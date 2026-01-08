„Să ne faceți statuie”! Hagi nu a primit ceea ce a cerut în 1998. Messi indianul și Maradona de pe vulcan sunt câteva sculpturile istorice

În 1998, Gică Hagi a cerut să li se facă statuie, lui și colegilor din Generația de Aur, dar asta nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi. În schimb, alții au câte două sau mai multe sculpturi, chiar dacă pe unele le detestă, fiind destul de nereușite.

„E normal ce spune Iordănescu! Noi jucăm pentru România! Am muncit pentru bani. Nu strâmba, cu mustață, da, nu strâmba! Țineți cu echipa națională! V-am obișnuit prost timp de 10 ani. La ce condiții avem, nu avem nici un fotbal. Ce performanțe sunt în România? Suntem capi de serie la Mondiale. Nu ne prețuiți! Noi jucăm fotbal bine. Merităm să ne faceți statuie! La ce condiții sunt în România, trebuie să ne faceți statuie. Noi ne facem meseria bine. În 3 ani, fotbalul nostru se duce. Rezultatele sunt cu noi”.

În vară se împlinesc 28 de ani de la aceste vorbe, rostite la o conferință de presă în care Gică Hagi, liderul tricolorilor, îi învinuia pe ziariști pentru faptul că suporterii din Ghencea i-au fluierat pe jucătorii Bogdan Stelea și Cristian Dulca. Pe 3 iunie 1998, naționala României, deja calificată la Campionatul Mondial din Franța, învingea Paraguay cu 3-2, într-un amical. După meci, Hagi a avut o intervenție ca o profeție. De atunci și până acum, naționala noastră nu s-a mai calificat la vreun turneu final al Campionatului Mondial. Iar Hagi și colegii săi, care în mai 2024 și-au făcut meciul de retragere, n-au nici acum statuie. Să ai statuie echivalează cu intrarea definitivă în legendă. Toți marii fotbaliști au cel puțin una. Subiectul a fost redeschis de recenta vizită a lui Lionel Messi în India. Superstarul a fost onorat cu un monument înalt de 21 de metri. În lume se estimează că există peste 400 sute de sculpturi dedicate de artiști fotbaliștilor din întreaga lume. Între istorie și legendă, presa mondială le-a trecut în revistă pe cele mai reprezentative.

Dintre români, Rodion Cămătaru, fost jucător la echipa olandeză Heerenven, are o statuie dedicată în fața arenei, în semn de recunoștință. În 1970, mexicanii au vrut să-i ridice statuie lui Emerich Dembrovschi, declarat cel mai bun jucător român la respectivul turneu final. A făcut parte din grupul celor 16 jucători propuşi să li se ridice statuie pe „Aleea Fotbaliştilor”, în faţa stadionului „Azteca” din Ciudad de Mexico.

Mircea Lucescu

Selecționerul Mircea Lucescu a împlinit anul trecut vârsta de 80 de ani, ocazie cu care a avut parte de o surpriză din Ucraina. Fostul său club, Șahtior Donețk, i-a trimis acasă statuia care îl înfățișa stând pe o bancă. Sculptura a fost realizată acum 11 ani și a stat inițial în parcul din preajma stadionului echipei pe care Lucescu a antrenat-o cu mare succes în perioada 2004-2016. Apoi, în 2020, după ce Lucescu a semnat cu marea rivală, Dinamo Kiev, „minerii” au decis să depoziteze statuia la o bază de antrenament, pentru a nu fi vandalizată de fanii supărați pe antrenorul român. Obiectul ajuns în România nu a fost amplasat în public, aflându-se în posesia lui Matei, nepotul lui „Il Luce” și patron al unei fabrici de bere în București, având linia de producție în halele vechii fabrici Grivița.

