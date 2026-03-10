De ce este puțin probabil ca China să intervină în sprijinul Iranului

Pe măsură ce Statele Unite și Israelul continuă bombardamentele asupra Iranului, Beijingul urmărește cu atenție evoluțiile. China este cel mai important partener economic al Teheranului, iar relația dintre cele două state s-a dezvoltat pe baza unor interese comune: opoziția față de ordinea globală dominată de Occident și cooperarea economică, în special în domeniul energiei.

Totuși, analiștii spun că Beijingul este puțin probabil să intervină în mod direct în sprijinul regimului iranian. Prioritatea Chinei nu este supraviețuirea guvernului de la Teheran, ci menținerea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu, scrie foreignaffairs.com.

Petrolul, interesul principal al Beijingului

China depinde în mare măsură de energia provenită din regiune. În 2025, peste 55% din importurile de petrol ale Chinei au venit din Orientul Mijlociu, inclusiv aproximativ 13% direct din Iran. Majoritatea acestor transporturi trec prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică aflată în apropierea coastelor iraniene.

Atacurile recente riscă să perturbe producția de petrol în Iran și în alte state din Golf. Unele voci au sugerat că acest lucru ar putea determina Beijingul să ofere sprijin Teheranului, inclusiv echipamente cu utilizare dublă — similar ajutorului acordat Rusiei în războiul din Ucraine.

Până acum însă, reacția Chinei a fost limitată. După conflictul de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie 2025, Beijingul s-a limitat la declarații diplomatice standard în sprijinul Iranului.

În declarațiile recente ale Ministerului de Externe chinez, cea mai dură critică a vizat asasinarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, nu campania militară în ansamblu. În același timp, China a cerut tuturor părților implicate — inclusiv Iranului — să oprească operațiunile militare și a subliniat importanța respectării suveranității statelor din Golf.

Relația cu Iranul, tot mai complicată

Strategia Chinei în Iran s-a bazat mult timp pe ideea că Teheranul ar putea servi drept punct de sprijin pentru influența Beijingului în Orientul Mijlociu. În 2021, cele două țări au semnat un acord de cooperare strategică pe 25 de ani, estimat la aproximativ 400 de miliarde de dolari.

În practică însă, multe dintre proiectele planificate nu s-au materializat. Iranul s-a temut că investițiile chineze ar putea afecta suveranitatea sa, iar Beijingul a devenit frustrat de ceea ce consideră a fi lipsa de consecvență a partenerului iranian.

De asemenea, analiștii chinezi consideră că puterea Iranului este adesea supraestimată. Deși are o populație de zece ori mai mare decât cea a Israelului și de trei ori mai mare decât cea a Arabiei Saudite, economia iraniană este mult mai mică: produsul intern brut al Iranului este sub 90% din cel al Israelului și doar aproximativ un sfert din cel al Arabiei Saudite.

Îndoieli privind capacitatea militară a Iranului

Potrivit multor experți chinezi, Iranul s-a bazat în mare parte pe războaie prin intermediari și tactici de război asimetric pentru a descuraja adversarii.

Beijingul consideră însă că Teheranul nu a demonstrat suficientă hotărâre în confruntările directe. De exemplu, după uciderea generalului Qasem Soleimani de către Statele Unite în 2020 sau după atacul israelian asupra ambasadei iraniene din Siria în 2024, reacțiile Iranului au fost percepute de mulți observatori chinezi drept limitate.

În timpul conflictului din 2025, unii comentatori au criticat și faptul că Iranul ar fi avertizat în avans anumite state înainte de lansarea unor rachete, ceea ce a fost descris în mediul online chinez drept „represalii simbolice”.

Nemulțumiri și față de situația internă

În mediul de analiză politică din China există și critici privind modul în care este guvernat Iranul. Experții vorbesc despre decizii slabe, corupție și probleme de administrare.

Capacitatea Israelului de a infiltra aparatul de securitate iranian — ceea ce a permis atacuri precise împotriva unor lideri militari și oameni de știință — a ridicat întrebări la Beijing despre stabilitatea sistemului iranian.

În acest context, China nu pare să considere schimbarea regimului de la Teheran drept cel mai grav scenariu posibil. Prioritatea sa rămâne cooperarea economică și stabilitatea fluxurilor energetice.

Factorul relațiilor cu Statele Unite

Un alt motiv pentru care Beijingul evită implicarea directă este relația cu Washingtonul. Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping sunt așteptați să se întâlnească în curând, iar Beijingul nu dorește ca tensiunile din Orientul Mijlociu să afecteze discuțiile bilaterale.

Ce ar putea schimba poziția Chinei

Deși China a investit masiv în energie regenerabilă și în alte surse de energie, petrolul rămâne esențial pentru economia sa — în special pentru transportul aerian, maritim și pentru industria petrochimică.

Rezervele strategice ale Chinei sunt estimate la aproximativ 1,3–1,4 miliarde de barili, echivalentul a aproximativ 30% din importurile anuale. Aceste rezerve ar putea acoperi doar o întrerupere temporară a livrărilor.

Un scenariu care ar putea schimba calculul Beijingului ar fi închiderea Strâmtorii Hormuz, prin care trece mai mult de jumătate din petrolul importat de China.

Până acum, mulți experți chinezi au considerat acest scenariu puțin probabil, deoarece ar declanșa o criză energetică globală și ar afecta inclusiv veniturile Iranului.

Posibilitatea unui război prelungit

Un test și mai mare pentru China ar fi un conflict de lungă durată. Dacă Iranul ar rezista bombardamentelor și ar demonstra capacitatea de a riposta eficient, Beijingul s-ar putea confrunta cu o dilemă strategică.

Într-un astfel de scenariu, China ar putea ajunge să ofere sprijin indirect, similar celui acordat Rusiei în războiul din Ucraina — de exemplu prin furnizarea de tehnologii cu utilizare dublă, achiziții de petrol sau sprijin tehnologic pentru industria de apărare.

Pe de altă parte, dacă regimul iranian s-ar prăbuși rapid, Beijingul ar încerca probabil să stabilească relații cu noii lideri ai țării. Pentru China, obiectivul principal rămâne același: menținerea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu și protejarea intereselor economice.