Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
Ce au stabilit Donald Trump și Xi Jinping în privința tarifelor și războiului din Ucraina?

Publicat:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a convenit să reducă tarifele impuse importurilor chineze, în urma unei întâlniri cu președintele Chinei, Xi Jinping, în Coreea de Sud. Potrivit site-ului Axios, decizia vine în schimbul angajamentelor Beijingului de a cumpăra soia americană, de a permite exportul mineralelor rare și de a combate traficul de fentanil.

Donald Trump și XI Jinping s-au întâlnit în Coreea de Sud/
Donald Trump și XI Jinping s-au întâlnit în Coreea de Sud/

Un posibil armistițiu comercial între cele mai mari două economii ale lumii ar fi primit cu ușurare de mediul de afaceri, investitori și consumatori.

Vorbind jurnaliștilor la bordul aeronavei Air Force One, în drum spre Washington, Trump a anunțat că tarifele pentru exporturile chineze vor fi reduse de la 57% la 47%.

Președintele american a descris întâlnirea cu Xi drept „excelentă”, afirmând că „multe decizii importante” au fost luate și că disputa privind metalele rare este acum „rezolvată”. Trump a calificat întrevederea drept un „succes major”.

„Pe o scară de la 0 la 10, aș spune că întâlnirea a fost un 12”, a declarat liderul de la Casa Albă, adăugând că a ajuns cu Xi „aproape la o înțelegere completă”.

Trump a mai anunțat că intenționează să viziteze Beijingul în aprilie, urmând ca Xi să efectueze o vizită oficială în Statele Unite ulterior.

Autoritățile chineze nu au comentat deocamdată rezultatele discuțiilor.

Rămâne neclar dacă au fost obținute acorduri durabile asupra principalelor puncte de divergență dintre cele două state: accesul la resursele de minerale rare, achizițiile de soia, combaterea traficului de fentanil și restricțiile privind exportul de tehnologii americane sensibile, precum cipurile pentru inteligență artificială.

Pentru moment, Trump a exclus impunerea unei taxe suplimentare de 100% asupra produselor chineze, o măsură cu care amenințase recent Beijingul.

În timpul turneului său asiatic, liderul american a semnat mai multe acorduri referitoare la mineralele rare, într-un efort de diversificare a lanțurilor de aprovizionare și de reducere a dependenței Statelor Unite de China.

Specialiștii avertizează însă că Washingtonul nu va putea, pe termen scurt, să-și asigure autonomia în domeniul mineralelor rare, întrucât China controlează cea mai mare parte a producției și prelucrării globale, folosind această poziție ca instrument de influență geopolitică.

După revenirea la Washington, Trump urmează să se întâlnească cu liderii țărilor din Asia Centrală, unde subiectul mineralelor rare va ocupa un loc central pe agenda discuțiilor.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping a durat aproximativ o oră și 40 de minute

Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping a durat aproximativ o oră și 40 de minute și s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. Trump l-a numit pe Xi „un mare lider” și „un prieten”, spunând că a fost „o onoare” să se întâlnească din nou. La rândul său, președintele chinez a afirmat că se bucură de revedere, subliniind că, deși SUA și China nu împărtășesc întotdeauna aceleași puncte de vedere, „cele două țări trebuie să fie parteneri și prieteni”.

Întâlnirea a avut loc la aeroportul internațional Gimhae din orașul sud-coreean Busan, după ajustări de program menite să permită o discuție mai amplă între cei doi lideri.

După discuții, Trump a plecat spre Statele Unite, în timp ce Xi a rămas în Coreea de Sud pentru a participa la summitul APEC.

Cu o zi înainte, Trump ceruse Pentagonului să reia testele nucleare americane, după o pauză de trei decenii, invocând progresele Chinei în domeniu. Nu este clar dacă această decizie a fost abordată în timpul negocierilor private.

Trump: SUA și China vor colabora pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina

Președintele american a declarat că el și Xi Jinping au discutat îndelung despre conflictul din Ucraina, iar liderul chinez s-ar fi arătat dispus să colaboreze cu Washingtonul în căutarea unei soluții.

„Am convenit că ambele părți sunt prinse într-o luptă dificilă și, uneori, trebuie să lași părțile implicate să se confrunte. E o situație nebună, dar Xi ne va ajuta, vom lucra împreună în privința Ucrainei”, a spus Trump la bordul Air Force One.

El a adăugat că „nu îi place să vadă cum mii de tineri își pierd viața” și că, deși China continuă să cumpere petrol din Rusia, acest subiect nu a fost discutat.

„Am vorbit despre eforturile comune de a vedea dacă putem pune capăt acestui război”, a spus președintele.

Trump a amintit și că Statele Unite furnizează arme aliaților NATO, echipamente care „ajung în mare parte în Ucraina”.

Declarațiile vin după o convorbire telefonică între Trump și președintele rus Vladimir Putin, în urma căreia Casa Albă anunțase intenția de a organiza o întâlnire bilaterală la Budapesta. Negocierile au fost însă suspendate după anularea discuțiilor dintre ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio.

După reluarea contactelor prin telefon, Washingtonul a impus noi sancțiuni sectorului energetic rus. Potrivit CNN, un recent atac rusesc asupra unei grădinițe din Harkov ar fi fost „ultima picătură” care a determinat reacția președintelui american.

