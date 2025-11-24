Spionajul Chinei în Europa este mai sofisticat decât se crede, avertizează un expert

China își extinde rețelele sofisticate de spionaj pe termen lung în Europa, îmbinând surse umane cu infiltrări academice și în mediul de afaceri, relatează TVP World.

Activitatea de informații a Chinei în Europa devine mai sofisticată și este mai profund înrădăcinată decât au recunoscut public multe guverne, apreciază Marcin Grabowski, directorul Centrului pentru Studii Internaționale și Dezvoltare de la Universitatea Jagiellonă.

Într-o declarație acordată TVP World, Grabowski a atras atenția asupra faptului că operațiunile Chinei îmbină inteligența umană tradițională cu rețelele academice, legăturile de afaceri și consolidarea influenței pe termen lung, care exploatează deschiderea din partea Europei.

În pofida accentului puternic pe care îl pune pe spionajul cibernetic, cazurile europene recente arată că Beijingul investește din ce în ce mai mult în surse umane. Metodele sale, a spune expertul, se bazează pe construirea de relații, adesea prin relații care par benigne - cercetători, studenți, reprezentanți ai afacerilor sau persoane afiliate unor grupuri de experți.

Spre deosebire de serviciile secrete rusești, care au parte de stigmatizare politică imediată din cauza războiului din Ucraina, agenții chinezi se confruntă cu mai puține bariere sociale în cadrul instituțiilor europene. Până de curând, cooperarea cu China în mediul academic și tehnologic era încurajată pe scară largă. „Au apărut schimbări”, a spus Grabowski, „dar canalele de acces rămân deschise, în special în cercetare și dezvoltare”.

Analistul a menționat cazuri recente din Marea Britanie în care falși vânători de talente au abordat personalul parlamentar cu oferte de muncă profitabile, o tactică semnalată de MI5. De asemenea, a descris întâlniri la evenimente academice unde „studenții” păreau ulterior să acționeze în numele autorităților chineze.

Potrivit lui Grabowski, strategia de spionaj a Chinei este un „joc pe termen lung”, folosind acoperirea diplomatică, activitatea comercială și colaborarea academică pentru a cartografia capacitatea decizională și tehnologică europeană. Având în vedere că spionajul este acum „un element natural al politicii internaționale”, Europa trebuie să înțeleagă faptul că prezența serviciilor de informații a Chinei nu este marginală, nouă și este încă în expansiune.