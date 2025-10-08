search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Raiduri, avioane stealth și drone. Este iminent un atac al SUA în Venezuela?

0
0
Publicat:

SUA au continuat atacurile asupra presupuselor nave implicate în contrabanda cu droguri în largul coastelor Venezuelei. Recent, președintele american, care își propune să oprească traficanții să aducă drogurile în SUA, a dat de înțeles că administrația americană ar putea lua decizia de a extinde operațiunile la sol, relatează The Sun.

SUA au atacat presupuse nave de contrabandă FOTO ARHIVĂ
SUA au atacat presupuse nave de contrabandă FOTO ARHIVĂ

Președintele SUA a lăudat duminică eforturile Marinei de a „elimina teroriștii”, în timp ce SUA continuă războiul împotriva cartelurilor de droguri.

Trump a dat de înțeles că ia în considerare acțiuni suplimentare pe teritoriul Venezuelei.

Vorbind la Stația Navală Norfolk, lângă portavionul USS Harry S. Truman, a vorbit despre ultimul atac asupra unei nave de contrabandă: „În ultimele săptămâni, Marina ne-a sprijinit misiunea de a-i elimina pe teroriștii cartelului... Am mai efectuat una aseară.”

Următoarele ținte vor fi cartelurile din interiorul Venezuelei, a adăugat el.

„Nu mai vin pe mare, așa că acum va trebui să începem să căutăm pe uscat, pentru că vor fi forțați să se deplaseze pe uscat”, a spus el.

Orice potențială acțiune de acest fel ar fi fără precedent, dat fiind că armata americană nu a vizat niciodată în mod direct cartelurile din Mexic sau Venezuela.

Ce ar însemna un atac la sol

Javed Ali, profesor asociat la Universitatea din Michigan, a apreciat că un eventual atac direct asupra cartelurilor de la nord de graniță i-ar oferi președintelui SUA cea mai largă oportunitate de acțiune în interiorul Mexicului.

El a explicat că Trump ar putea, de asemenea, să activeze Articolul II din Constituția SUA, care oferă președintelui autoritatea de a apela la armata pentru a apăra teritoriul țării.

Totodată, SUA ar putea invoca și Legea privind autoritățile în vreme de război, care i-ar acorda lui Trump  60 de zile pentru a efectua operațiuni militare înainte de a fi nevoit să solicite aprobarea Congresului.

Deciziile lui Trump vin în urma semnării unor ordine executive prin care a desemnat cartelurile drept organizații teroriste străine.

În cazul unor operațiuni terestre, prima sa opțiune ar fi probabil loviturile aeriene, cel mai probabil cu ajutorul puternicelor dronelor Reaper.

Însă pentru ca acestea să fie posibile, autoritățile mexicane ar trebui să-și dea acordul, ca de altfel pentru orice acțiune militară care ar fi întreprinsă de SUA. 

În acest sens, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a subliniat că ordinul executiv este aplicabil doar cu condiția unei coordonări strânse între cele două guverne.

„Cu toții vrem să luptăm împotriva cartelurilor de droguri. SUA pe teritoriul lor, iar noi pe teritoriul nostru”, a spus Sheinbaum.

Trump s-ar confrunta și cu alte probleme, inclusiv să determine cu ce carteluri ar trebui să înceapă.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a prezentat săptămâna trecută unul dintre atacurile de precizie asupra unei nave folosite pentru contrabanda cu narcotice. Aceasta naviga în apele internaționale înainte ca o ploaie de proiectile să se abată asupra acesteia și să-l distrugă într-o explozie uriașă.

Oficialul american a declarat pentru Fox News că „toate opțiunile sunt pe masă dacă avem de-a face cu ceea ce sunt desemnate drept organizații teroriste străine”.

El a adăugat că are „toate autorizațiile necesare” pentru a efectua atacurile, fără a oferi detalii.

Pe platforma X, secretarul american al apărării a precizat că nava transporta „cantități substanțiale de narcotice - care se îndreptau spre America pentru a otrăvi poporul nostru”.

„Aceste atacuri vor continua până când atacurile asupra poporului american se vor lua sfârșit”, a avertizat el.

