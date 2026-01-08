search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Armata rusă reinventează cavaleria: cai de luptă cu internet prin satelit

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Imagini distribuite pe rețelele sociale par să arate militari ruși care folosesc cai echipați cu terminale Starlink și camere video pentru transmisii în timp real de pe câmpul de luptă.

Rușii echipează caiii cu termiale Starlink/FOTO:X
Rușii echipează caiii cu termiale Starlink/FOTO:X

Un videoclip, apărut pe platforma X și publicat de un utilizator cunoscut sub numele „Special Kherson Cat”, arată un cal pe al cărui șa este montată o structură metalică ce susține un terminal Starlink și o cameră video. Potrivit descrierii contului, utilizatorul ar fi originar din regiunea Herson.

În înregistrare, un militar rus demonstrează funcționarea sistemului, explicând că echipamentul este fixat de șa și permite transmiterea video din timpul deplasării. Filmarea include imagini surprinse din spatele animalului, transmise aparent prin conexiunea Starlink.

Autenticitatea și data exactă a imaginilor nu au putut fi verificate independent.

Utilizarea animalelor în armata rusă

Apariția imaginilor se înscrie într-un context mai larg în care au existat relatări privind folosirea animalelor de către forțele ruse pe frontul din Ucraina. În februarie 2025, publicația Forbes relata că unele unități ruse ar fi început să folosească cai, pe fondul pierderilor semnificative de vehicule și echipamente mecanizate. Potrivit analiștilor citați, această „demecanizare” ar putea face trupele de infanterie mai vulnerabile la atacuri de artilerie și drone.

În decembrie, militari ai Brigăzii 92 de asalt a armatei ucrainene au publicat imagini care arătau un atac cu dronă asupra unui soldat rus călare. Clipul a stârnit reacții puternice online, inclusiv îngrijorări legate de soarta animalului implicat.

De asemenea, în septembrie, jurnalistul ucrainean Iuri Butusov a afirmat că armata rusă ar fi folosit inclusiv măgari pentru transport logistic. Un parlamentar rus, general-locotenent în rezervă Viktor Sobolev, a declarat la acel moment că utilizarea animalelor pentru sprijin logistic este „normală” în anumite condiții.

Imaginile recente cu cai echipați cu tehnologie de comunicații moderne ilustrează contrastul dintre mijloacele tradiționale și tehnologia avansată folosită în conflictul din Ucraina, un război în care dronele, sateliții și comunicațiile digitale joacă un rol central.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
digi24.ro
image
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși
stirileprotv.ro
image
CTP: ”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good! Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
mediafax.ro
image
Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
I-a păcălit pe toți: ”Cineva îmi spunea cum să mă comport”. A spus STOP și a devenit o ”bestie” FOTO
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Indemnizaţie handicap 2026. Sumele primite de românii cu probleme medicale cresc anul acesta
playtech.ro
image
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani din activitatea sa
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
Adevărul despre escortarea avionului lui Nicușor Dan în spațiul aerian elvețian. A fost o misiune de rutină, nu un "gest de respect"
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine