în Grecia de către cei care își doresc experiențe autentice și relaxante.

Santorini, prea aglomerată

Santorini se numără printre cele mai aglomerate insule grecești. Peisajele sale spectaculoase, cu o calderă abruptă, mare albastră și plaje nisipoase, au făcut ca insula să devină extrem de faimoasă. Deși aici locuiesc permanent doar aproximativ 15.000 de oameni, destinația atrage anual circa două milioane de vizitatori, mai ales vara.

„Popularitatea insulei ca escală pentru navele de croazieră amplifică problema: până la 8.000 de pasageri pot coborî zilnic pe insulă pentru excursii de o zi, un număr pe care autoritățile locale l-au plafonat în ultimii ani pentru a reduce aglomerația. În ciuda acestor măsuri, infrastructura din Santorini face față cu greu numărului uriaș de turiști, ceea ce duce la ambuteiaje, mai multe gunoaie și prețuri mai mari”, arată platforma Smart Travel.

Santorini. Foto: ADEVĂRUL
Valul copleșitor de vizitatori a creat un conflict între farmecul insulei și dorința localnicilor de a avea intimitate și liniște. Exasperați de turiștii care intră pe proprietățile lor în căutarea fotografiei perfecte cu apusul din Santorini, localnicii au ajuns să pună semne cu „accesul interzis”.

În plin sezon, turiștii se pot aștepta la plaje aglomerate, unde șezlongurile pot fi închiriate la prețuri exagerate. Atmosfera liniștită a plajelor din Santorini a fost înlocuită de aglomerație și comercializare excesivă, lucru care îi poate dezamăgi pe cei care speră la o vacanță pașnică.

„Dacă mergi totuși: Fira și Oia sunt două dintre cele mai populare localități din Santorini. Pentru a scăpa de aglomerație, mergi spre partea estică, mai liniștită, și cazează-te în localități mai accesibile, ca Perissa sau Kamari”, informează platforma dedicată călătoriilor.

Mykonos, o insulă tot mai scumpă

Mykonos, una dintre cele mai faimoase insule grecești, este criticată pentru că luxul, petrecerile și turismul de croazieră au ajuns să domine viața locală. Insula atrage anual un număr uriaș de vizitatori, însă popularitatea sa vine la pachet cu prețuri foarte mari, aglomerație și pierderea unei părți din farmecul autentic.

Mykonos. Foto Myriam. Pixabay

„Vizitatorii se plâng de comercializarea agresivă a insulei, unde afacerile au ocupat plaje care erau publice și percep taxe de intrare. Numeroși turiști au relatat că au fost puși să plătească prețuri scandaloase, unele restaurante cerând sute de dolari pentru un simplu aperitiv și câteva băuturi fără alcool, profitând de explozia turismului”, notează Smart Travel.

Cei care ajung aici pot să se îndepărteze de Mykonos Town, unde străduțele înguste sunt sufocate de turiști, alegând nordul sau sudul insulei, unde găsesc plaje atractive și mai mult spațiu.

Insula Kos, evitată de cei care caută liniștea

Kos, una dintre cele mai sudice insule grecești, se bucură de temperaturi ridicate și soare în cea mai mare parte a anului, motiv pentru care este una dintre cele mai vizitate. Insula și-a câștigat însă și reputația de destinație de petrecere, mai ales printre turiștii britanici care vor să bea sub soare.

Grecia, una dintre destinațiile favorite ale românilor. Foto Patrick Sommer, Pixabay

Orașul Kos, Kardamena și Tigaki sunt cele mai cunoscute locuri pentru viața de noapte, iar petrecerile încep cu adevărat abia pe la ora 1 noaptea, așa că dopurile de urechi nu sunt o idee rea dacă vrei să dormi.

„Dacă mergi totuși: Poate fi tentant să rezervi o vacanță în extrasezon, ca să eviți aglomerația, dar trebuie să știi că multe restaurante și magazine sunt închise în afara sezonului de vârf, iar activități ca excursiile cu barca s-ar putea să nu funcționeze. Mai bine cazează-te într-una dintre localitățile mai liniștite ale insulei, cum ar fi Kefalos, în sud”, arată specialiștii pe site-ul dedicat călătoriilor.

Rodos, evitată din cauza prețurilor

Rodos, insulă renumită pentru orașul său vechi inclus în patrimoniul UNESCO, pentru satele spectaculoase de pe stânci și pentru fortăreața istorică, a fost clasată recent drept a treia cea mai slabă insulă grecească de vizitat într-un sondaj realizat de revista britanică Which.

Rodos este atractiv, dar aglomerat. Foto Erik Karits, Pixabay

„În ciuda patrimoniului cultural bogat și a peisajelor pitorești, Rodos a devenit victima propriei atracții turistice, fiind invadată de mulțimi care riscă să-i știrbească farmecul. Mulți turiști care ajung în Rodos se plâng de prețurile neașteptat de mari. Cazările, mâncarea și băuturile sunt scumpe, mai ales în lunile de vară”, arată Smart Travel.

În ultimii ani, Rodos s-a impus ca o destinație importantă pentru resorturi all-inclusive, ceea ce îi poate dezamăgi pe cei care caută o experiență mai cochetă, mai locală, de tip boutique.

„Dacă mergi totuși: Cele mai mari mulțimi se adună în orașul vechi din Rodos, dar dacă închiriezi o mașină și pornești la drum, poți găsi ușor locuri mai retrase. Alege cazarea în sud-vestul insulei, care tinde să fie mai liniștit”, recomandă specialiștii în turism.

