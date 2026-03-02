search
Luni, 2 Martie 2026
China își reafirmă prietenia cu Iranul și speră să dezvolte relațiile cu statele din Golf pentru a-și păstra „viitorul în propriile mâini”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Ministerul chinez de externe și-a reafirmat luni, 2 martie, prietenia cu Iranul şi a cerut ţărilor din Golf să se unească împotriva amestecului străin, după atacurile americano-israeliene din Teheran.

Wang Yi/FOTO: EPA-EFE
Wang Yi/FOTO: EPA-EFE

Într-un dialog telefonic cu omologul său omanez, şeful diplomaţiei chineze, Wang Yi, a afirmat că speră în dezvoltarea relaţiilor de prietenie între statele din zona Golfului pentru ca acestea „să îşi păstreze viitorul şi destinul în propriile lor mâini”.

Wang a discutat, de asemenea telefonic, şi cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, căruia i-a comunicat că după aprecierea sa Iranul îşi poate menţine stabilitatea naţională şi socială, acordând în acelaşi timp importanţă preocupărilor legitime ale ţărilor vecine.

Wang şi-a exprimat, în diversele convorbiri diplomatice, sprijinul pentru suveranitatea şi securitatea Iranului şi a vecinilor acestuia.

El a dialogat luni şi cu ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, cerând Parisului să coopereze cu Beijingul pentru promovarea detensionării conflictelor.

Ministrul chinez calificase duminică drept „inacceptabile” atacurile Statelor Unite şi ale Israelului împotriva Iranului şi uciderea lui Ayatollahul Khamenei, cerând o încetare imediată a ostilităţilor şi reluarea negocierilor între Washington şi Teheran privind programele iraniene din domeniul nuclear şi al rachetelor.

Cetățean chinez, ucis în timpul bombardamentelor din Teheran

Ministerul de Externe de la Beijing a declarat că un cetățean chinez și-a pierdut viața în atacurile din Iran. Beijingul a îndemnat cetățenii chinezi din Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil” pe cale terestră, prin Azerbaidjan, Armenia, Turcia și Irak.

Ambasada Chinei în Israel a sfătuit, de asemenea, cetățenii să se evacueze în zone sigure sau să părăsească țara.

Israelul și Statele Unite au desfășurat lovituri asupra Iranului și Libanului, conflictul extinzându-se și către vecinii regionali.

„Cea mai urgentă sarcină este încetarea imediată a operațiunilor militare și prevenirea răspândirii și extinderii conflictului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe, Mao Ning, într-o conferință de presă, subliniind necesitatea „unei rezolvări prin dialog și negocieri”.

Peste 3.000 de cetățeni chinezi au părăsit Iranul până luni.

China

7 sahul si regina jpg
Cum arăta Iranul înainte de revoluţia din 1979. Femei la universitate, iar americanii erau prieteni
historia.ro
