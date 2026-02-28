Video Cel puțin 15 morți după prăbușirea unui avion militar care transporta bancnote, în Bolivia

Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbușit vineri în apropierea capitalei Boliviei, La Paz, avariind mai multe vehicule aflate pe o autostradă și împrăștiind bani pe carosabil, relatează The Guardian.

Șeful echipelor de pompieri, Pavel Tovar, nu a precizat dacă victimele se aflau la bordul aeronavei sau pe șoseaua din apropierea aeroportului. El a confirmat însă că mai multe persoane au fost rănite.

Imagini difuzate de presa locală arată persoane care s-au grăbit să adune bancnotele împrăștiate, în timp ce polițiști echipați pentru intervenții antirevoltă au încercat să îi disperseze folosind gaze lacrimogene.

Aeronava implicată este un avion de transport de tip Lockheed C-130 Hercules, care a ieșit de pe pistă pe Aeroportul Internațional El Alto și a derapat de-a lungul unei artere rutiere înainte de a se opri pe un câmp.

Resturi ale avionului, mașini distruse și trupuri neînsuflețite au fost observate pe carosabil. Potrivit lui Tovar, cel puțin 15 vehicule au fost implicate în incident. Pompierii au reușit să lichideze incendiul izbucnit după impact.

Ministrul Apărării: „Acești bani nu au valoare legală”

Ministrul Apărării, Marcelo Salinas, a transmis un avertisment clar celor care au încercat să ia bancnotele din zona accidentului: „Vreau să le fie foarte clar celor care încearcă să ia bani din avionul implicat în această tragedie că aceşti bani nu au valoare legală, deoarece nu au fost emişi de Banca Centrală şi nu au număr de serie, iar tentativa de a folosi aceşti bani reprezintă o infracţiune.”

El a făcut apel și la respectarea doliului: „De asemenea, le cerem tuturor celor care comit acte de vandalism în această zonă să se abţină şi să respecte doliul şi durerea prin care trecem în aceste momente dificile.”

Un martor a declarat pentru Reuters că sora sa se afla într-o mașină lovită de o roată desprinsă din avion în momentul prăbușirii. „O roată a avionului a căzut peste maşină, iar sora mea a fost rănită pentru că impactul roţii a lovit-o în cap, aşa că a fost dusă de urgenţă la spital”, a spus bărbatul.

Aeronava decolase din Santa Cruz

Potrivit Autorității Boliviene pentru Navigație Aeriană și Aeroporturi (NAABOL), avionul decolase din orașul Santa Cruz și s-a prăbușit în timpul aterizării la La Paz. În urma accidentului, aeroportul și-a suspendat temporar operațiunile.

Generalul forțelor aeriene boliviene, Sergio Lora, a declarat că doi dintre cei șase membri ai echipajului erau dați dispăruți până vineri seară. El a precizat că aeronava își încărcase marfa în Santa Cruz.

Aeroportul Internațional El Alto a fost închis temporar, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.