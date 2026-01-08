search
Ucraina, în alertă. Rusia ar putea lansa un „atac masiv” în noaptea de joi spre vineri. Zelenski: „Vor să profite de condițiile meteo”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că există informații despre un posibil nou atac masiv al Rusiei în noaptea de joi spre vineri și a cerut populației să fie atentă la alertele aeriene și să meargă în adăposturi. Liderul de la Kiev spune că Rusia încearcă să profite de condițiile meteo.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea lansa un nou atac FOTO: AFP
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea lansa un nou atac FOTO: AFP

Volodimir Zelenski a transmis, pe canalul său de Telegram, că autoritățile ucrainene se pregătesc pentru un nou val de atacuri și că populația trebuie să rămână vigilentă.

Există informații că în această noapte ar putea avea loc un nou atac masiv rusesc. Este foarte important să acordați atenție alarmelor aeriene astăzi, mâine, permanent, și să coborâți în adăposturi. Rușii sunt consecvenți: încearcă să profite de condițiile meteo. Am dispus ca guvernul să sprijine autoritățile locale, să ofere sprijin maxim tuturor celor implicați”, a declarat președintele Ucrainei.

Anterior, Zelenski subliniase același lucru, spunând că Moscova își păstrează tactica: „Rușii sunt consecvenți, neschimbați: încearcă să profite de condițiile meteo. Am dispus ca guvernul să ajute autoritățile locale, să sprijine cât mai mult pe toți cei implicați”.

Acordul cu SUA, „gata să fie semnat la cel mai înalt nivel”

În același timp, liderul de la Kiev a anunțat progrese importante pe plan diplomatic. Zelenski a spus că acordul-cadru cu Statele Unite privind planul de pace este „gata să fie semnat la cel mai înalt nivel” și că așteaptă raportul delegației ucrainene conduse de Rustem Umerov, după întoarcerea de la Paris.

Am vorbit cu Rustem Umirov. Echipa de negociere se întoarce în Ucraina. Aștept un răspuns cu toate detaliile, inclusiv cele care nu pot fi discutate la telefon. Au existat diferite formate de întâlniri cu echipa americană și cu echipa europeană. Considerăm că Acordul de Securitate cu Statele Unite este gata să fie semnat la cel mai înalt nivel”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că discuțiile despre reconstrucția și dezvoltarea economică sunt aproape finalizate: „Este important ca documentele privind reconstrucția Ucrainei și dezvoltarea economică a Ucrainei, a Statelor Unite și a Europei să fi fost discutate într-un format trilateral. Sunt aproape finalizate”.

Europa

