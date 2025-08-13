Video Garda Națională a arestat peste 20 de persoane la Washington. „Aceasta este doar începutul”

Trupele Gărzii Naționale americane au început să apară pe străzile Washingtonului, la o zi după ce președintele Donald Trump a dispus trimiterea lor în oraș și a preluat controlul asupra forței de poliție locale, susținând că nivelul de criminalitate violentă este în creștere.

Vehicule blindate au fost observate marți seara în zone centrale și la obiective turistice din capitala SUA. Oficialii au declarat că se așteaptă desfășurarea a 800 de militari ai Gărzii Naționale și a 500 de agenți federali de aplicare a legii, potrivit BBC.

Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, democrată, care a negat că orașul s-ar confrunta cu o creștere necontrolată a criminalității, a descris desfășurarea trupelor drept „o acțiune autoritară”.

Trump a amenințat cu măsuri similare și împotriva orașelor New York și Chicago, ambele conduse de democrați.

Militarii camuflați au început să sosească treptat în capitală încă de luni, după anunțul președintelui.

Aceștia au fost văzuți ridicând baricade în fața mai multor clădiri guvernamentale și făcând fotografii cu turiștii.

Potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, 23 de persoane au fost arestate luni seara de agenți federali, care colaborează cu forțele de ordine locale.

Ea a precizat că arestările au fost făcute pentru infracțiuni precum omor, posesie ilegală de arme, trafic de droguri, acte indecente, hărțuire, conducere imprudentă și alte fapte penale.

„Aceasta este doar începutul”, a spus Leavitt, adăugând: „Pe parcursul următoarei luni, administrația Trump va urmări și va aresta neîncetat fiecare infractor violent din District care încalcă legea, subminează siguranța publică și pune în pericol americanii respectuoși față de lege.”

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat ulterior că agenții FBI au fost implicați în aproximativ jumătate dintre arestări.

Atât primarul Washingtonului, cât și șefa poliției orașului au afirmat mai devreme în aceeași zi că împărtășesc același obiectiv cu agenții federali.

„Ceea ce mă interesează este ofensiva federală și cum să profităm la maximum de prezența agenților federali pe care îi avem”, a spus Bowser după o întâlnire cu procurorul general al SUA, Pam Bondi.

Șefa Poliției Metropolitane, Pamela Smith, a declarat: „Știm că trebuie să eliminăm armele ilegale de pe străzile noastre, iar dacă avem acest aflux de forțe suplimentare, știm că acest lucru va face orașul nostru și mai sigur.”

Însă, la o întâlnire publică marți seara, primarul și-a reluat criticile la adresa lui Trump.

Bowser a îndemnat comunitatea să „protejeze orașul, să protejeze autonomia, să protejeze dreptul nostru la autoguvernare și să depășim această situație, asigurându-ne că alegem o Cameră a Reprezentanților controlată de democrați, pentru a avea o contrapondere la această acțiune autoritară”, potrivit New York Times.

Acțiunea are loc în timp ce autoritățile au lansat o operațiune de căutare a unui atacator înarmat care a ucis luni seara un bărbat în Logan Circle, unul dintre cele mai la modă cartiere din Washington, aflat la doar 1,6 kilometri de Casa Albă.

Potrivit presei locale, aceasta a fost a 100-a crimă comisă în capitala SUA în acest an. Poliția a declarat că suspectul a fost văzut ultima dată purtând un tricou negru și având o pușcă asupra sa.

Incidentul a determinat Serviciul Secret al SUA să consolideze măsurile de securitate din jurul reședinței prezidențiale, ca măsură de precauție.

Conform datelor Poliției Metropolitane din Washington DC, infracțiunile violente au atins un vârf în 2023, apoi au scăzut anul trecut cu 35%, ajungând la cel mai mic nivel din ultimele trei decenii.

Însă președintele sindicatului polițiștilor din DC, Gregg Pemberton, a contestat aceste cifre, acuzând anterior departamentul de poliție al orașului că „falsifică deliberat datele privind criminalitatea, creând o imagine falsă de reducere a infracționalității, în timp ce comunitățile suferă”.

Datele FBI au arătat și ele o scădere a criminalității în Washington DC anul trecut, însă mai modestă, de 9%.

Studiile indică faptul că rata crimelor din capitală este peste media altor mari orașe americane.