Lionel Messi

Încă un record pentru Leo Messi este statuia sa din Calcutta, cea mai înaltă din lume, de 21 de metri. Monumentul a fost inaugurat în timpul turneului din India al argentinianului și finalizată în doar 40 de zile. Este situată lângă stadionul „Salt Lake” din Calcutta. În ciuda dimensiunilor sale record, inaugurarea nu a fost cea mai fericită. La câteva câteva ore după dezvelire, fanii au desfigurat-o, furioși că Messi a refuzat să joace un meci amical programat în timpul plimbării sale prin India. Supărarea de a fi cheltuit câte 100 de dolari pe un bilet de intrare, fără a-l putea admira pe cel care a câștigat de opt ori „Balonul de Aur” (record absolut), s-a reflectat și a lăsat urme asupra lucrării.

Cristiano Ronaldo

Așa cum Borobudur, cel mai mare templu budist din lume, a fost construit pentru a-l venera pe Siddhartha, municipalitatea regiunii Funchal, din arhipelagul Madeira, a fost transformată pentru a aduce un omagiu celui mai faimos cetățean al său: Cristiano Ronaldo. Statuile sunt doar o mică parte dintr-o călătorie care include și un muzeu personalizat, precum și un aeroport care îi poartă numele. În apropiere, artistul Emanuel Santos a dedicat un celebru portret cu jumătate de corp al campionului portughez. Lucrarea, nu în întregime realistă, a fost criticată de anturajul lui CR7, care a solicitat înlocuirea ei un an mai târziu. Dar până atunci, răul era deja făcut, atât de mult încât a fost una dintre cele mai comentate opere de artă de pe rețelele de socializare în 2017, spre încântarea fanilor lui Messi.

Diego Maradona

Diego Armando Maradona este adevăratul rege al statuilor, mai ales în cele două țări ale sale: Argentina și Napoli. Cea mai izbitoare este, fără îndoială, cea situată pe versanții Nevado Ojos del Salado, cel mai înalt vulcan de pe Pământ (inactiv de peste 300 de ani), ale cărui trei vârfuri se ridică la aproape 7.000 de metri. Aceasta se află în Santiago del Estero, cel mai vechi oraș al Argentinei, fondat în 1553, care găzduiește unul dintre cele mai moderne stadioane ale țării, „Estadio Único Madre de Ciudades”. Aici a fost ridicată cea mai înaltă statuie a lui Armando Maradona din lume. Este o statuie din bronz de cinci metri care îl înfățișează pe „El Pibe” purtând tricoul Argentinei la Campionatul Mondial din 1986, ediția cu „Mâina lui Dumnezeu” și cu cel mai frumos gol din istorie. Statuia a fost inaugurată în 2021, înainte de egalul 1-1 dintre Argentina și Chile, din preliminariile Campionatului Mondial. Cine a marcat pentru Argentina? Chiar Messi, ca într-o adevărată predare de ștafetă.

Pelé

„Înainte de meci, mi-am spus: e făcut din carne și oase, ca toți ceilalți. La fluierul final, mi-am dat seama că am făcut o greșeală!”. Este unul dintre citatele care îl descriu cel mai bine pe Pelé și îl are autor pe Tarcisio Burgnich, fundașul Italiei care l-a marcat în finala Mexicului din 1970. Este o imagine mitologică, la fel ca una dintre sculpturile dedicate lui „O Rei”, statuia „Prietenia China-Brazilia”, donată de Beijing orașului Rio de Janeiro ca dar oficial, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Rio din 2016. S-a marcat astfel cea de-a 30-a aniversare a înfrățirii dintre Beijing și Rio. Sculptura, creată de artistul Huang Jian, înfățișează două figuri proeminente din cele două țări: împăratul Han Wu, care a inaugurat Drumul Mătăsii și (conform legendei) a inventat fotbalul, și brazilianul Pelé, doi bărbați separați de 2.000 de ani de istorie și uniți de o minge. Ei lovesc balonul simultan.

