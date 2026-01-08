search
Petrolierul confiscat de SUA, legat de doi aliați ai Kremlinului. Oligarhul moldovean Ilan Șor, printre ei

Petrolierul Marinera, reținut de forțele americane, are legături cu doi aliați ai Kremlinului: oligarhul fugar Ilan Șor și fostul parlamentar ucrainean Viktor Baranski, potrivit unei investigații RFE/RL (Europa Liberă).

Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului. FOTO: Facebook.com
Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului. FOTO: Facebook.com

Potrivit investigației realizate de proiectul „Sistema” al RFE/RL (Europa Liberă), petrolierul, redenumit din Bella 1 în Marinera, și-a schimbat și proprietarul. Astfel, în locul unei companii turcești aflate sub sancțiuni americane, nava a ajuns în posesia firmei rusești Burevestmarine din Riazan.

Compania a fost înregistrată în iulie 2025, avându-l ca proprietar pe Ilia Bugai, în vârstă de 39 de ani, cetățean rus. Acesta conduce și compania Rusneftehimtorg, specializată în furnizarea de combustibil, inclusiv pentru tancuri petroliere. Printre principalii clienți ai firmei se numără mai multe companii din afara Rusiei, care au însă un element comun: sunt deținute de femei ce locuiesc în Republica Moldova.

„Deși a citit întrebările pe care Sistema i le-a trimis prin messenger, Bugai nu a răspuns”, se arată în articol.

Cel puțin două dintre femeile care trăiesc în Republica Moldova au fost protagoniste ale unor anchete jurnalistice, fiind descrise drept „persoane interpuse” într-un imperiu al navelor-fantomă folosite de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse comerțului cu petrol. În spatele acestui imperiu s-ar afla fostul deputat ucrainean Viktor Baranski.

În 2021, structuri asociate cu Baranski și cu holdingul său petrolier neoficial au fost sancționate de Statele Unite pentru transportul petrolului venezuelean.

În noiembrie 2020, Rusneftehimtorg a obținut de la banca rusească Nefteprombank un împrumut de 300 de milioane de ruble (aproximativ 3,7 milioane de dolari). La jumătate de lună distanță, aceeași bancă a acordat un credit similar și companiei Recimortrans, în spatele căreia s-ar afla, de asemenea, Baranski. Nici acesta nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor sursei media citate. 

Șase luni mai târziu, Banca Centrală a Federației Ruse a început să suspecteze Nefteprombank că își transferă activele în străinătate și i-a retras licența. Banca a intrat ulterior în faliment, iar lichidatorul judiciar a demarat procedurile de recuperare a datoriilor. În 2022, Rusneftehimtorg și Recimortrans au fost somate să-și ramburseze împrumuturile, lucru pe care l-au făcut până în martie 2023.

În ambele cazuri, stingerea datoriilor s-a realizat după aceeași schemă: debitorii au cedat creditorului, în contul obligațiilor financiare, drepturi de creanță asupra unei a treia companii, Diamand Estate. Rusneftehimtorg, Recimortrans și directorul general al Diamand Estate nu au venit cu un punct de vedere cu privire la aceste informații, mai notează autorii investigației.

În 2022, Diamand Estate a preluat două posturi de televiziune din Republica Moldova, anterior deținute de Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika, și de Vadim Ciubara, un asociat al fostului președinte moldovean Igor Dodon.

Ulterior, cele două televiziuni au fost asociate cu Ilan Șor, suspectat de implicare în retragerea a 2,4 milioane de euro de la Nefteprombank.

Considerat un instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Chișinăului, Ilan Șor a fugit în 2019 din Republica Moldova, unde a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru implicarea în frauda bancară. El s-a refugiat inițial în Israel, apoi în Rusia, unde a obținut cetățenia rusă.

Pro-rusul Ilan Șor este asociat cu banca de stat rusă Promsviazibank, iar la lansarea criptomonedei sale din toamna anului 2025 a participat chiar președintele rus Vladimir Putin.

Și fostul deputat ucrainean Viktor Baranski are legături cu Kremlinul. În Ucraina, a fost membru al partidului condus de Viktor Medvedciuk, cumătrul lui Vladimir Putin. După declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Baranski a fost privat de cetățenia ucraineană și s-a mutat în Federația Rusă.

Republica Moldova

