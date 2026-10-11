O navă cu motorină rusească, plecată înainte de acordul Trump-Putin, se apropie de coasta americană

Petrolierul MINERVA ZEN, care transportă prima încărcătură de motorină rusească a cărei exportare a permis-o Donald Trump cu o zi înainte, se îndreaptă spre coasta de est a Statelor Unite. Potrivit analistei maritime Michelle Wiese Bockmann, care citează date ale companiei de analiză Vortexa, nava ar urma să ajungă în SUA în 48 de ore.

Nava MINERVA ZEN, aflat sub pavilion grecesc, se indreaptă spre SUA Foto: X@daphnetoli

Nava din clasa MR, aflat sub pavilion grecesc, nu a indicat un port de destinație de când a plecat, luna trecută, din Sankt-Petersburg, încărcat cu aproximativ 280.000 de barili de motorină sau benzină. Conform site-ului VesselFinder, nava se îndreaptă spre portul american Wilmington.

Cantități limitate

Wiese Bockmann subliniază că Rusia dispune, de fapt, de puțină motorină de vândut. „În prezent, probabil că doar câteva încărcături vor putea fi importate în SUA. Aceste volume nu vor ajuta la depășirea deficitului global și nici nu vor influența semnificativ prețurile interne din SUA”, a spus ea.

Datele Vortexa arată că exporturile rusești de motorină și benzină au scăzut brusc în trimestrul al treilea, la 190.000 de barili pe zi, de la 690.000 în al doilea trimestru și 850.000 în primul.

În iulie, Rusia a prelungit interdicția de export al benzinei și motorinei pentru a face față deficitului intern, după ce 51% din capacitatea rafinăriilor sale a fost scoasă din funcțiune. Din acest motiv, în trimestrul al treilea țara a importat atât motorină, cât și benzină. Ultima livrare de import a fost înregistrată pe 7 octombrie: 150.000 de barili de motorină au ajuns în portul rusesc Vîsoțk, la bordul petrolierului Soyana, care navighează sub pavilion rusesc și este vizat de sancțiuni occidentale.

Acordul Trump-Putin și reacțiile

Cu o zi înainte, Trump anunțase o înțelegere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care prevede o relaxare temporară a sancțiunilor asupra produselor petroliere rusești. Astfel, Rusia ar putea exporta pe piețele mondiale până la 1,8 milioane de tone de motorină.

Președintele american susține că, datorită controlului deplin al SUA asupra Strâmtorii Ormuz și deciziei privind produsele petroliere rusești, prețul motorinei în America și în lume va scădea în curând la niveluri record.

Oficiali ucraineni cred că Washingtonul a pregătit din timp ridicarea sancțiunilor asupra motorinei rusești

Delegația de la Miami spune că negocierile au părut o capcană. Kievul susține că ridicarea restricțiilor subminează ideea unui armistițiu energetic.

Membri ai delegației ucrainene aflate la negocieri la Miami suspectează că administrația Donald Trump a pregătit din timp decizia de a ridica sancțiunile asupra motorinei rusești. Informația a fost relatată de Kyiv Independent, care citează oficiali ucraineni prezenți la discuții sau apropiați de acestea.

Trump amenință că va întrerupe furnizarea de informații către Kiev, daca Ucraina continuă atacurile asupra rafinăriilor rusești. Efectele acordului cu Putin privind motorina

Delegația sosise în Statele Unite pentru a discuta un posibil armistițiu energetic cu Rusia și a fost șocată să afle că Trump se pregătea să anuleze sancțiunile privind exporturile de motorină rusească.

„Nu era acolo doar delegația noastră, ci și una europeană. Pur și simplu stăteam cu toții acolo ca niște proști”, a spus un înalt oficial ucrainean.

Potrivit publicației, Kievul nu fusese informat în prealabil despre decizie. Deși președintele Volodimir Zelenski a recunoscut public că Washingtonul analiza posibilitatea unui acord cu Moscova, oficialii ucraineni afirmă că nu cunoșteau detaliile înainte ca anunțul să fie făcut, în aceeași seară.

Pentru delegație, situația a ridicat întrebarea dacă Washingtonul căzuse deja de acord asupra condițiilor cu Moscova, în timp ce oficialii ucraineni și europeni încercau încă să stabilească parametrii unui armistițiu energetic.

„Părea o capcană. Sincer, toată lumea a fost în șoc”, a declarat un înalt oficial ucrainean.

„Un cadou pentru Putin”

Un alt oficial a atras atenția că sancțiunile au fost ridicate până la 7 aprilie, ceea ce, în opinia lui, arată că Washingtonul a planificat pasul după un calendar precis.

„Au ridicat sancțiunile până pe 7 aprilie... Deci au pregătit asta până pe 7 octombrie. Este un cadou de ziua lui Putin. Numără cele șase luni”, a spus oficialul.

Un alt înalt oficial ucrainean, participant la negocieri, a reacționat ironic: „Sper că americanii nu le vor da sisteme de apărare antiaeriană Patriot ca să-și apere rafinăriile.”

Poziția Kievului

Un alt oficial a spus că Ucraina nu a acceptat cererea Washingtonului de a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești și nu își va asuma un astfel de angajament fără pași reciproci din partea Rusiei. Pentru Kiev, principiul rămâne neschimbat: un armistițiu energetic ar funcționa doar dacă ambele părți ar accepta aceleași restricții.

„A fost o prostie să îngropi ideea armistițiului energetic printr-o asemenea mișcare”, a spus unul dintre oficiali, sugerând că Washingtonul a încercat să priveze Ucraina de cea mai importantă pârghie de negociere.

Potrivit unui alt oficial, prin acordul cu Putin, Trump încearcă să își asume mai puțin din responsabilitatea pentru consecințele propriei politici externe.

„Între timp, tocmai el i-a târât pe toți în războiul din Iran, un război din care nu există ieșire, și ne trădează pe noi... doar pentru a obține o respirație temporară, înșelătoare, cu câteva săptămâni înainte de alegeri. E clar că Trump nu vrea să recunoască faptul că războiul său împotriva Iranului a provocat atâtea probleme americanilor”, au declarat oficialii pentru jurnaliști.

În Statele Unite, decizia a fost criticată. Experții se îndoiesc că ea va contribui la scăderea prețurilor și indică o posibilă contradicție cu legea inițiată de Lindsey Graham.