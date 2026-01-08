Armata rusă reinventează cavaleria: cai de luptă cu internet prin satelit

Imagini distribuite pe rețelele sociale par să arate militari ruși care folosesc cai echipați cu terminale Starlink și camere video pentru transmisii în timp real de pe câmpul de luptă.

Un videoclip, apărut pe platforma X și publicat de un utilizator cunoscut sub numele „Special Kherson Cat”, arată un cal pe al cărui șa este montată o structură metalică ce susține un terminal Starlink și o cameră video. Potrivit descrierii contului, utilizatorul ar fi originar din regiunea Herson.

În înregistrare, un militar rus demonstrează funcționarea sistemului, explicând că echipamentul este fixat de șa și permite transmiterea video din timpul deplasării. Filmarea include imagini surprinse din spatele animalului, transmise aparent prin conexiunea Starlink.

Autenticitatea și data exactă a imaginilor nu au putut fi verificate independent.

Utilizarea animalelor în armata rusă

Apariția imaginilor se înscrie într-un context mai larg în care au existat relatări privind folosirea animalelor de către forțele ruse pe frontul din Ucraina. În februarie 2025, publicația Forbes relata că unele unități ruse ar fi început să folosească cai, pe fondul pierderilor semnificative de vehicule și echipamente mecanizate. Potrivit analiștilor citați, această „demecanizare” ar putea face trupele de infanterie mai vulnerabile la atacuri de artilerie și drone.

În decembrie, militari ai Brigăzii 92 de asalt a armatei ucrainene au publicat imagini care arătau un atac cu dronă asupra unui soldat rus călare. Clipul a stârnit reacții puternice online, inclusiv îngrijorări legate de soarta animalului implicat.

De asemenea, în septembrie, jurnalistul ucrainean Iuri Butusov a afirmat că armata rusă ar fi folosit inclusiv măgari pentru transport logistic. Un parlamentar rus, general-locotenent în rezervă Viktor Sobolev, a declarat la acel moment că utilizarea animalelor pentru sprijin logistic este „normală” în anumite condiții.

Imaginile recente cu cai echipați cu tehnologie de comunicații moderne ilustrează contrastul dintre mijloacele tradiționale și tehnologia avansată folosită în conflictul din Ucraina, un război în care dronele, sateliții și comunicațiile digitale joacă un rol central.