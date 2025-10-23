search
Joi, 23 Octombrie 2025
Video „Trei narcoteroriști”, uciși într-un nou atac american în Pacific. Trump sugerează posibile operațiuni terestre în Venezuela

Publicat:

Armata americană a lansat un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de implicare în traficul de droguri în Oceanul Pacific, soldat cu moartea a trei persoane. Acțiunea face parte din campania controversată a administrației Trump împotriva „narcoterorismului”, care ar putea fi extinsă și la atacuri terestre în Venezuela.

„Trei narcoteroriști”, uciși într-un nou atac american în Pacific FOTO: Captură video
„Trei narcoteroriști”, uciși într-un nou atac american în Pacific FOTO: Captură video

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a anunțat miercuri seara, pe platforma X, că armata americană a efectuat un nou atac asupra unei ambarcațiuni aflate „în apele internaționale” din estul Oceanului Pacific. „Încă o dată, teroriștii acum decedați erau implicați în traficul de droguri în estul Pacificului”, a scris Hegseth, publicând și o înregistrare video de 30 de secunde care arată momentul exploziei navei.

Potrivit oficialului, „cei trei narcoteroriști” aflați la bord au fost uciși în timpul atacului. În ultimele 24 de ore, armata SUA a ucis în total cinci presupuşi traficanţi de droguri în două operaţiuni distincte, ambele desfăşurate în Pacific.

Extinderea campaniei militare

Aceste atacuri marchează o nouă etapă în campania de combatere a traficului de droguri lansată de administrația Trump, după mai multe operațiuni similare desfășurate în Caraibe. Până în prezent, în urma acestor acțiuni, au murit cel puțin 37 de persoane – 32 în Caraibe și 5 în Pacific.

„Nava era cunoscută de serviciile noastre de informaţii ca fiind implicată în traficul ilicit de narcotice, tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri şi transporta narcotice”, a declarat Hegseth, fără a furniza dovezi suplimentare.

În ciuda numărului mare de victime, administrația americană nu a oferit detalii clare despre cantitățile de droguri presupus transportate de navele vizate sau despre probele care au justificat folosirea forței letale.

Trump: „Fiecare atac salvează vieți americane”

Întrebat de presă despre noile atacuri, Donald Trump a afirmat că administrația sa are „autoritatea legală” pentru aceste operațiuni. „Cred că fiecare atac salvează vieți americane”, a spus el.

Totodată, președintele american a reiterat posibilitatea extinderii campaniei împotriva traficanților de droguri prin atacuri terestre în Venezuela. „Probabil că ne vom întoarce la Congres şi vom explica exact ce facem când ajungem pe uscat”, a declarat Trump. „Nu suntem obligaţi să facem asta, dar cred că aş vrea să o fac”, a adăugat el.

Întrebări despre legalitate și rolul armatei

Mai mulți experți juridici americani au pus sub semnul întrebării legalitatea acestor acțiuni militare și motivul pentru care ele sunt desfășurate de armată, și nu de Paza de Coastă, agenția responsabilă de aplicarea legii pe mare.

Atacurile din Pacific vin pe fondul unei prezențe militare americane extinse în regiunea Caraibelor, unde SUA au desfășurat distrugătoare cu rachete ghidate, avioane F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de soldați.

Operațiunea „Viper” și confiscările recente

În august, Paza de Coastă a lansat Operațiunea Viper, o misiune de amploare pentru combaterea traficului de droguri în Oceanul Pacific. Pe 15 octombrie, instituția a anunțat confiscarea a peste 100.000 de kilograme de cocaină. Nu este clar, însă, de ce administrația Trump a decis să folosească armata pentru atacuri aeriene în locul unor acțiuni de interceptare și capturare.

Săptămâna trecută, Reuters a relatat că doi presupuşi traficanţi de droguri au supravieţuit unui atac american în Caraibe. Ei au fost salvați de o navă a Marinei SUA și ulterior repatriați în Columbia și Ecuador.

SUA

