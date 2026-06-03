Breaking Un elicopter al Marinei Regale britanice, prăbușit pe un câmp din Devon: mai multe drumuri au fost închise, iar întreaga zonă a fost izolată

Un elicopter al Marinei Regale britanice (Royal Navy) s-a prăbușit miercuri, 3 iunie, într-un câmp din comitatul Devon, în sud-vestul Angliei. Incidentul a avut loc în zona Sourton Down, în apropiere de orașul Okehampton, potrivit poliției din Devon și Cornwall.

Forțele de ordine au transmis că echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la locul accidentului, iar zona a fost securizată.

Ministerul Apărării britanic a confirmat că aparatul de zbor implicat aparține Royal Navy. Potrivit Marinei Regale, elicopterul s-a prăbușit în jurul orei 4:00 dimineața, iar circumstanțele producerii incidentului sunt în prezent investigate.

„Ar fi nepotrivit să comentăm suplimentar în acest moment”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției, potrivit sky news.

În urma accidentului, mai multe drumuri din zonă au fost închise, inclusiv segmente ale A30 și A386, ceea ce a dus la perturbări semnificative în trafic.

Autoritățile de transport estimează că restricțiile ar putea rămâne în vigoare până la mijlocul zilei.

Zona în care s-a produs prăbușirea se află în apropierea unei facilități militare utilizate frecvent pentru antrenamente ale piloților de elicoptere din cadrul Forței de Elicoptere Commando.

Ancheta este în desfășurare.