Trump cere NATO și China să se implice în redeschiderea strâmtorii Ormuz. „Cei care profită de pe urma acestei strâmtori să contribuie”

NATO riscă să se confrunte cu un viitor „foarte sumbru” dacă aliații americanilor nu îi ajută să elibereze strâmtoarea Ormuz, a avertizat duminică președintele american Donald Trump într-un interviu acordat Financial Times, citat de AFP.

„Este absolut normal ca cei care profită de pe urma acestei strâmtori să contribuie pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic neplăcut acolo", a declarat președintele american într-un interviu, reamintind că Europa și China depind puternic de petrolul din Golf, spre deosebire de Statele Unite.

„Dacă nu există un răspuns (la solicitarea americană) sau dacă acesta este negativ, cred că acest lucru va avea consecințe foarte sumbre pentru viitorul NATO”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

În același interviu, Donald Trump a avertizat că vizita sa de stat în China, unde urmează să se întâlnească cu președintele Xi Jinping între 31 martie şi 2 aprilie, ar putea fi amânată dacă Beijingul nu oferă ajutor Statelor Unite pentru eliberarea strâmtorii Ormuz.

„Cred că şi China ar trebui să ajute, deoarece importă 90% din petrolul său prin strâmtoare", a estimat președintele american.

Trump a adăugat că şi-ar dori un răspuns din partea Beijingului înainte de summitul programat la sfârşitul lunii. „Ne-ar plăcea să știm acest lucru înainte de acel moment. Este (două săptămâni înseamnă) mult", în caz contrar "am putea amâna" vizita, a subliniat el, fără a preciza pentru cât timp.

Președintele american a declarat că a discutat cu „aproximativ șapte” țări despre „supravegherea” Strâmtorii Hormuz.

Trump a menționat China ca fiind una dintre aceste națiuni, subliniind că aceasta depinde în mare măsură de transporturile de petrol care circulă pe calea navigabilă.

Deși nu a numit nicio altă țară pe care a contactat-o, a făcut referire la alianța NATO, precum și la alte țări despre care crede că trebuie să „își apere propriul teritoriu”.

Președintele a continuat: „Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi... Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta și ei. Pentru că am spus de mult că vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo”, scrie BBC.