Duminică, 17 August 2025
Adevărul
Video Trei state trimit Garda Națională la Washington, la cererea lui Trump. Protestele din capitală escaladează

Administrația Trump a mobilizat sute de militari ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, Carolina de Sud și Ohio pentru a întări controlul federal asupra capitalei, în ciuda opoziției oficialilor locali și a protestelor din stradă. 

Trei state republicane trimit Garda Națională la Washington FOTO: X
Trei state republicane trimit Garda Națională la Washington FOTO: X

Virginia de Vest a anunțat că va trimite între 300 și 400 de militari, Carolina de Sud 200, iar Ohio încă 150 în zilele următoare. Biroul guvernatorului Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a transmis că această desfășurare este „o dovadă de angajament pentru siguranța publică și cooperarea regională” și că statul va furniza „aproximativ 300-400 de oameni calificați, conform ordinului primit”.

Un purtător de cuvânt al guvernatorului, Drew Galang, a precizat că ordinul a venit vineri seara și că desfășurarea este în curs de organizare. La rândul său, un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că trupele sunt chemate pentru a „proteja bunurile federale, a crea un mediu sigur pentru forțele de ordine, atunci când este necesar, și a oferi o prezență vizibilă care să descurajeze infracțiunile”.

Contestări și tensiuni politice

Măsura vine după ce Donald Trump a preluat temporar controlul poliției din Washington, invocând o „urgență” legată de criminalitate și lipsa de adăpost. Totuși, datele poliției DC arată că infracționalitatea violentă era la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani în momentul revenirii lui Trump la Casa Albă, în ianuarie, și a continuat să scadă cu încă 26%.

Weekendul trecut, Trump a ordonat evacuarea persoanelor fără adăpost, amenințând cu relocarea forțată. Autoritățile locale au desființat una dintre tabere, spunând că pot acționa „mai uman” decât forțele federale. În paralel, o decizie a Departamentului de Justiție de a o înlocui pe șefa poliției din Washington, Pamela Smith, cu directorul DEA, Terry Cole, a fost blocată în instanță, judecătoarea Ana Reyes stabilind că Smith trebuie să rămână în funcție.

Reacții și proteste

Intervenția lui Trump a stârnit proteste în capitală. Zeci de persoane au mărșăluit sâmbătă din Dupont Circle până la Casa Albă, scandând împotriva „ocupației militare” și afișând bannere cu mesaje precum „Nu unei preluări fasciste a DC”.

Rețeaua Chamberlain, un grup de veterani, a criticat dur mobilizarea: „De la inundații la furtuni de iarnă, ne bazăm pe Garda Națională în situații de criză. Ei ar trebui să fie acasă, pregătiți să răspundă - nu într-o misiune politică de poliție”, a transmis organizația pe X.

Garda Națională, între ordine federale și rolul tradițional

Cei aproximativ 800 de membri ai Gărzii Naționale deja activi în Washington, sub controlul lui Trump, au fost folosiți la sarcini logistice și administrative, dar și pentru „înfrumusețarea zonelor”, potrivit Wall Street Journal. Oficialii au precizat că aceștia nu poartă arme, însă „armele sunt disponibile la nevoie și vor rămâne în depozit”.

Casa Albă a anunțat că trupele patrulează pe jos și cu vehicule în jurul National Mall și Union Station, fără a face arestări deocamdată. Totuși, un oficial american a spus că un ordin oficial pentru a permite militarilor să poarte arme este pregătit, vizând în special polițiștii militari.

Donald Trump a sugerat că ar putea extinde aceste măsuri și în alte orașe conduse de democrați. În San Francisco, un judecător federal urmează să decidă dacă Trump a încălcat legea când a trimis Garda Națională la Los Angeles, în iunie, fără acordul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom.

În mod normal, Garda Națională este mobilizată doar la cererea guvernatorilor statelor. Garda Națională din Districtul Columbia, însă, se află direct sub comanda președintelui.

SUA

