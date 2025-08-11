Trump plasează poliția sub control federal și trimite Garda Națională în capitala SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat că a dispus controlul federal asupra departamentului de poliție din Washington, DC, unde va trimite totodată trupe ale Gărzii Naționale, drept răspuns la ratele ridicate criminalității despre care a spus că „au scăpat de sub control”.

Trump motivează decizia prin faptul că orașul a fost „acaparat de bande violente și criminali însetați de sânge”. „Vom recupera capitala noastră”, a promis el.

Trump a precizat că 800 de soldați ai Gărzii Naționale vor fi staționați la Washington și ar putea desfășura și mai mulți, dacă va fi necesar.

„E timpul pentru „acțiuni dramatice”, spune Trump, anunțând o serie de măsuri, inclusiv:

Declararea unei stări de urgență în siguranță publică în Washington DC;

Pam Bondi preia controlul asupra poliției.

Desfășurarea mai multor ofițeri de poliție și agenți FBI pe străzi

Îndepărtarea bandelor criminale din oraș.

Primarul orașului Washington DC, Muriel Bowser, a respins afirmațiile lui Trump conform cărora capitala se confruntă cu un val de criminalitate.

Infracționalitatea a atins un vârf în în 2023, dar datele arată că a scăzut constant de atunci.

Statisticile indică, de asemenea, că infracțiunile violente din oraș sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.

Potrivit ministrului de interne, forțele de ordine a început deja să îndepărteze taberele persoanelor fără adăpost din parcuri.

„Scăpăm și de mahalale”, a anunțat Trump într-o conferință de presă.

Președintele american a luat această decizie în baza unei legi din 1973, care permite președintelui să preia controlul asupra poliției orașului pentru 48 de ore dacă „stabilește că există condiții speciale de natură urgentă”, care necesită utilizarea departamentului în scopuri federale.

Președintele a indicat că intenționează să prelungească termenul dincolo de 48 de ore și va notifica în mod oficial părțile relevante.

„Voi face notificările corespunzătoare către Congres și către primar”, a spus Trump.