Raiduri, avioane stealth și drone. Este iminent un atac al SUA în Venezuela?

SUA au continuat atacurile asupra presupuselor nave implicate în contrabanda cu droguri în largul coastelor Venezuelei. Recent, președintele american, care își propune să oprească traficanții să aducă drogurile în SUA, a dat de înțeles că administrația americană ar putea lua decizia de a extinde operațiunile la sol, relatează The Sun.

Președintele SUA a lăudat duminică eforturile Marinei de a „elimina teroriștii”, în timp ce SUA continuă războiul împotriva cartelurilor de droguri.

Trump a dat de înțeles că ia în considerare acțiuni suplimentare pe teritoriul Venezuelei.

Vorbind la Stația Navală Norfolk, lângă portavionul USS Harry S. Truman, a vorbit despre ultimul atac asupra unei nave de contrabandă: „În ultimele săptămâni, Marina ne-a sprijinit misiunea de a-i elimina pe teroriștii cartelului... Am mai efectuat una aseară.”

Următoarele ținte vor fi cartelurile din interiorul Venezuelei, a adăugat el.

„Nu mai vin pe mare, așa că acum va trebui să începem să căutăm pe uscat, pentru că vor fi forțați să se deplaseze pe uscat”, a spus el.

Orice potențială acțiune de acest fel ar fi fără precedent, dat fiind că armata americană nu a vizat niciodată în mod direct cartelurile din Mexic sau Venezuela.

Ce ar însemna un atac la sol

Javed Ali, profesor asociat la Universitatea din Michigan, a apreciat că un eventual atac direct asupra cartelurilor de la nord de graniță i-ar oferi președintelui SUA cea mai largă oportunitate de acțiune în interiorul Mexicului.

El a explicat că Trump ar putea, de asemenea, să activeze Articolul II din Constituția SUA, care oferă președintelui autoritatea de a apela la armata pentru a apăra teritoriul țării.

Totodată, SUA ar putea invoca și Legea privind autoritățile în vreme de război, care i-ar acorda lui Trump 60 de zile pentru a efectua operațiuni militare înainte de a fi nevoit să solicite aprobarea Congresului.

Deciziile lui Trump vin în urma semnării unor ordine executive prin care a desemnat cartelurile drept organizații teroriste străine.

În cazul unor operațiuni terestre, prima sa opțiune ar fi probabil loviturile aeriene, cel mai probabil cu ajutorul puternicelor dronelor Reaper.

Însă pentru ca acestea să fie posibile, autoritățile mexicane ar trebui să-și dea acordul, ca de altfel pentru orice acțiune militară care ar fi întreprinsă de SUA.

În acest sens, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a subliniat că ordinul executiv este aplicabil doar cu condiția unei coordonări strânse între cele două guverne.

„Cu toții vrem să luptăm împotriva cartelurilor de droguri. SUA pe teritoriul lor, iar noi pe teritoriul nostru”, a spus Sheinbaum.

Trump s-ar confrunta și cu alte probleme, inclusiv să determine cu ce carteluri ar trebui să înceapă.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a prezentat săptămâna trecută unul dintre atacurile de precizie asupra unei nave folosite pentru contrabanda cu narcotice. Aceasta naviga în apele internaționale înainte ca o ploaie de proiectile să se abată asupra acesteia și să-l distrugă într-o explozie uriașă.

Oficialul american a declarat pentru Fox News că „toate opțiunile sunt pe masă dacă avem de-a face cu ceea ce sunt desemnate drept organizații teroriste străine”.

El a adăugat că are „toate autorizațiile necesare” pentru a efectua atacurile, fără a oferi detalii.

Pe platforma X, secretarul american al apărării a precizat că nava transporta „cantități substanțiale de narcotice - care se îndreptau spre America pentru a otrăvi poporul nostru”.

„Aceste atacuri vor continua până când atacurile asupra poporului american se vor lua sfârșit”, a avertizat el.

Liderul Venezuelei, acuzat de legături cu cartelurile de droguri

Președintele SUA și-a exprimat de multe ori dorința de a folosi forța împotriva cartelurilor, el acuzându-l pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, că le susține activ.

Maduro a negat acuzațiile, însă situația e tensionată.

SUA au poziționat distrugătoare și soldați în zonă, în timp ce dictatorul venezuelan a ordonat mobilizarea de trupe.

Dictatorul Venezuelei a transmis inițial răspuns dur Washingtonului, acuzând SUA că încearcă să-l înlăture de la putere și să instaleze un „guvern marionetă”.

Potrivit relatărilor, SUA se pregătesc să cucerească porturi și aerodromuri din Venezuela.

Vineri, Maduro și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că America efectuează „o agresiune armată pentru a impune o schimbare de regim”.

El a spus anterior că SUA au „1.200 de rachete îndreptate spre capetele noastre. Au un submarin nuclear”.

„Există opt distrugătoare în Caraibe , lucruri nemaivăzute până acum”, a spus el.

Maduro a subliniat că orice stat care înfruntă Venezuela va primi „o lecție”, indiferent cât de puternic ar fi.

De asemenea, el și-a declarat nevinovăția în ceea ce privește traficul de droguri și a susținut că SUA doresc, de fapt, doar să fure petrolul, gazele și aurul Venezuelei.

SUA ar fi suspendat contactele diplomatice

Președintele Trump a întrerupt discuțiile diplomatice cu Venezuela în mijlocul eforturilor sale de a pune capăt traficului de droguri și cartelurilor care operează în SUA, potrivit unui raport al New York Times.

Ziarul a citat oficiali americani, potrivit cărora Trump ar fi închis ușa negocierilor, ceea ce ar putea duce la o intensificare a acțiunilor militare împotriva traficanților de droguri, a navelor de contrabandă sau a guvernului președintelui Nicolás Maduro.

Potrovit NYT, Richard Grenell, trimisul special care conducea discuțiile cu Maduro, a fost informat pe 2 octombrie că toate contactele diplomatice trebuie să înceteze.

În timpul unei întâlniri cu lideri militari de rang înalt, Trump l-ar fi sunat direct pe dl Grenell și i-ar fi comunicat ordinul.

Președintele american își arată în acest fel nemulțumirea față de ceea ce administrația consideră a fi intransigență din partea Venezuelei.

În septembrie, Maduro i-a scris o scrisoare lui Trump în care negat traficul de droguri din Venezuela. El a propus totodată continuarea negocierilor cu SUA prin intermediul lui Grenell.

Oficialii au declarat, de asemenea, pentru New York Times că președintele este frustrat de refuzul lui Maduro de a demisiona voluntar.

Administrația Trump l-a acuzat pe Maduro că se află în fruntea unui „narco-stat”, inculpându-l pentru trafic de droguri și oferind o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea sa.

Înalți oficiali au declarat că au fost elaborate mai multe planuri, inclusiv potențiale operațiuni care vizează înlăturarea lui Maduro de la putere.

Secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio, l-a descris, de asemenea, pe Maduro ca fiind un „fugar de justiția americană” și un „lider ilegitim”.

Ultimul ordin al lui Trump vine pe fondul escaladării activității militare americane și al atacurilor împotriva presupuselor ambarcațiuni ale cartelului în apropierea apelor venezuelene.

Luna trecută, administrația a notificat oficial Congresul că SUA este angajată într-un „conflict armat” cu cartelurile de droguri, desemnând membrii cartelului drept „combatanți ilegali”.