Marco Materazzi - Zinedine Zidane

Tot legat de Cupa Mondială, nu poate fi uitată „Lovitura cu capul”, care înfățișează celebra ieșire nervoasă a lui Zinedine Zidane la adresa italianului Marco Materazzi, în timpul finalei din 2006. Creată de sculptorul algerian Abdel Abdessemed, lucrarea a fost văzută în întreaga lume datorită lui Renzo Piano, care a ales-o pentru inaugurarea „Centrului Pompidou” din Paris. Cea mai faimoasă „lovitură cu capul” din istorie a devenit astfel și cea mai impunătoare, având o înălțime de cinci metri. Lucrarea a stârnit controverse considerabile, deoarece a fost considerată un act care glorifică o conduită nesportivă și, prin urmare, nepotrivită pentru expunerea publică, în special în Franța. Într-atât încât a fost expediată în Qatar puțin peste un an mai târziu, dar fără niciun rezultat. La câteva zile după instalarea sa în Corniche, principalul golf al orașului Doha, lucrarea a primit critici dure din partea locuitorilor, pe motiv că este lipsită de etică, și a fost mutată. Apoi a reapărut la Cupa Mondială din 2022.

Carlos Valderrama

Fiul unui profesor de matematică care a jucat fotbal în tinerețe, Carlos Valderrama a fost unul dintre simbolurile Columbiei în anii 1980 și 1990, cu emblematicul său „bigoli” galben (bărbat cu păr lung) care i-au adus porecla de „Gullit cel blond”. A câștigat atât de multă dragoste în rândul columbienilor încât a fost onorat cu o statuie înaltă de 9,5 metri și cântărind 7 tone, situată în Santa Marta, în fața micului stadion local. Realizat în întregime din bronz, cu părul coafat ca niște fusilli, Valderrama, pe care tricolorii l-au învins la Mondial de două ori (1994 și 1998), este portretizat într-o ipostază dinamică, ca și cum ar fi pe cale să execute o fentă, pentru a sări peste încă un adversar din cariera sa. Cu toate acestea, chiar acest detaliu a atras atenția în mod greșit. Infractorii locali au vizat în mod repetat statuia, „tăind” părul metalic pentru a revinde prețiosul cupru din care era făcut.

Bobby Moore

Scandarea “It’s coming home” („Fotbalul se întoarce acasă”) a răsunat din piepturile englezilor când Cupa Mondială a ajuns în Regatul Unit. Performanța a fost sărbătorită cu o statuie, „Campionii”. Opera celebrează victoria emblematică a echipei naționale a Angliei în finala Cupei Mondiale din 1966, singurul trofeu al Albionului la o ediție de CM. Sculptura reproduce una dintre cele mai faimoase imagini din fotbalul mondial, surprinsă într-o fotografie realizată după finala jucată pe vechiul stadion „Wembley”. În centru se află căpitanul Bobby Moore, purtat pe umeri de coechipierilor Geoff Hurst, Martin Peters și Ray Wilson, în timp ce arată Trofeul Jules Rimet unei mulțimi care aclama. Un omagiu adus unei echipe care a combinat talentul, spiritul de echipă și determinarea, lăsând o amprentă de neșters asupra istoriei fotbalului și alimentând, chiar și astăzi, visul de a aduce cu adevărat Cupa acasă. În Anglia există moda statuilor. Francezii Arsene Wenger și Thierry Henry au statui la Arsenal Londra, iar argentinianul Sergio Aguero - la Manchester City.

Simone Perrotta

Nu doar fotbaliștii de top au statui. După epopeea Italiei din CM 2006, dintre toate starurile acelei echipe formidabile (Buffon, Cannavaro, Pirlo, Totti, Del Piero), un singur jucător al azzurrilor se mândrește cu o statuie dedicată: „rezerva” Simone Perrotta. Dar surpriza este locul în care se află: nu în Italia, ci în Ashton-under-Lyne, Greater Manchester. Aici s-a născut și a crescut Simone Perrotta până la vârsta de cinci ani, înainte de a se întoarce în Calabria de mână cu părinții săi. Orașul englez a vrut să-i aducă un omagiu lui Simone, plasându-l într-un monument emblematic alături de două legende ale fotbalului englez, și ele născute în Ashton-under-Lyne, Sir Geoff Hurst și Jimmy Armfield (câștigători ai Cupei Mondiale în 1966). Perrotta nu era la curent cu inițiativa. „Am aflat despre ea datorită unchiului meu, care încă locuiește acolo, apoi m-am dus să o văd cu copiii mei”, a comentat el amuzat.