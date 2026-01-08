Trecerea cu bacul spre Bulgaria pe la punctul Bechet, suspendată temporar din cauza vremii

Poliţia de Frontieră a anunţat joi seara suspendarea temporară a traficului pe ruta Bechet (România) – Oryahovo (Bulgaria), începând cu ora 16:00, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în siguranţă.

„Începând cu data de 08.01.2025, ora 16:00, ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo – Bechet este temporar suspendată”, precizează Poliţia de Frontieră.

Autorităţile recomandă cetăţenilor să verifice în prealabil informaţiile privind circulaţia către Bulgaria, Inspectoratul rămânând la dispoziţia acestora pentru orice actualizare.