Video A treia navă venezueleană, distrusă de SUA. Trump: „Nu mai trimite droguri în Statele Unite!”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite au eliminat o a treia navă venezueleană, în cadrul operațiunilor împotriva traficului de droguri.

„De fapt, am eliminat trei nave, nu două, dar voi aţi văzut două”, a spus Trump în fața jurnaliștilor, referindu-se la atacurile anterioare asupra unor ambarcațiuni despre care Washingtonul susține că erau folosite pentru transportul de droguri către SUA.

Întrebat ce mesaj dorește să transmită liderului venezuelean Nicolas Maduro, Trump a răspuns: „Nu mai trimite droguri în Statele Unite”.

Până acum, administrația americană nu a oferit detalii despre locul sau data celui de-al treilea atac, potrivit News.ro.

Operațiunile anterioare

Prima acțiune militară americană, din 2 septembrie, în zona Caraibelor, s-a soldat cu 11 morți, potrivit lui Trump. SUA au desfășurat acolo forțe navale în cadrul campaniei împotriva cartelurilor de droguri.

Ulterior, luni dimineață, Trump a anunțat pe platforma sa Truth Social un al doilea atac, desfășurat „în zona de responsabilitate” a comandamentului militar american pentru America de Sud și Caraibe. Potrivit acestuia, trei „narcoteroriști” venezueleni au fost uciși, iar mesajul a fost însoțit de un videoclip ce arată o navă distrusă într-o explozie.

Statele Unite îl acuză pe Nicolas Maduro că ar conduce o rețea de trafic de droguri cunoscută sub numele de Cartelul Soarelui, a cărei existență este însă contestată.

Reacția Venezuelei

„Există o agresiune militară în curs, iar Venezuela are dreptul, în conformitate cu legile internaţionale, să răspundă”, a declarat Maduro luni. El a avertizat că țara sa își va exercita „dreptul legitim de a se apăra”.

Liderul venezuelean a respins acuzațiile Washingtonului, calificându-le drept „minciuni”. Maduro a mai afirmat că traseele cocainei către Statele Unite nu trec prin Venezuela, ci „tranzitează în principal Pacificul şi porturile din Ecuador”.

În legătură cu atacul din 2 septembrie, soldat cu 11 morți, Maduro a afirmat că a fost „o crimă odioasă” și o încălcare a legilor internaționale și ale SUA.