Liderul Venezuelei, acuzat de legături cu cartelurile de droguri

Președintele SUA și-a exprimat de multe ori dorința de a folosi forța împotriva cartelurilor, el acuzându-l pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, că le susține activ.

Maduro a negat acuzațiile, însă situația e tensionată.

SUA au poziționat distrugătoare și soldați în zonă, în timp ce dictatorul venezuelan a ordonat mobilizarea de trupe.

Dictatorul Venezuelei a transmis inițial răspuns dur Washingtonului, acuzând  SUA că încearcă să-l înlăture de la putere și să instaleze un „guvern marionetă”.

Potrivit relatărilor, SUA se pregătesc să cucerească porturi și aerodromuri din Venezuela.

Vineri, Maduro și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că America efectuează „o agresiune armată pentru a impune o schimbare de regim”.

El a spus anterior că SUA au „1.200 de rachete îndreptate spre capetele noastre. Au un submarin nuclear”.

„Există opt distrugătoare în Caraibe , lucruri nemaivăzute până acum”, a spus el.

Maduro a subliniat că orice stat care înfruntă Venezuela va primi „o lecție”, indiferent cât de puternic ar fi.

De asemenea, el și-a declarat nevinovăția în ceea ce privește traficul de droguri și a susținut că SUA doresc, de fapt, doar să fure petrolul, gazele și aurul Venezuelei.

SUA ar fi suspendat contactele diplomatice

Președintele Trump a întrerupt discuțiile diplomatice cu Venezuela în mijlocul eforturilor sale de a pune capăt traficului de droguri și cartelurilor care operează în SUA, potrivit unui raport al New York Times.

Ziarul a citat oficiali americani, potrivit cărora Trump ar fi închis ușa negocierilor, ceea ce ar putea duce la o intensificare a acțiunilor militare împotriva traficanților de droguri, a navelor de contrabandă sau a guvernului președintelui Nicolás Maduro.

Potrovit NYT,  Richard Grenell, trimisul special care conducea discuțiile cu Maduro, a fost informat pe 2 octombrie că toate contactele diplomatice trebuie să înceteze.

În timpul unei întâlniri cu lideri militari de rang înalt, Trump l-ar fi sunat direct pe dl Grenell și i-ar fi comunicat ordinul.

Președintele american își arată în acest fel nemulțumirea  față de ceea ce administrația consideră a fi intransigență din partea Venezuelei.

În septembrie, Maduro i-a scris o scrisoare lui Trump în care negat traficul de droguri din Venezuela. El a propus totodată continuarea negocierilor cu SUA prin intermediul lui Grenell.

Oficialii au declarat, de asemenea, pentru New York Times că președintele este frustrat de refuzul lui Maduro de a demisiona voluntar.

Administrația Trump l-a acuzat pe Maduro că se află în fruntea unui „narco-stat”, inculpându-l pentru trafic de droguri și oferind o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea sa.

Înalți oficiali au declarat că au fost elaborate mai multe planuri, inclusiv potențiale operațiuni care vizează înlăturarea lui Maduro de la putere.

Secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio, l-a descris, de asemenea, pe Maduro ca fiind un „fugar de justiția americană” și un „lider ilegitim”.

Ultimul ordin al lui Trump vine pe fondul escaladării activității militare americane și al atacurilor împotriva presupuselor ambarcațiuni ale cartelului în apropierea apelor venezuelene.

Luna trecută, administrația a notificat oficial Congresul că SUA este angajată într-un „conflict armat” cu cartelurile de droguri, desemnând membrii cartelului drept „combatanți ilegali”. 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan – Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17
gandul.ro
image
Atenție dacă ai această monedă de 2 euro în buzunar: poate valora până la 26.000 de euro
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut anunțul
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
playtech.ro
image
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la Cotroceni, om cu greutate
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Abia acum s-a aflat din ce cauză a murit Felix Baumgartner! Ce dezvăluiri au făcut anchetatorii la trei luni după decesul sportivului
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Bani mai mulți pentru pensionari, până în 2030. Calculul sumei exacte în funcție de pensia actuală
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani