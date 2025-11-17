SUA „speră” să finalizeze acordul cu China privind mineralele rare până la sfârșitul lunii. În caz contrar, are „numeroase pârghii” pentru a riposta

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, şi-a exprimat duminică „speranţa” ca acordul dintre Statele Unite şi China privind exporturile de minerale rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile, notează AFP.

„Încă nu am finalizat acordul”, dar „sperăm să facem acest lucru până la Ziua Recunoştinţei", adică pe 27 noiembrie, a declarat secretarul american pentru Fox News.

Scott Bessent s-a arătat „încrezător” că „China îşi va respecta angajamentele”, scrie Agerpres, citând AFP.

În caz contrar, a subliniat el, Washingtonul are „numeroase pârghii” pentru a riposta.

Președintele american Donald Trump şi omologul său chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit la sfârșitul lunii octombrie pentru a atenua conflictul comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii.

După această întrevedere, Beijingul a fost de acord să suspende, pentru un an, restricțiile suplimentare impuse cu câteva săptămâni mai devreme asupra exporturilor de pământuri rare, metale cruciale pentru sectorul tehnologic global.

Aceste elemente sunt extrase în multe tărî, inclusiv în Statele Unite, dar China deţine un cvasi-monopol asupra procesării lor pentru a le face utilizabile în industrie.

„Vor circula liber aşa cum făceau înainte de 4 aprilie”

Acordul chino-american „prevede” că pământurile rare „vor circula liber așa cum făceau înainte de 4 aprilie”, potrivit lui Scott Bessent. Este vorba de data la care Beijingul a introdus mai multe restricții la export ca răspuns la taxele vamale americane.

Potrivit acordului anunțat la sfârşitul lui octombrie, guvernul SUA va reduce de la 57% la 47% taxele vamale impuse produselor chinezeşti care intră pe piaţa americană .

Totodată, China s-a angajat să cumpere 12 milioane de tone de soia americană până la sfârşitul anului şi 25 de milioane de tone anual după aceea.

„Credem că am remediat acest lucru”

Beijingul, care renunţase la soia produsă în Statele Unite ca represalii la războiul comercial lansat de Washington, i-a transformat pe fermierii americani în „pioni” ai politicilor sale, a acuzat Bessent.

Dar „credem că am remediat acest lucru”, a adăugat el.