PNL și PSD negociază șefii SRI și SIE: Predoiu și Abrudean, susținuți de PNL. Lazurcă, favorit la SIE

0
0
Publicat:

Negocierile pentru numirea șefilor serviciilor de informații se intensifică, PNL și PSD urmând să aibă un rol decisiv în desemnarea conducerii Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE).

Predoiu și Abrudean, susținuți de PNL pentru conducerea SRI. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Predoiu și Abrudean, susținuți de PNL pentru conducerea SRI. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Pentru șefia SRI, PNL îl susține pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și pe președintele Senatului, Mircea Abrudean, în timp ce la SIE, PSD ar avea în vedere mai multe variante – Vasile Dîncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea – însă favorit rămâne consilierul prezidențial Marius Lazurcă, declară surse G4Media. 

Inițial, președintele Nicușor Dan îl propusese pentru SRI pe avocatul Gabriel Zbârcea, însă candidatura sa a fost respinsă din cauza simpatiilor neo-legionare. PSD și PNL au refuzat de la început propunerile venite din partea șefului statului, liderul social-democrat Sorin Grindeanu menționând că nu vor fi acceptate „personaje care se identifică cu discursul partidului extremist AUR”.

Florin Vlădică, care activează în Departamentul Securității Naționale din Administrația Prezidențială, a fost de asemenea vehiculat pentru SRI, sursa citată precizează că are șanse mici de a fi propus, neavând sprijinul PNL. În paralel, senatorul PNL Alexandru Muraru a fost luat în calcul pentru SIE, însă este puțin probabil ca partidul să obțină numiri la ambele servicii, astfel că șansele lui sunt reduse.

Au trecut peste doi ani și cinci luni de la demisia lui Eduard Hellvig de la șefia SRI, iar președintele Nicușor Dan a transmis la sfârșitul lunii decembrie că va lua o decizie „într-un timp rezonabil”, posibil până la finalul lui 2025 sau începutul lui 2026, evitând să ofere indicii despre persoana pe care o preferă la conducerea celei mai importante structuri de informații.

Conform surselor, numirile la SRI și SIE vor fi tratate „la pachet” cu cele de la șefia parchetelor, dat fiind că PSD deține rolul decisiv în coaliție și ministerul Justiției – cel care face propunerile pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Procedura pentru desemnarea șefilor parchetelor va fi declanșată în curând de ministrul Justiției, Radu Marinescu, iar după propuneri urmează avizul consultativ al CSM și decizia finală a președintelui.

Nicușor Dan a declarat că își dorește să securizeze numirile la șefia SRI și DNA și va negocia cu PSD, asigurând astfel un acord în coaliție. Totodată, la o lună după consultările de la Cotroceni provocate de documentarul Recorder despre justiția capturată, Nicușor Dan a încurajat magistrații să semnaleze problemele din sistem și să participe la selecțiile pentru posturi de conducere.

Mandatele actualilor șefi de parchete – Alex Florența (Parchetul General) și Marius Voineag (DNA) – expiră pe 30 martie, dar amândoi pot fi reconfirmați pentru un al doilea mandat. În paralel, președintele Dan a anunțat organizarea unui referendum în luna ianuarie, prin care magistrații vor fi întrebați dacă CSM acționează în interes public sau nu.

Astfel, numirile la SRI, SIE și parchete vor marca o etapă importantă în reorganizarea principalelor instituții de securitate și justiție din România, cu PSD și PNL având roluri cheie în desemnarea candidaților agreați în coaliție.

Politică

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
