search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Garda Națională a arestat peste 20 de persoane la Washington. „Aceasta este doar începutul”

0
0
Publicat:

Trupele Gărzii Naționale americane au început să apară pe străzile Washingtonului, la o zi după ce președintele Donald Trump a dispus trimiterea lor în oraș și a preluat controlul asupra forței de poliție locale, susținând că nivelul de criminalitate violentă este în creștere.

Trupele au fost mobilizate la Washington FOTO U.S. Army / X
Trupele au fost mobilizate la Washington FOTO U.S. Army / X

Vehicule blindate au fost observate marți seara în zone centrale și la obiective turistice din capitala SUA. Oficialii au declarat că se așteaptă desfășurarea a 800 de militari ai Gărzii Naționale și a 500 de agenți federali de aplicare a legii, potrivit BBC.

Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, democrată, care a negat că orașul s-ar confrunta cu o creștere necontrolată a criminalității, a descris desfășurarea trupelor drept „o acțiune autoritară”.

Trump a amenințat cu măsuri similare și împotriva orașelor New York și Chicago, ambele conduse de democrați.

Militarii camuflați au început să sosească treptat în capitală încă de luni, după anunțul președintelui.

Aceștia au fost văzuți ridicând baricade în fața mai multor clădiri guvernamentale și făcând fotografii cu turiștii.

Potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, 23 de persoane au fost arestate luni seara de agenți federali, care colaborează cu forțele de ordine locale.

Ea a precizat că arestările au fost făcute pentru infracțiuni precum omor, posesie ilegală de arme, trafic de droguri, acte indecente, hărțuire, conducere imprudentă și alte fapte penale.

„Aceasta este doar începutul”, a spus Leavitt, adăugând: „Pe parcursul următoarei luni, administrația Trump va urmări și va aresta neîncetat fiecare infractor violent din District care încalcă legea, subminează siguranța publică și pune în pericol americanii respectuoși față de lege.”

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat ulterior că agenții FBI au fost implicați în aproximativ jumătate dintre arestări.

Atât primarul Washingtonului, cât și șefa poliției orașului au afirmat mai devreme în aceeași zi că împărtășesc același obiectiv cu agenții federali.

„Ceea ce mă interesează este ofensiva federală și cum să profităm la maximum de prezența agenților federali pe care îi avem”, a spus Bowser după o întâlnire cu procurorul general al SUA, Pam Bondi.

Citește și: Trump, gafă în timpul unei conferințe de presă: „Merg în Rusia vineri”

Șefa Poliției Metropolitane, Pamela Smith, a declarat: „Știm că trebuie să eliminăm armele ilegale de pe străzile noastre, iar dacă avem acest aflux de forțe suplimentare, știm că acest lucru va face orașul nostru și mai sigur.”

Însă, la o întâlnire publică marți seara, primarul și-a reluat criticile la adresa lui Trump.

Bowser a îndemnat comunitatea să „protejeze orașul, să protejeze autonomia, să protejeze dreptul nostru la autoguvernare și să depășim această situație, asigurându-ne că alegem o Cameră a Reprezentanților controlată de democrați, pentru a avea o contrapondere la această acțiune autoritară”, potrivit New York Times.

Acțiunea are loc în timp ce autoritățile au lansat o operațiune de căutare a unui atacator înarmat care a ucis luni seara un bărbat în Logan Circle, unul dintre cele mai la modă cartiere din Washington, aflat la doar 1,6 kilometri de Casa Albă.

Potrivit presei locale, aceasta a fost a 100-a crimă comisă în capitala SUA în acest an. Poliția a declarat că suspectul a fost văzut ultima dată purtând un tricou negru și având o pușcă asupra sa.

Incidentul a determinat Serviciul Secret al SUA să consolideze măsurile de securitate din jurul reședinței prezidențiale, ca măsură de precauție.

Conform datelor Poliției Metropolitane din Washington DC, infracțiunile violente au atins un vârf în 2023, apoi au scăzut anul trecut cu 35%, ajungând la cel mai mic nivel din ultimele trei decenii.

Însă președintele sindicatului polițiștilor din DC, Gregg Pemberton, a contestat aceste cifre, acuzând anterior departamentul de poliție al orașului că „falsifică deliberat datele privind criminalitatea, creând o imagine falsă de reducere a infracționalității, în timp ce comunitățile suferă”.

Datele FBI au arătat și ele o scădere a criminalității în Washington DC anul trecut, însă mai modestă, de 9%.

Studiile indică faptul că rata crimelor din capitală este peste media altor mari orașe americane.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Anularea alegerilor din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
gandul.ro
image
O stare de asediu permanent. De ce Kremlinul se pregătește pentru viața după război
mediafax.ro
image
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
fanatik.ro
image
Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
"Nebunie" în preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotată decât FCSB s-a calificat în play-off!
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Legea pensiilor private, în dezbatere publică după valul de critici. Propunerile care vor fi luate în discuție
observatornews.ro
image
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
A vrut să pară cool, dar românii l-au taxat imediat! Gafa făcută de Nicuşor Dan de față cu partenera sa, total neaşteptată
playtech.ro
image
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Accident grav în județul Mehedimți! Două persoane au murit după ce un autoturism a intrat într-o mașină de poliție
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI. David Popovici își păstrează culoarul și în afara bazinului! Conduce un alt Porsche și a făcut baie de mulțime la mall
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie