 Tatăl lui Meghan Markle, eliberat pe cauțiune la câteva ore după arestarea sa. FBI îl acuză de deținerea unor imagini cu abuzuri sexuale asupra unor copii | adevarul.ro
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Tatăl lui Meghan Markle, eliberat pe cauțiune la câteva ore după arestarea sa. FBI îl acuză de deținerea unor imagini cu abuzuri sexuale asupra unor copii

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Tatăl lui Meghan Markle, a fost eliberat pe cauțiune la scurt timp după arestarea sa de către FBI. Thomas Markle Sr. a fost plasat în arest la domiciliu, sub monitorizare electronică, într-un dosar în care autoritățile federale americane îl acuză de deținerea unor imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor.

Thomas Markle Sr. și Meghan Markle
Thomas Markle Sr. și Meghan Markle Foto: Profimedia

Potrivit publicației britanice Mirror, cazul a pornit după ce autoritățile din Filipine au fost sesizate luna trecută. Sesizarea ar fi fost făcută de fiul său, Thomas Markle Jr., care a susținut că a descoperit un număr mare de materiale compromițătoare.  

Ulterior, patru cutii cu obiecte ridicate din fosta locuință din Filipine a tatălui Ducesei de Sussex ar fi fost predate anchetatorilor, acestea conținând computere, telefoane, hard-diskuri și casete video.

„Minciuni bolnave”

Anterior, Thomas Markle Sr. a negat acuzațiile, catalogându-le drept „minciuni bolnave”.

Conform informațiilor publicate de revista People, instanța i-a impus să predea pașaportul și a fost eliberat pe baza angajamentului că se va prezenta la toate termenele de judecată.

Într-un comunicat citat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ), autoritățile susțin că agenții federali au confiscat aproape 80 de obiecte din două spații de depozitare închiriate de Thomas Markle Sr. în zona Los Angeles. Printre acestea s-ar afla diapozitive, negative fotografice și cărți care conțineau imagini suspectate că reprezintă abuzuri sexuale asupra copiilor.

Potrivit aceluiași comunicat, unul dintre martori a declarat sub jurământ că a descoperit materiale suspecte printre bunurile lui Markle în Filipine. Anchetatorii susțin că informațiile furnizate au dus la identificarea și percheziționarea a două depozite folosite de acesta încă din 2008.

Documentele judiciare citate de DOJ arată că două dintre imaginile descrise în dosar ar înfățișa „un bărbat adult, identificat de un martor drept Markle, alături de o fată minoră dezbrăcată”. Autoritățile mai susțin că există și alte fotografii în care acesta apare în compania unor copii aflați în diferite stadii de dezbrăcare.

Procurorii federali afirmă că, în cazul unei condamnări, Thomas Markle Sr. riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare federală.

Cazul are și implicații indirecte pentru Meghan Markle. Potrivit Mirror, ducesa a declarat anterior că a fost „profund afectată” după ce a primit, în 2019, o informare transmisă prin intermediul Metropolitan Police și al serviciului britanic de protecție regală, care conținea „acuzații tulburătoare și îngrijorătoare” la adresa tatălui său. În prezent, Independent Office for Police Conduct investighează modul în care poliția britanică a gestionat acele informații.

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