Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
China interzice importurile de fructe de mare din Japonia. Ce condiţie pune pentru a ridica restricţiile

Publicat:

China dă o nouă lovitură Japoniei şi interzice importurile de fructe de mare din această ţară, după ce, în urmă cu câteva zile, peste 500.000 de chinezi şi-au anulat zborurile către această ţară, ca urmare a unei recomandări a guvernului chinez.

Fructele de mare din Japonia nu vor mai ajunge în pieţele chineze. FOTO: get your guide
China continuă să-și intensifice represaliile economice împotriva Japoniei şi a anunţat miercuri, 19 noiembrie, încă o măsură care amplifică tensiunile diplomatice dintre cele două economii majore ale Asiei: suspendarea tuturor importurile de fructe de mare din această ţară.

Decizia vine ca răspuns la declarațiile prim-ministrului japonez, Sanae Takaichi, care pe 7 noiembrie a afirmat că, în cazul unui atac armat asupra Taiwanului, Japonia ar putea trimite trupe pentru a apăra insula. Cum Beijingul consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său, a interpretat afirmațiile drept o provocare directă şi a trecut la repesalii economice.

Astfel, săptămâna trecută, autoritățile chineze le-au recomandat cetățenilor să evite călătoriile în Japonia și au suspendat difuzarea filmelor japoneze în cinematografele din China.

Interzicerea importurilor de fructe de mare reprezintă cea mai recentă acțiune în cadrul acestui conflict diplomatic, la câteva luni după ce Beijingul ridicase parțial o interdicție similară impusă în 2023, ca răspuns la decizia Japoniei de a deversa apele uzate din centrala nucleară Fukushima.

Potrivit The Guardian, Ministerul de Externe al Chinei a declarat că „în contextul actual, nu există piață pentru fructele de mare japoneze”.

Purtătorul de cuvânt Mao Ning a motivat decizia prin faptul că Japonia nu ar fi furnizat documentația tehnică promisă și că, din cauza acțiunilor recente ale premierului Takaichi și a comentariilor referitoare la Taiwan, produsele japoneze nu ar avea cerere pe piața chineză. Ea a avertizat că, dacă Tokyo nu își va retrage declarațiile, Beijingul va fi nevoit să ia măsuri „severe și ferme”.

„Aș dori, de asemenea, să subliniez că, din cauza acțiunilor recente ale prim-ministrului [japonez] Sanae Takaichi, care contravin tendinței generale, și a remarcilor sale eronate cu privire la probleme importante, cum ar fi Taiwanul, care au stârnit o puternică indignare publică în China, nu ar exista piață pentru produsele din pește și fructe de mare japoneze în contextul actual, chiar dacă Japonia ar putea să le exporte în China”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului.

De partea cealaltă, secretarul șef al cabinetului japonez, Minoru Kihara, a declarat că, până în acest moment, Tokyo nu a primit încă nicio notificare oficială privind suspendarea importurilor.

Înainte de interdicția din 2023, piața chineză, inclusiv Hong Kong, reprezenta mai mult de 20% din exporturile de fructe de mare ale Japoniei.

