Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să fie evacuate „imediat” din Washington

Președintele american Donald Trump promite o capitală „mai sigură și mai frumoasă” și anunță mutarea rapidă a mii de oameni fără adăpost din Washington.

Donald Trump a declarat că persoanele fără adăpost din Washington trebuie să părăsească orașul „imediat”, afirmând că vor primi adăposturi în afara capitalei. Anunțul a fost făcut pe platforma sa, Truth Social, și vine în contextul în care președintele american dorește să schimbe imaginea orașului.

„Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT. Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală”, a scris Trump pe platforma sa.

Potrivit TF1 Info, proiectul va fi detaliat luni, într-o conferință de presă în care Trump promite să facă din Washington „cea mai sigură și frumoasă” capitală din istorie.

Posibilă creștere a prezenței federale în oraș

Primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a declarat pentru MSNBC, înaintea mesajelor președintelui, că evenimentul de luni ar putea anunța „un aflux de forțe federale de ordine” în capitală, relatează News.ro.

La finalul lunii martie 2025, Trump a semnat un decret prin care a extins controlul guvernului federal asupra municipalității, în special în privința combaterii imigrației ilegale.

Critici privind aspectul orașului

În februarie 2025, președintele republican se plângea public de starea capitalei: „Sunt prea multe infracțiuni, graffiti, prea multe corturi (ale persoanelor fără adăpost) pe pajiști, pe aceste pajiști magnifice”.

Datele Ministerului Locuințelor arată că, în 2024, Washingtonul avea aproximativ 5.600 de persoane fără adăpost. Trump a subliniat în mai multe rânduri că imaginea orașului este esențială, mai ales că aici vin frecvent demnitari străini.

Un oraș cu statut special

Washingtonul are un statut unic în SUA. Fondat după Războiul de Independență pentru a fi capitală federală, orașul nu aparține niciunui stat. Constituția prevede că este administrat de Congres, însă, în urma unei legi din 1973, locuitorii pot alege un consiliu municipal, ale cărui decizii sunt oricum supuse aprobării Congresului.